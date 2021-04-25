新冠肺炎・最新｜新增6宗確診　2名患者居將軍澳新寶城4座

撰文： 王潔恩 朱海棋 勞敏儀 孔繁栩 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-25 15:09

本港新冠肺炎疫情仍然持續，未能清零，今日 （25日）新增6宗確診個案，2宗本地感染，住將軍澳新寶城4座，餘下4宗是輸入個案。

海洋公園│劉鳴煒：黃智祖專責落實重生方案 涉修例及與政府交涉

【15:04】海洋公園將推行「重生方案」，前旅遊事務專員黃智祖會借調海洋公園出任行政總裁，為期半年。海洋公園董事局主席劉鳴煒今日（25日）出席公園活動時指出，「重生方案」涉及修例及與政府部門交涉，黃智祖將專責推動方案。就外判園區設施計劃，劉透露，會在未來6至9個月收集「競投興趣表達書」，之後才會進行招標工作。

海洋公園董事局主席劉鳴煒今日（25日）出席公園活動時指出，「重生方案」涉及修例及與政府部門交涉，黃智祖將專責推動方案。（盧翊銘攝）

酒店檢疫者房門口採樣 增空氣傳播風險 袁國勇：應酒店房內採樣

【14:41】本港已有兩名變種病毒患者走入社區，埋下爆發危機。特首林鄭月娥曾表示，外防輸入已經滴水不漏。不過已走出社區、帶有變種病毒的外傭，在西營盤華美達酒店檢疫隔離時，懷疑經殘留在走廊的病毒傳染給同層的檢疫人士。香港大學微生物學系講座教授袁國勇回覆《香港01》表示，檢疫人士應該在酒店房內關上門才採樣，但該酒店房太擠逼未必可行，唯有要求房客關上窗後再在房門口盡快完成採樣。

【14:13】衞生署衞生防護中心公布，截至四月二十五日零時零分，中心正調查6宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 737宗（包括11 736宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中，4宗為輸入個案，分別3人由印尼及1人由菲律賓抵港，2宗與本地個案有流行病學關連，均住在將軍澳新寶城4座。

【13:20】消息透露，今日新增6宗確診個案，2宗是與本地有關個案，4宗為輸入。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

強制檢測大廈｜五個處所上榜 包括亞斯理幼稚園、天恒幼兒學校

政府周六晚上公布，有三個處所及兩間學校納入強制檢測名單，包括半山堅尼地道8號Kennedy Terrace、葵涌邨曉葵樓、將軍澳政府綜合大樓、荃灣循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園及天水圍天恒幼兒學校。

確診食肆處所｜民政處司機曾到南豐廣場、TKO GATEWAY

政府周六晚上公布確診患者行蹤，確診的38歲男患者任西貢民政處司機，曾到西貢將軍澳政府綜合大樓，及南豐廣場和TKO Gateway兩個商場，另一名3歲男童則曾到大窩口的循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園上學。至於帶有變種病毒的菲傭則未有進一步行蹤公布。

新冠疫苗｜75歲男打第二針科興後15日亡 有糖尿病 累計23死

周六（24日）公布，兩人打疫苗後死亡，均為科興疫苗。一名75歲男子，周六（24日）在家中被發現不省人事後，搶救無效離世。他曾於15日前（即4月9日）接種第二劑科興疫苗，他本身有糖尿病和高血壓。

科興疫苗｜58歲女中風後死亡 死前10日曾打第二針 本身有高血壓

一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗，初步臨床診斷她出現「蛛網膜下腔出血」及心搏停止，而她本身患有高血壓及肥胖。衞生署稱，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

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疫苗接種｜陳肇始：正爭取完成接種人士到內地時縮短檢疫日數

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科興疫苗｜30歲以下今開打 少女誤以為供應期有限：驚遲啲冇得打

變種病毒｜長洲居民二次強檢 要用年假檢測感擾民 倡增檢測站

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康城幼稚園老師傳染3歲學生、民政處司機 帶變種病毒菲傭確診

回港易女子假陽性 芙蓉大廈無辜封區 DSE考生擔心居民促賠償

▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼