地盤工涉姦分居妻　被告拒買報紙妻吵架鬧離婚　持剪刀威脅要殺妻

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-22 19:47

地盤工與妻鬧離婚，涉潛返家用索帶綁起妻再強姦案續審，控方下午傳召事主X出庭作供，事主稱與被告相處12年，二人關係一般，平時亦傾談不多。後來幼子出生並有學習問題，令她常感憂心。前年有次因孩子要做剪報工作，被告拒下樓買報紙，二人因而吵起來，言談間她提出離婚，被告當晚亦回他母親家暫住。之後有晚被告回家並拿剪刀指向她的太陽穴，並威脅要殺死她。

事主稱與被告關係一般

在屏風後作供的X作供透露，她與被告於2007年認識，兩人迅即拍拖和同居。她為被告誔下長子後，兩人才結婚，她之後再誔下幼子。她坦言在案發前和被告關係一般，兩人因工作關係，傾談不多。

被告拒買報紙吵架終鬧離婚

於2019年3月中，幼子疑患上專注力不足，X因此感擔憂。當天，幼子需做剪報，被告拒按X的要求外出買報紙。她和被告為此等問題爭吵，期間X提出離婚，被告收拾一些個人物品後，到被告母親家暫住。

被告曾用剪刀指向X太陽穴

被告於2019年3月15日晚上返家，並進入廚房取出剪刀，然後走向坐在櫈子的X，指向她的太陽穴，威脅會殺死X。X即叫被告冷靜，並謂：「唔好咁啦，再係咁，我就報警。」被告的手遂垂下，但仍拿著剪刀。X未有受傷，加上念及和被告相處多年，最終沒有報警。

X認曾猶豫最終決定離婚

被告當晚在單位留宿，但和X分房睡。期間，被告透過WhstsApp向X稱：「既然你都移情別戀，我都要放手」。X庭上指，對被告的說法不明所以。X續指，向被告提出離婚後，曾猶豫應否實行，因此曾向被告稱：「畀啲時間我」。但她最終決意和被告離異。惟被告「一時又話離婚，一時又話唔搞，都唔知佢想點」。

被告35歲多歲，被控刑事恐嚇和強姦兩罪。控罪指，被告於2019年3月15日，在屯門某單位威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年4月9日，在同一單位強姦X。

案件明續。

案件編號：HCCC3/2020