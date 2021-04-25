新冠肺炎・最新｜關注變種病毒流入社區　葵涌邨曉葵樓設檢測站

撰文： 王潔恩 朱海棋 勞敏儀 孔繁栩 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-25 01:08

本港新冠肺炎疫情仍然持續，未能清零，昨日 （24日）新增3宗確診個案，全為本地感染，其中一宗為帶變種病毒N501Y，上月下旬到港的外傭，另外兩宗與其他個案有關連的個案，則涉及一名3歲男童及一名38歲男子。男童居住的葵涌邨曉葵樓居民須接受強制檢測，今日（25日）在曉葵樓附近設檢測站。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

強制檢測大廈｜五個處所上榜 包括亞斯理幼稚園、天恒幼兒學校

政府周六晚上公布，有三個處所及兩間學校納入強制檢測名單，包括半山堅尼地道8號Kennedy Terrace、葵涌邨曉葵樓、將軍澳政府綜合大樓、荃灣循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園及天水圍天恒幼兒學校。

確診食肆處所｜民政處司機曾到南豐廣場、TKO GATEWAY

政府周六晚上公布確診患者行蹤，確診的38歲男患者任西貢民政處司機，曾到西貢將軍澳政府綜合大樓，及南豐廣場和TKO Gateway兩個商場，另一名3歲男童則曾到大窩口的循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園及幼兒園上學。至於帶有變種病毒的菲傭則未有進一步行蹤公布。

新冠疫苗｜75歲男打第二針科興後15日亡 有糖尿病 累計23死

周六（24日）公布，兩人打疫苗後死亡，均為科興疫苗。一名75歲男子，周六（24日）在家中被發現不省人事後，搶救無效離世。他曾於15日前（即4月9日）接種第二劑科興疫苗，他本身有糖尿病和高血壓。

科興疫苗｜58歲女中風後死亡 死前10日曾打第二針 本身有高血壓

一名58歲女子被發現在家中不省人事，送院後死亡，她在死前10日接種了第二劑科興疫苗，初步臨床診斷她出現「蛛網膜下腔出血」及心搏停止，而她本身患有高血壓及肥胖。衞生署稱，現時未有臨床證據顯示與疫苗接種有關。

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▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼