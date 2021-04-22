新冠肺炎．直播｜科學委員會倡已打針市民　倘需檢疫可縮短至7日

撰文： 朱海棋 鍾妍 胡家欣 陳淑霞 黃金棋 鄧穎琳 林穎嫺 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-22 19:54

本港新冠肺炎反覆，周四（22日）新增14宗確診，多達12宗為外地輸入，大部份由印度抵港，4人帶變種病毒株。新增個案中，2宗本地感染個案均為源頭不明，其中一人是任職宏記的19歲男子，在葵涌貨櫃碼頭擔任理貨員，負責為來港貨櫃資料輸入電腦，曾到屯門區多間食肆。另一名確診者則為31歲幼稚園教師，在日出康城綠茵英文（國際）幼稚園做主任，最後上班是4月20日，曾到觀塘上瑜伽班及坑口一間健身中心，亦曾去過婚紗展。 另外，本港暫有約30宗初步陽性個案，經初步流行病學調查，遍布不同大廈，沒有聚集也不見關連。由於相關樣本同一天在同一化驗室處理，同日出現大量初步陽性個案，當局認為情況不尋常，袁國勇到華大化驗室視察後指，30個樣本中有2個樣本確實是患者，但實驗室內可能出現樣本污染，故實驗室需要全面消毒。

【19:45】衞生署轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日召開聯合會議，會後衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授向傳媒交代情況。

委員會在會上達成共識，認為本港無需要購入阿斯利康疫苗，並建議只要市民已打兩針疫苗，並過了14日，倘被界定為密切接觸者，檢疫日期可由14日減至7日，並在檢疫的第3、第6日接受檢測便可。

【19:30】袁國勇視察華大基因實驗室後會見傳媒，他指實驗室操作水平很高，但懷疑有部份地方出問題。他指，所有呈陽性樣本的病人到醫院抽驗樣本時，全部呈陰性。他說，經深入調查後，可以肯定不是交叉污染的問題，但實驗室內可能出現一個帶病毒的樣本，傳播至另一個樣本的情況。他說，30個樣本中，現時已有兩個可以肯定是陽性樣本，一個病毒量很高，另一個在醫院抽的樣本亦驗到陽性。

袁國勇解釋，今日視察過華大基因實驗室的運作流程後，發現可能是樣本瓶在提煉核酸時產生類似洗潔精的泡沫，繼而污染手套或吸樣本機，令樣本出現交叉感染。他又指，實驗室員工亦會將工作紙放安全欄，部份膠兜亦會翻用，倘沾有病毒即使換手套都會污染其他樣本。他認為情況值得關注，而實驗室今晚亦要全面消毒，而生物安全櫃不應有工作紙，每個批次只可用一個膠兜，工作人員的手套亦只能用一個樣本批次。他又指，可能是華大的員工每日要每人要處理800樣本太疲勞，「警覺性低左，工作量應重新分配。」

▼滯英港人乘國泰專機抵港▼

▼竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼

+ 8 + 8 + 8

【19:25】考評局表示，屯門青松侯寶垣中學的試場因有學生屬密切接觸者，學校會安排校舍進行清潔消毒，因此於4月23日視覺藝術科考試將暫停用作文憑試試場；該試場將由4月24日起再用作試場。

考評局會安排48名受影響考生轉往屯門官立中學的試場應考視覺藝術科考試，並已透過電郵及手機短訊通知有關考生，亦在考試期間於青松侯寶垣中學的試場入口張貼告示，以提醒考生更改試場的安排。

▼友愛邨愛暉樓第3座居民第3度接受強制檢測▼

【17:16】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早 9時，在過去24小時醫管局系統呈報14 宗個案，目前有149名確診病人分別在醫管局17間醫院、臨時醫院留醫，當中3人病情危殆、3人病情嚴重；143人病情穩定。負壓病床數目是1,196張，使用率54.2%；負壓病房數目653間，使用率64.8%。

1月初開始，醫管局已為5,000名照顧體弱及末期病人的員工定期檢測，3月中開始改為每周一檢，並配合快速抗原測試。她指，相關流程暢順，員工反應正面，無確診個案。為進一步保障病人，醫管局會為所有接觸病人的前線員工，安排定期測試，試劑5月頭送到，計劃5月10日該周展開，每周檢測一次，至於已接種兩劑疫苗者，就不用檢測。

【17:05】歐家榮稱，早前本地社區發現2宗N501Y南非變種病毒，會針對二人曾到過的地方發強檢令，暫時未有陽性個案。但謹慎起見，有關地點在第7、14、21日會再做多次強制檢測。涉及納入強檢名單地點包括︰惠康柯士甸道分店、海港城、中環中央廣場；4月14日乘新渡輪到長洲人士；4月9至17日入住尖沙咀華美達酒店；4月14號去過中環5號碼頭人士；４月９日曾到彌敦道滙豐、渣打分行；4月14日曾到長洲恆樂餐廳人士。

本港今日有約30宗初步陽性個案，當局認為不尋常，已邀請政府專家顧問袁國勇到涉事華大化驗室視察。（朱海棋攝）

30宗初步確診遍多區 歐家榮指不尋常 袁國勇視察華大基因化驗室

【16:55】歐家榮表示，本港暫有約30宗初步陽性，其中9宗是尖沙咀華美達酒店的強制檢測個案；其餘21人是社區檢測中心取樣，包括8宗牛頭角檢測中心，2宗是沙咀道檢測中心，4宗是兆麟檢測站，7宗是友愛檢測站。

30宗初陽個案，當局全部會當作確診個案處理，包括流行病學調查、會安排密切接觸者隔離檢疫，亦已安排所有病人到公院隔離，當中9宗在醫院檢測呈陰性。經初步流行病學調查，其餘21宗本地個案當中，全住不同大廈，包括屯門區、黃大仙、慈雲山，沒有聚集，亦不見流行病學關連。包括一宗在工程公司「保華」工作。

當局留意到相關樣本有不尋常情況，30宗個案樣本於同一天，在同一化驗室化驗，結果出現大量初步陽性個案，謹慎起見已邀請袁國勇到涉事華大的化驗室視察。當局未有收到其他化驗所呈報有初步陽性個案。

增14宗個案兩宗源頭不明 日出康城幼園教師中招 曾訪銅鑼灣鮨幸

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示︰

截至凌晨零時，過去24小時新增14 宗確診個案，個案編號由#11706至 #11719，患者年齡由14至 56歲，涉及7男7女。新增個案中，有12宗屬輸入個案，大部份由印度抵港，輸入個案中，有4人帶變種病毒株。

至於兩宗本地感染個案均屬無源頭，其中一人是任職宏記的19歲貨櫃碼頭男工，負責將來港貨櫃資料輸入電腦，曾到屯門區多間食肆。另一名確診者則為31歲幼稚園女教師，在日出康城綠茵英文（國際）幼稚園做主任，最後上班是4月20日，曾到觀塘上瑜伽班，坑口一間健身中心，亦曾去過婚紗展。該校約30名學生需送檢。

【16:33】食物及衞生局副局長徐德義出席疫情記者會時表示︰

過去兩星期錄165宗確診，輸入個案佔大多數，有128宗；至於37宗為本地感染，其中15宗無源頭，13宗無病徵。在外防輸入方面，因為菲律賓、巴基斯坦、印度航班之前有7天，累計有5人或以上乘客確診、並有N501Y變種病毒株，所以根據溶斷機制，由4月20日起，禁由這些地區來港的航班14天。

第一班接載滯英港人，由英國返港的專機，總共有291名乘客，全部人抵港後在機場檢測是陰性，需要接受21天隔離檢疫，檢疫期間第7、12、19日會再檢測，完成21天酒店檢疫後，要再接受7天自我監察，抵港第26天也需再強制檢測。

至於全港檢測中心未來7天，只有15%名額已預約，尚有23萬預約空缺，市民可善用。

將軍澳綠茵幼稚園教師染疫 兩班K3學生需檢疫 每人由一成人陪同

【14:11】新冠肺炎疫情持續，綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）一名職員昨日（21日）初步確診，據了解，染疫職員是該幼稚園一名教師。學校發出通告，指有兩班K3學生被列為密切接觸者，需要入住檢疫中心，而每名學生需要由一位成人陪同。

變種病毒｜何栢良：新加坡有患者二次感染 雖然有抗體仍傳染家人

【13:23】新冠肺炎變種病毒在全球肆虐，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良透露，印度近日有一名新冠康復者，疑二次感染到變種病毒，入境新加坡後傳染其家人。何栢良指出，新加坡當局檢測了他身上有抗體，便以為他無傳染力，忽略了他可能是二次感染的可能性，「走漏」病人，他呼籲香港政府也需小心這類患者，即使驗出輸入個案有抗體，也應留他們在醫院做多幾次檢測，檢視病毒量有無增加。

何栢良透露，印度近日有一名新冠康復者，疑二次感染到變種病毒，入境新加坡後傳染其家人。（資料圖片）

首班英國專機今抵港 有長者已耗盡藥物 留學生：機票貴如同搶錢

【13:20】港府去年12月因為英國變種病毒肆虐，對英航班下禁航令，大批港人滯留當地。相隔4個月，首班政府容許的英國航班今（22日）清晨4時許抵港。今早機場接機大堂，身穿全套保護裝備的人員明顯較平日多，他們明言當局對首班英國航班的安排遠較平日緊張，有職員形容英國抵港人士是最高風險，因此當局「嚴陣以待」。



至早上8時許，約300名旅客分批步出接機大堂，有留學生直指機票難求，更索價逾9,000元，批評國泰如同搶錢，港府僅協調兩班專機亦不足以接載所有滯英港人。亦長期病患者慨嘆自己已滯英逾半年，藥物已耗盡，惟港府未有提供協助，自己深感無助。

旅遊氣泡｜彭博：原訂今公布細節 新加坡臨時叫停 未知原因

【12:36】《彭博》今早引述消息人士，新加坡當局提出推遲公佈與香港的旅遊氣泡計劃。報道指，暫未知具體原因，亦沒有交代啟動氣泡遊的消息何時公佈。報道又指，曾向負責計劃的新加坡交通部及香港商務及經濟發展局查詢，但未有回應。

《彭博》引述知情人士指出，新加坡單方面臨時叫停旅遊氣泡。（資料圖片）

強制檢測｜屯門友愛邨愛暉樓第三度強檢 居民：無選擇、當買安心

【12:06】本港疫情持續反覆，早前曾兩度納入強檢公告的屯門友愛邨愛暉樓第3座，當局因病毒潛伏期有機會較長，要求該樓宇住戶接受第3次強制檢測。有住戶直言，多次檢測費時，「但無法選擇下只能當買個安心......你唔檢，佢聽晚都會嚟敲門」。

友愛邨愛暉樓第3座居民第3度接受強制檢測，當局在大廈外設流動檢測站。（鄧穎琳攝）

【11:56】消息指，今天新增超過20宗確診個案。

新冠肺炎｜梁子超：疫情明顯反彈 能否放寬措施要視未來兩周走勢

【11:47】呼吸系統專科醫生梁子超今日（22日）表示，過往七日源頭不明個案達11宗，比上周僅3宗明顯反彈，並直言本港疫情現時在「反彈浪」中。對於政府最快月底推行「疫苗氣泡」，將防疫措施與疫苗接種掛鉤，梁認為應留意未來兩星期本地疫情走勢，再決定是否放寬防疫措施。

新冠肺炎｜食肆換氣量月底須提升 承建商料僅約5000間限期內完成

【10:55】本港疫情反覆，當局規定全港食肆本月底前要將換氣量提升至每小時6次，或加裝空氣淨化機。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今日表示，據了解大型食肆如酒樓等，有空間調節機組加大換氣量；而大部份食肆則選擇加設空氣淨化機。如食肆因未及添置空氣淨化機，或因改裝工程複雜，可申請延期。



香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴則指，業界近日收到的查詢大增至一日10多個。由於不少小型食肆仍在觀望階段，以及等候較便宜空氣淨化機，故進度拖慢。他估計4月底會有4,000至5,000間食肆完成要求，惟要至6月底才可有80%至90%食肆完成。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

旅遊氣泡｜姚思榮：有機會於下月開展 料本地遊亦最快下月初出團

【09:55】旅遊業界立法會議員姚思榮今日（22日）表示，旅遊氣泡要視乎本港和新加坡兩地疫情控制，由於目前雙方疫情緩和，故雖然未有具體時間表，但相信有機會可於下月開展。

本地遊方面，姚估計下周行政會議會就放寬作決定，「有一套全面啲嘅限聚令安排公布」。而業界與當局共識是參與本地遊人士須使用「安心出行」應用程序，料最快5月8、9日就可以出團。

▼2020年新加坡旅遊氣泡詳情▼

+ 6 + 6 + 6

新冠疫苗｜科大招募至少200名打針市民 冀研超級抗體助改良疫苗

【08:00】疫苗接種計劃推出至今，不少市民因各種理由猶豫接種，亦對疫苗保護力有所顧慮。科大化學系研究助理教授張栢恒稱，將與港大和中大合作，進行為期1.5年至2年的研究。團隊會招募至少200名參加者，比較於不同時期的抗體濃度水平，以及其抗體能對抗哪些變種病毒。

美國有一名男子感染新冠肺炎後，擁有「超級抗體」。張栢恒認為染疫和疫苗製造抗體的機制相似，相信或有接種者能擁有超級抗體。若能找出有關個案，或可運用超級抗體的基因排序，協助改良疫苗和治療方案。

團隊冀招募至少200名不同背景的參加者，市民可透過填網上問卷參與研究。（受訪者提供）

港大網上考試 學生不滿筆試須用三部電子器材 校方：可回校應試

【08:00】港大將於5月舉行網上考試，校方為加強考試公平性，要求學生使用至少兩部電子器材，以閱覽試卷、攝錄應考環境、記錄電腦桌面情況等，若學生需要遙距筆試作答，更需要額外使用多一部器材以上載試卷。



有港大學生向《香港01》投訴指，考試時同一部電腦須運作多項功能，擔心硬件及網絡未能負荷。他續指，不少學生關注無足夠電子器材考試，校方卻未有提供硬件協助，僅稱會提供應試場地，質疑新安排做法「離地」。



港大回覆稱，如學生因為網絡或其他原因，無法於家中考試，可向考試事務處提出申請，校方可提供場地等協助。

港大網上考試將於5月舉行，校方為加強考試公平性，要求學生使用至少兩部電子器材。（資料圖片）

▼4月21日油麗邨雍麗樓強制檢測▼

+ 4 + 4 + 4

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.20荃灣沙咀道球場設流動採樣站▼

研究指復必泰疫苗中和南非變種病毒株低7成 許樹昌：保護仍高

【00:30】變種病毒肆虐全球，新冠疫苗的效用受到關注。最新研究顯示，德國藥廠BioNTech／輝瑞疫苗（即香港稱復必泰疫苗）在6款病毒株中，對南非的變種病毒株的抗體水平表現最低，較英國變種病毒株低71%。有專家認為，復必泰產生抗體水平的基數高，即使對南非變種病毒株表現下降，但仍然有相當高的保護能力。

新冠疫苗｜藥劑師學會：喂哺母乳媽媽可考慮打復必泰

【00:30】新冠肺炎疫苗接種群組擴大至16歲至29歲年齡組別，本周五（23日）起可供預約，將有更多適齡懷孕及喂哺母乳的女士可能考慮接種疫苗。



香港醫院藥劑師學會指出，復必泰疫苗對孕婦的影響仍然尚在研究，學會不建議為孕婦作「常規接種」，但若然接種復必泰疫苗，能為某些因感染新冠肺炎而導致嚴重並發症的高危孕婦帶來潛在好處，建議應向專科醫生商討是否可以打針。

新冠肺炎｜7人周二接種後不適送院 2人胸部不適、高血壓留院

【00:10】政府公布最新疫苗接種情況，周二（20日）有7宗接種後不適送院個案，其中一位52歲婦人接種復必泰第一劑後，胸部不適；另一位63歲女子打第二劑科興後，出現高血壓及心悸，兩人送院後情況穩定，經治療後留院觀察。其餘5人已經出院。

將軍澳新寶城（右）第4座有居民初步確診，食衞局向同座居民發出強制檢測令。（資料圖片）

疫情下市民憂染疫減少外出 浸大中醫求診者減七成 研網上診症

【00:00】新冠肺炎襲港一年多，部分人因擔心外出會感染到病毒，即使身體感不適，仍延遲求醫，浸會大學中醫藥學院臨床部主任卞兆祥坦言，去年浸大中醫診所的求診者減少，最嚴重時銳減六、七成，惟現時已能回復至疫情前的水平。該學院正研究網上診症的可行性，冀日後可以遠距離做到「望聞問切」。

浸大中醫在未來會開拓更多服務範疇，包括住院服務。（黃寶瑩攝）

昨日總覽：新冠肺炎．4.21｜增1輸入個案 將軍澳新寶城屯門新圍苑有人染疫

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如心酒店執房員確診 酒店工會：共用設施有風險 有員工拒回家住

今增1宗菲律賓輸入個案 隔半月錄本地零確診 初步確診少於5宗

禁飛令外傭未能來港 勞福局：簽證14日後仍有效 檢疫酒店須退款

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福建回港確診者有打針 許樹昌：國藥保護率79% 港風險比內地高

變種病毒｜許樹昌籲市民接種疫苗 復必泰仍能中和南非變種病毒

陳肇始：正與廣東省政府洽疫苗紀錄互通 冀逐步恢復三地通關

強檢大廈｜油麗邨雍麗樓列強檢 居民：唔敢再去鯉魚門街市買餸

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▼4.13友愛邨愛暉樓3座第三度撤離檢疫行動▼