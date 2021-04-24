新冠肺炎・最新｜75歲男今家中不省人事離世　15日前打第二針科興

撰文： 鍾妍 張嘉敏 鄭翠碧 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-24 21:35

新冠肺炎於本港仍未回穩，本港今日（24日）新增3宗確診個案，全為本地感染個案，其中一宗屬無源頭。昨日衞生防護中心公布，初步發現帶變種病毒N501Y，上月來港的38歲女菲傭，今日轉為確診，被列為無源頭本地感染個案。涉事菲傭曾入住指定檢疫酒店西營盤華美達酒店檢疫，21日後到堅尼地道8號Kennedy Terrace僱主家中後發病，全幢大廈居民昨晚撤離檢疫21日。 當局表示，涉事菲傭曾於西營盤華美達海景酒店6樓居住，中心正聯絡於4月4至7日，曾入住同一樓層人士，發出檢疫令進行21天強制檢疫；並向於3月27日至4月23日期間，曾於該酒店逗留的住客、員工和訪客，發出強制檢測公告，有關人士須於明日（25日）前接受檢測。

▼4.23海怡半島第10座居民封區檢測▼

新冠疫苗｜75歲男打第二針科興後15日亡 有糖尿病 累計23死

【20:40】衞生署表示，接獲一宗由醫管局呈報涉及接種新冠疫苗後超過14日的死亡個案。個案涉及一名75歲男子，本身患有高血壓及糖尿病。他於今早（24日）在家中被發現不省人事，被送往將軍澳醫院急症室，搶救無效後離世。

根據資料，他曾於離世前15日（即4月9日）接種第二劑科興新冠疫苗。暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

回港易女子假陽性 芙蓉大廈無辜封區 DSE考生擔心居民促賠償

【20:19】華大基因的化驗室遭到污染，多個樣本被驗出「假陽性」，包括兩名從內地回港的女子，其中一名從福建返港女士居住的荃灣芙蓉大廈周一（19日）晚被突襲封區，有應屆文憑試考生指當晚十分擔心封區會持續不止一晚，憂慮會影響到考試，又指當晚突然封區，殺她一個措手不及，檢測排隊近半小時，形容需時太久，打亂溫習進度。



亦有居民批評，當局在封區前未有公布確診個案，及後又未有聯絡居民個案是假陽性，令住戶虛驚一場，直斥當局消息發布混亂，又指當局令居民無辜折騰了一整夜，不少人工作被打亂，但當局以及華大基因均無向受影響居民道歉，認為當局應賠償居民損失。

▼4月24日強制檢測名單▼

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康城幼稚園老師傳染3歲學生、民政處司機 帶變種病毒菲傭確診

【15:34】新冠肺炎疫情持續，本港今天（24日）新增3宗確診個案，全屬本地個案。當中包括一宗源頭不明個案，患者是帶有變種病毒N501Y的菲傭，她居住的大廈（半山堅尼地道8號Kennedy Terrace）所有樓層單位沒有病徵的住戶昨晚被安排接受21天的強制檢疫，約60人已入住檢疫中心。

另外，今天有兩宗本地個案，都與日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師有關，其中一人是一名3歲男童，記者正向署方查詢，這名男童是否該校的學生。

本港今天有少於5宗初步確診個案。

荃灣芙蓉大廈早前因現疑似內地輸入個案被突襲封區，後來證實為假陽性個案。（林穎嫺攝）

變種病毒｜海港城第二次強檢 市民唔驚繼續行街：唔食嘢咪得

【14:28】變種新冠病毒殺入社區，早前確診的印度漢曾出沒的尖沙咀海港城，曾在上周日（11日）到訪逾兩小時的人須接受第二次強制檢測，政府今（24日）在商場3號碼頭停車場設流動檢測站，中午前約有40至50人排隊輪候檢測，人數明顯較周一（19日）少。



有司機駛入商場範圍才發現有檢測站，擔心商場散播變種病毒，拉下車窗問保安「裏面安唔安全㗎」，保安示意商場安全後才敢繼續前行。亦有海港城常客接受檢測後打算再次逛街，她表示不擔心會受感染，「唔好成日喺街度食嘢咪得，我行街之嘛」。

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變種病毒｜長洲居民二次強檢 要用年假檢測感擾民 倡增檢測站

【14:26】新冠肺炎疫情持續，首宗於社區發現N501Y變種病毒株患者，早前曾到訪長洲，當日曾到長洲碼頭人士，需要接受第二次強制檢測。



有於來往長洲渡輪工作的水手稱，由於船上多人，加上有風，擔心有感染風險。有長洲居民則稱，雖然當日在外留宿不屬強檢公告要求之列，惟被公司要求檢測後，才可復工，要動用年假等候檢測結果期間。他斥政府做法擾民，無必要強制大量居民檢測。

【14:09】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，有3宗確診個案，至今本港個案累計11,731宗。新增個案中，全為本地個案，包括1宗源頭不明，以及兩宗與本地個案有流行病學關連個案。

該宗源頭不明個案，涉及一名38歲女病人（個案編號：#11730），是昨日疫情記者會公開的帶變種病毒株N501Y菲傭個案。患者沒有病徵，4月22日到社區檢測中心檢測後確診。由於該宗源頭不明個案涉及N501Y變種病毒株，中心採取審慎感染控制措施，昨晚就病人居住的大廈（半山堅尼地道8號Kennedy Terrace）所有樓層單位沒有病徵的住戶進行強制檢疫，約60人已獲安排隔離。

由於涉事菲傭曾於西營盤華美達海景酒店6樓居住，中心正聯絡於4月4至7日，曾與個案入住西營盤華美達海景酒店同一樓層人士，發出檢疫令進行21天強制檢疫；並向於3月27日至4月23日期間，曾於該酒店逗留的住客、員工和訪客，發出強制檢測公告，有關人士須於明日（25日）前接受檢測。

【14:03】消息指，第11701、11702宗個案從確診者名單中被剔除，二人不再是確診個案。這兩宗個案均由內地回港，二人分別住在荃灣芙蓉大廈和荃灣新青大廈，其中一人是荃灣如心酒店房務員，透過回港易計劃到港；二人的檢測樣本由華大基因檢測到陽性，但入院後的病毒檢測和抗體檢測均呈陰性，疑屬「假陽性」。

科興疫苗｜30歲以下今開打 少女誤以為供應期有限：驚遲啲冇得打

【13:38】疫苗接種計劃擴展至16至29歲市民，今日（24日）陸續有該年齡層市民到官涌市政大樓疫苗接種中心接種疫苗，有年輕市民誤以為早前政府宣布供應期有限的復必泰疫苗為科興疫苗，所以在首天前來接種；亦有居港內地市民期望接種疫苗後可早日回到內地並且不須隔離。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

科興疫苗｜58歲女中風後死亡 死前10日曾打第二針 本身有高血壓

【13:31】衞生署表示，一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗，初步臨床診斷她出現「蛛網膜下腔出血」及心搏停止，而她本身患有高血壓及肥胖。衞生署稱，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。



本港累計有22人接種疫苗後離世，當中18人接種科興疫苗，4人接種BioNTech「復必泰」疫苗。

疫苗接種｜陳肇始：正爭取完成接種人士到內地時縮短檢疫日數

【13:26】政府計劃在月底推行「疫苗氣泡」，為接種新冠疫苗的人士提供便利措施，不少人關注打針後回內地可否豁免檢疫，食物及衞生局局長陳肇始接受傳媒訪問時表示，正與內地政府商討，於香港完成接種、又過了14天的人士，回內地時可否縮短檢疫日數。

陳肇始接受傳媒訪問時表示，正與內地政府商討，於香港完成接種、又過了14天的人士，回內地時可否縮短檢疫日數。（資料圖片／羅君豪攝）

【13:11】消息指，今天新增3宗確診個案，一人是昨天驗出有N501Y變種病毒株的菲傭，另外2人屬「本地有關連個案」。今天不設疫情記者會。

陳帆料絕大部分跨境貨車司機月底打齊兩針 預期檢測有望再放寬

【12:25】港府積極鼓勵市民接種新冠疫苗，運輸及房屋局局長陳帆今日（24日）在網誌中表示，與廣東省政府商議後，昨天（23日）凌晨起，打齊兩針滿14日的跨境貨車司機，毋須再在每日通關時接受鼻咽拭子採樣檢測，只須持有72小時內有效的檢測證明即可。



據政府最新數據，約98%（6,900名）活躍跨境貨車司機已接種首劑疫苗，其中約6,200人已打兩針，即已完成兩劑接種的跨境貨車司機人數佔整體約56%。至於跨境陸路客運及渡輪方面，幾乎全數司機（約1,600人）及近8成渡輪員工已打第一針。

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變種病毒｜潘烈文籲政府「激進」措施應對 檢疫酒店應下調入住率

【11:27】衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，到居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中。到過該酒店視察的港大微生物學系講座教授袁國勇懷疑，酒店內或有空氣傳播。

港大公共衞生學院教授潘烈文今日（24日）表示，帶有新型冠狀病毒的飛沫可在空氣停留數小時，建議檢疫的市民在開門前關上窗戶，而酒店亦應下調入住率。

潘又認為，要正視有變種新冠病毒患者曾在社區活動的問題，建議政府主動採取「激進」的控制措施，包括強制檢測及檢疫措施，以堵截源頭。

港大公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片／歐嘉樂攝）

封區強檢｜海怡半島10座20多戶無應門 抽查260人均已完成強檢

【10:50】港府發言人指，今早7時半在海怡半島10座受限區完成檢測後，在現場採取相關執法行動，抽查居民是否已完成檢測。行動於上午約十時完成，政府共檢查了約260名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷相關封區檢測宣告。政府亦希望沒有應門的20多戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查

新冠疫苗｜瑪麗醫生打復必泰後腦出血 孔繁毅︰需更多臨床數據

【10:46】日前瑪麗醫院的一名醫生接種復必泰疫苗（BioNTech）後，2天後在家中暈倒，初步診斷為腦出血，情況嚴重。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）表示，據了解該名醫生本身有睡眠窒息及血壓偏高，需更多臨床數據分析，強調市民應控制好長期病患才接種疫苗。



他又表示，安老院舍方面則最重要是為院友進行評估，員工接種比長者接種更重要，因傳染予長者或有大爆發，如員工、院友家人已接種兩劑疫苗，相信「探訪措施可鬆落嚟」。

封區強檢｜海怡第10座解封住户准離開 小童到朋友家聚會被困過夜

【10:38】新冠肺炎疫情持續，政府周五（23日）晚上突襲圍封海怡半島第10座。截至凌晨2時，約950人完成檢測零確診。大廈於早上7時半解封，有居民陸續離開，包括有應考文憑試的學生，在解封後即趕往試場應考。



有居民表示昨晚檢測流程暢順，需時約半小時；惟有人則表示，要排隊輪候檢測，加上擔心結果，徹夜難眠。服務該區的南區區議員俞竣晞稱，昨晚約收到2宗有關應考文憑試的查詢；亦有小朋友昨晚原本在朋友家中聚會，但突然封區未能離開，最終要家長到場陪伴，在朋友家中被困過夜。

孔繁毅：初步確診菲傭料帶南非變種病毒 疫苗為最有效應對措施

【09:31】本港新冠肺炎疫情反覆，或再有變種病毒流入社區。衞生防護中心昨日（23日）表示，其中一名初步確診者是帶有變種病毒的菲律賓外傭，她於西營盤華美達酒店檢疫完畢後，居於中環堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中，令人憂慮變種病毒再入社區。



新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（24日）指，初步相信該外傭帶南非變種病毒株，有機會是在西營盤華美達海景酒店接受檢疫期間染疫。他又稱，數據顯示復必泰疫苗（BioNTech）對南非變種病毒株仍可以產生高中和抗體，保護率亦達90%，故認為接種疫苗是最有效應對變種病毒的措施。

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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封區強檢 ｜海怡半島10座950居民檢測0確診 訪330戶30戶沒人應門

【08:30】港府昨晚在海怡半島第10座（怡麗閣）突襲封區，港府發言人指，自今日上午約7時30起，「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環，證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨二時，約950名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約330戶，當中約30戶在過程中沒人應門。

25處強制檢測｜染變種病毒菲傭曾到 灣仔入境大樓上榜今暫停服務

【02:43】政府今日（24日）凌晨就強制檢測公告刊憲，25處所上榜。有新增一宗或以上初步確診個案的一個住宅（將軍澳顯明苑）以及一個工作場所（葵涌KC100的5樓新尚网有限公司）需進行強制檢測。另外確診者曾身處的五個地方也被納入強制檢測公告，包括西營盤華美達海景酒店、中環萬邦行、灣仔入境事務大樓、中環錦安大廈、將軍澳坑口厚德邨TKO Gateway 舒適堡，前四個地方與初步確診感染變種病毒菲傭個案相關。入境事務處今日凌晨宣布，總部各辦事處將於今日暫停服務。

灣仔入境事務大樓納入強制檢大廈，今日停止服務。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

強檢學校｜爆呼吸道感染8校納強檢 沙田崇真、黃埔迦南等上榜

另外因應早前另一宗涉變種病毒株個案，政府要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士進行第二次檢測。另外8間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與新冠病毒相似，為謹慎起見，8校亦被納入強制檢測公告。

迦南幼稚園黃埔花園分校須強制檢測。（迦南幼稚園網頁圖片）

▼西營盤華美達景酒店▼

政府4月23日晚上8時30日起限制在鴨脷洲指明「受限區域」——海怡半島第10座（怡麗閣）居民要強制檢測。（政府新聞處圖片）

▼4月23日源頭不明個案曾到訪處所▼

▼4月23日DSE 2021首日開考▼

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《2021年DSE試場疫情預防措施》

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．4.23｜居海怡半島女確診無源頭 染變種病毒菲傭入社區

變種病毒再現社區 菲傭西營盤華美達檢疫 回家後初確診帶N501Y

居半山豪宅菲傭初確診染變種病毒 堅尼地道8號居民須撤離

西營盤華美達酒店爆空氣傳播變種病毒 曾住6樓須2度檢疫

海怡半島第10座封區檢測 DSE考生憑准考證可獲優先檢測

增1宗本地無源頭 23歲女居海怡半島 到又一城行街太古廣場用膳

民政處司機初確診 與確診綠茵幼園主任 曾同時到訪將軍澳舒適堡

華大基因屢犯錯 政府揚言按合約處分 消息：合約無清晰列明罰則

華大樣本污染現「假陽性」 地盤工不滿遭誤送檢疫 促嚴懲華大

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華大基因多次甩轆 員工故意搖樣本、檢測結果短訊出錯影響3千人

病毒檢測承辦商金域屢失誤 Prenetics檢測逾一周無結果收警告信

中年男及六旬婦周四同日倒斃家中 死亡前接種復必泰疫苗

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10人周四打疫苗送院 中年男舌頭腫脹 降預約年齡首日倍增至3萬

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▼4月22日滯英港人乘國泰專機抵港▼

童軍總會連爆違限聚令辦晚宴醜聞 總監級人員辭職撕委任書示不滿

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