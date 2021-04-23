民政署司機初確診　與確診綠茵幼園主任　曾同時到訪將軍澳舒適堡

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-23 17:32

本港今日（23日）新確9宗確診個案，另有至少3宗初步確診個案，兩宗為本地初步確診個案，包括一名居於將軍澳顯明苑的政府民政署司機。衞生防護中心指，他近期曾到訪將軍澳TKO Gateway舒適堡健身中心，與早期確診個案（#11711）同一時間到訪，擔心會出現傳播。

張竹君指，該名司機4月7日傍晚7-8時曾到訪將軍澳舒適堡健身中心，與早前確診個案（#11711）同一時間到訪。（李澤彤攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有數宗初步確診個案，包括兩宗本地、一人是菲律賓到港外傭；而本地初步確診個案中，有一名駕駛「AM車（政府車輛）」的政府民政署司機，常到西貢簽到。他居於將軍澳顯明苑，與家人同住，近日有外出用餐及活動。

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張竹君指，該名司機4月7日傍晚7-8時曾到訪將軍澳TKO Gateway舒適堡健身中心（Physical），與早前確診個案（#11711）同一時間到訪，而個案11711曾使用器械及舉重。她表示，兩名病人差不多同一時間出現同一健身室，擔心會有傳播。

個案11711為周四公布的無源頭確診者，居將軍澳新寶城4座，前日(20日)起發病，到該區愉康醫務中心求診，因發燒被轉介至將軍澳醫院急症室證實確診。患者於日出康城綠茵英文國際幼稚園任主任老師，本月9日曾做檢測，當時無驗出病毒，本周二曾為兩班K3上課約半小時，約30名學生須送檢。

近期到訪將軍澳舒適堡需強檢

當局要求，4月16日傍晚6時後，曾去將軍澳舒適堡健身中心的人士，以及當時上班的職員均需送往檢疫，而其他近期到訪該健身中心的人士及職員，亦需強制檢測。該健身中心要停業14日並進行消毒。

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