DSE 2021｜通識科卷二題目：疾病、電子支付及香港體育文化

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-26 14:06

2020年中學文憑試（DSE）核心科目通識科今日（27日）開考。今年卷二選答題，考生可從三條題目中選答一題。今年卷二試題包括：疾病與公共衛生、電子支付與創新科技，以及本港的文化、體育。 有考生指，今年考題難度一般，惟對中國再生能源、電子支付議題不太熟悉。亦有考生認為疫情與政治相關，沒溫習而避答有關題目，「新冠肺炎同政治都有關，以為唔會考，無咩溫書......香港發生咩事大家都知」。

題目一提供兩份資料，包括報道及期刊，形容網絡資訊影響大眾對健康的認知，以及HIV、沙士及伊波拉病毒等疾病對人類及經濟帶來影響，題目問及考生多大程度同意「醫療人員在維持公共衛生方面扮演最重要的角色」。

題目二則涉及電子支付、創新科技，引用評論文章、報道及立法會文章，指電子支付改變人類消費方式；德國、日本及南韓人口老化，以機械人補充勞動力；以及有政府官員形容創新科技普及，對共享經濟、孕育新產品有幫助。題目問及電子支付對香港消費模式的影響，以及多大程度同意「創新科技對香港青年人的就業前景帶來機遇多於挑戰。」

題目三以港人運動為題，引用港人運動習慣調查的新聞報道，以及立法會有關建設西九文化區及啟德體育園的詳情及金額。要求考生解釋什麼因素影響港人運動習慣，以及多大程度同意「要顯著提升香港人的生活質素，政府應增加投放於文化體育方面的資源。」

▼DSE通識科歷屆試題▼

因老師預計法治、新聞自由及立法會均不會再出題 未有溫習

考生黃同學及羅同學直言，今年考題難度一般，惟部份議題不太熟悉。他們解釋，卷一與環保議題相關，不太熟悉，「唔熟中國嘅可再生能源」；卷二與醫療相關，「引咗好多疫情例子，網絡傳播會引政府記招，叫人打針。」羅對通識快將取消感可惜，但無力改變：「好可惜，但改變唔到啲咩，政府鍾意點做就點做，聽日話取消考試我哋都冇辦法！」

他們指，由於通識老師預計法治、新聞自由及立法會均不會再出題，故溫習時已沒溫相關題目。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

徐同學指，原校考心情較輕鬆，因預計到電子支付、疫情及公共衛生較熱門，故有溫相關議題。

考生林同學在卷二選了第三題（運動為題）作答，他認為公共衛生部份認為與政治相關，而無溫習。(余俊亮攝)

考生林同學在卷二選了第三題（運動為題）作答。他解釋，對香港電子消費模式不熟悉，「望到熟，但諗深一層講唔到咩」；至於公共衛生部份，則因認為與政治相關而沒溫習：「新冠肺炎同政治都有關係，以為唔會考，無咩溫書......香港發生咩事大家都知」。