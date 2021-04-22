蔡玉玲涉違法查車牌罪成　官指動機為何不重要　重申不能作假陳述

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-22 20:47

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，去年就7.21元朗襲擊事件製作專題報道，她為一架涉事車輛作查冊涉作虛假陳述被捕，今(22日)被裁定罪成並判罰款6千元。主任裁判官徐綺薇指，運輸署收取車主敏感資料作登記，不能任意供他人查閱，認為署方應有權作審視，否則會對車主的私隱造成嚴重影響。而蔡查冊是想找車主採訪，其報道並非涉及與交通及運輸相關的事宜。故裁定蔡罪成。徐官又指，蔡的行為是否出於善良動機並不重要，重申不可作虛假陳述，並應以其他方式向署方申請。

被告蔡玉玲（37歲）被裁定兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪，指她於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而在要項上作虛假陳述，即表示她申請證明書，是用以作交通及運輸事宜，違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。

蔡玉玲指申請,查冊時表格並無合適選項，惟裁判官指她或應以書面向署方申請。(盧翊銘攝)

運輸署不宜任意公開他人資料

徐官在裁決時指出，運輸署署長須保障登記車主，不能任意公開資料讓他人查閱。她認為《道路交通（車輛登記及領牌）規例》第4(2)條亦定明，署長只須基於「交通及運輸」相關事宜，才需提供車輛登記冊資料。蔡在申請時稱其用途亦屬「要項」陳述，並會影響署長是否會作出批准，及是否有責任提供。

蔡作申請只為採訪

徐官續指，署方要求申請人交代申請證明書用途，該用途是針對申請人本身，而非涉案車輛曾用作甚麼用途，有關選項必然是要和申請人有自身關係，大前提是資料必須用於「交通及運輸有關」的事宜。

然而，蔡和涉案車輛並不涉運輸事宜，她亦非與該車在道路上發生過意外，而需要索取對方的資料。蔡無疑是為索取車主的姓名和地址，以作採訪及報道用途，而其採訪和報道，亦非涉交通及運輸事宜。

無合適選項或應書面向署方申請

徐官又指，蔡是否本着良好動機並不重要，法庭要考慮的是蔡所作的陳述是否虛假。如果申請人認為運輸署的網上申請程式所提供的選項有限，或沒有符合其需要，應考慮以其他途徑獲得資料，例如另向運輸署提出書面申請。即使署方提供的三個選項均不適用，也不能夠作出虛假陳述。

申請用途與該車本身無關

徐官又指，蔡不單止利用證明書資料查找車主身份，更用來採訪和報道，這與她聲稱資料用作交通及運輸事宜不乎，故認為蔡申請時是清楚知道她是用作「查找」、「採訪」及「報道」，均不屬運輸署所提供的選項。

徐官認為，蔡申請資料的用途與該車本身完全無關。甚至乎她所報道的事件和懷疑牽涉罪行，亦非其他有關交通及運輸的事宜。因此裁定蔡罪名成立。

蔡玉玲被裁定罪成，旁聽人士卻不住為她拍掌，蔡不住流淚。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

蔡的報道曾多次獲國際殊榮

代表蔡的資深大律師陳政龍求情時表示，蔡畢業於中大新聞與傳播學院，2007至2016年在港台製作《鏗鏘集》，離職後有份成立傳真社，其後她為獨立記者，也為港台工作。蔡的報道獲得多個國際獎項，她製作的《鏗鏘集》「7.21元朗黑夜」為涉案節目的上集，亦於紐約電視電影節獲獎。

蔡為公眾利益而查冊

他呈上中大新傳學院院長李立峯所寫的求情信，他稱許蔡為非常優秀的調查報道記者，調查報道記者在新聞學是良心的守護人和民主社會的偵探。陳庭上指出相關查冊申請有3千份是來自傳媒，蔡為着對社會極重要的事件查冊，以貼近真相。記協前主席岑倚蘭則於求情信指，查冊為記者工作的一部份，是業界一貫做法。岑指蔡非為一己私利，而是為公眾利益，過往並無就查冊檢控，本案是首次。

官判刑再提要循正確途徑取資料

徐官稱，蔡查冊目的毋庸置疑為獲得車主資料，採訪報道當時社會關注的事件，但須按規定和條件以正確途徑取得。她考慮到事件無對事主造成實質影響，就兩控罪各判處罰款3千元，共6千元。

蔡離庭時旁聽人士拍掌

蔡於庭上一度拭淚，散庭時親友上前安撫擁抱她，有旁聽人士道「採訪無罪」、「加油」和「721唔見人」等。蔡步出法庭後，旁聽人群響起掌聲，並叫「查冊無罪」。

案件編號：WKCC4075/2020

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)