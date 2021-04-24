新冠肺炎．最新｜消息︰今增大概3宗確診　包括帶變種病毒菲傭

撰文： 鍾妍 張嘉敏 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-24 13:14

新冠肺炎於本港仍未回穩，昨日（23日）新增9宗確診個案，源頭不明患者居於海怡半島第10座，昨晚封廈強檢，截至凌晨二時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案，而大廈已於今早7時半解封，有居民隨即離開趕往試場應考今屆文憑試。 消息指，今天（24日）新增3宗確診個案，包括2人屬「本地有關連個案」，今日不設疫情記者會。昨日衞生防護中心公布，上月來港的菲傭，曾入住指定檢疫酒店西營盤華美達酒店檢疫，21日後到堅尼地道8號Kennedy Terrace僱主家中後發病，初步發現帶變種病毒N501Y，全幢大廈居民昨晚撤離檢疫21日。據了解，涉事外傭今日亦轉為確診。

▼4.23海怡半島第10座居民封區檢測▼

▼4月24日強制檢測名單▼

+ 3 + 3 + 3

【13:11】消息指，今天新增3宗確診個案，一人是昨天驗出有N501Y變種病毒株的菲傭，另外2人屬「本地有關連個案」。今天不設疫情記者會。

陳帆料絕大部分跨境貨車司機月底打齊兩針 預期檢測有望再放寬

【12:25】港府積極鼓勵市民接種新冠疫苗，運輸及房屋局局長陳帆今日（24日）在網誌中表示，與廣東省政府商議後，昨天（23日）凌晨起，打齊兩針滿14日的跨境貨車司機，毋須再在每日通關時接受鼻咽拭子採樣檢測，只須持有72小時內有效的檢測證明即可。



據政府最新數據，約98%（6,900名）活躍跨境貨車司機已接種首劑疫苗，其中約6,200人已打兩針，即已完成兩劑接種的跨境貨車司機人數佔整體約56%。至於跨境陸路客運及渡輪方面，幾乎全數司機（約1,600人）及近8成渡輪員工已打第一針。

+ 3 + 3 + 3

變種病毒｜潘烈文籲政府「激進」措施應對 檢疫酒店應下調入住率

【11:27】衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，到居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中。到過該酒店視察的港大微生物學系講座教授袁國勇懷疑，酒店內或有空氣傳播。

港大公共衞生學院教授潘烈文今日（24日）表示，帶有新型冠狀病毒的飛沫可在空氣停留數小時，建議檢疫的市民在開門前關上窗戶，而酒店亦應下調入住率。

潘又認為，要正視有變種新冠病毒患者曾在社區活動的問題，建議政府主動採取「激進」的控制措施，包括強制檢測及檢疫措施，以堵截源頭。

港大公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片／歐嘉樂攝）

封區強檢｜海怡半島10座20多戶無應門 抽查260人均已完成強檢

【10:50】港府發言人指，今早7時半在海怡半島10座受限區完成檢測後，在現場採取相關執法行動，抽查居民是否已完成檢測。行動於上午約十時完成，政府共檢查了約260名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷相關封區檢測宣告。政府亦希望沒有應門的20多戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查

新冠疫苗｜瑪麗醫生打復必泰後腦出血 孔繁毅︰需更多臨床數據

【10:46】日前瑪麗醫院的一名醫生接種復必泰疫苗（BioNTech）後，2天後在家中暈倒，初步診斷為腦出血，情況嚴重。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）表示，據了解該名醫生本身有睡眠窒息及血壓偏高，需更多臨床數據分析，強調市民應控制好長期病患才接種疫苗。



他又表示，安老院舍方面則最重要是為院友進行評估，員工接種比長者接種更重要，因傳染予長者或有大爆發，如員工、院友家人已接種兩劑疫苗，相信「探訪措施可鬆落嚟」。

封區強檢｜海怡第10座解封住户准離開 小童到朋友家聚會被困過夜

【10:38】新冠肺炎疫情持續，政府周五（23日）晚上突襲圍封海怡半島第10座。截至凌晨2時，約950人完成檢測零確診。大廈於早上7時半解封，有居民陸續離開，包括有應考文憑試的學生，在解封後即趕往試場應考。



有居民表示昨晚檢測流程暢順，需時約半小時；惟有人則表示，要排隊輪候檢測，加上擔心結果，徹夜難眠。服務該區的南區區議員俞竣晞稱，昨晚約收到2宗有關應考文憑試的查詢；亦有小朋友昨晚原本在朋友家中聚會，但突然封區未能離開，最終要家長到場陪伴，在朋友家中被困過夜。

孔繁毅：初步確診菲傭料帶南非變種病毒 疫苗為最有效應對措施

【09:31】本港新冠肺炎疫情反覆，或再有變種病毒流入社區。衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中，令人憂慮變種病毒再入社區。



新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）指，初步相信該外傭帶南非變種病毒株，有機會是在西營盤華美達海景酒店接受檢疫期間染疫。他又稱，數據顯示復必泰疫苗（BioNTech）對南非變種病毒株仍可以產生高中和抗體，保護率亦達90%，故認為接種疫苗是最有效應對變種病毒的措施。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

+ 11 + 11 + 11

封區強檢 ｜海怡半島10座950居民檢測0確診 訪330戶30戶沒人應門

【08:30】港府昨晚在海怡半島第10座（怡麗閣）突襲封區，港府發言人指，自今日上午約7時30起，「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環，證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨二時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約330戶，當中約30戶在過程中沒人應門。

25處強制檢測｜染變種病毒菲傭曾到 灣仔入境大樓上榜今暫停服務

【02:43】政府今日（24日）凌晨就強制檢測公告刊憲，25處所上榜。有新增一宗或以上初步確診個案的一個住宅（將軍澳顯明苑）以及一個工作場所（葵涌KC100的5樓新尚网有限公司）需進行強制檢測。另外確診者曾身處的五個地方也被納入強制檢測公告，包括西營盤華美達海景酒店、中環萬邦行、灣仔入境事務大樓、中環錦安大廈、將軍澳坑口厚德邨TKO Gateway 舒適堡，前四個地方與初步確診感染變種病毒菲傭個案相關。入境事務處今日凌晨宣布，總部各辦事處將於今日暫停服務。

灣仔入境事務大樓納入強制檢大廈，今日停止服務。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

強檢學校｜爆呼吸道感染8校納強檢 沙田崇真、黃埔迦南等上榜

另外因應早前另一宗涉變種病毒株個案，政府要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士進行第二次檢測。另外8間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，8校亦被納入強制檢測公告。

迦南幼稚園黃埔花園分校須強制檢測。（迦南幼稚園網頁圖片）

▼西營盤華美達景酒店▼

政府4月23日晚上8時30日起限制在鴨脷洲指明「受限區域」——海怡半島第10座（怡麗閣）居民要強制檢測。（政府新聞處圖片）

▼4月23日源頭不明個案曾到訪處所▼

▼4月23日DSE 2021首日開考▼

+ 7 + 7 + 7

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．4.23｜居海怡半島女確診無源頭 染變種病毒菲傭入社區

變種病毒再現社區 菲傭西營盤華美達檢疫 回家後初確診帶N501Y

居半山豪宅菲傭初確診染變種病毒 堅尼地道8號居民須撤離

西營盤華美達酒店爆空氣傳播變種病毒 曾住6樓須2度檢疫

海怡半島第10座封區檢測 DSE考生憑准考證可獲優先檢測

增1宗本地無源頭 23歲女居海怡半島 到又一城行街太古廣場用膳

民政處司機初確診 與確診綠茵幼園主任 曾同時到訪將軍澳舒適堡

華大基因屢犯錯 政府揚言按合約處分 消息：合約無清晰列明罰則

華大樣本污染現「假陽性」 地盤工不滿遭誤送檢疫 促嚴懲華大

華大基因28個樣本假陽性 當中27人證實屬陰性 78人無辜被檢疫

華大基因多次甩轆 員工故意搖樣本、檢測結果短訊出錯影響3千人

病毒檢測承辦商金域屢失誤 Prenetics檢測逾一周無結果收警告信

中年男及六旬婦周四同日倒斃家中 死亡前接種復必泰疫苗

瑪麗醫院醫生腦出血病情嚴重 出事前2日接種復必泰疫苗

10人周四打疫苗送院 中年男舌頭腫脹 降預約年齡首日倍增至3萬

新冠疫苗｜7宗打針後疑面癱判定與疫苗無關 1宗嚴重過敏反應成立

DSE 2021│考生寧留確診者到訪試場應考：憂新試場附近亦爆疫

DSE 2021｜文憑試開考 疫情影響視藝科轉試場 考生：初時唔知真假

▼4月22日滯英港人乘國泰專機抵港▼

童軍總會連爆違限聚令辦晚宴醜聞 總監級人員辭職撕委任書示不滿

鄭麗琼等5區議員見記者被指違限聚令 梁晃維等4人認罪各罰7千元

新冠肺炎｜許樹昌：食肆員工三日一檢較穩陣 惟仍不及接種疫苗

太平清醮搶包山｜第二年停辦 大包山縮水至4.6米高 續派平安包

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

+ 11 + 11 + 11

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼