【校園天地】從歌聲中認識自己　疫境中建立孩子自信心

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-04-26 09:00

疫情一直沒完沒了，學生的學習動機和情緒都大受影響，特別是一班正為選校而擔心的小六生和一班對校園生活已印象模糊的小一生。聖公會油塘基顯小學的學生決定運用天賦的聲音，唱出撫慰、積極的歌曲，為學校注入正能量。

設復課適應期，提升幸福感聖公會油塘基顯小學(下稱油基)小一至小三終在復活節假後復課，但學校沒有心急上課學習趕進度，而是為復課的低年級學生安排了一系列有趣的活動，讓他們適應「新」環境，感受老師和同學的歡迎和愛。其中包括一班無伴奏合唱團找來已經畢業了的師兄師姐，一起錄製音樂特輯《Shine Your Way》，在小息時於樓層播放，為全校學生打氣，提升幸福感。

(聖公會油塘基顯小學圖片)

助學生發現自己最美的聲區

無伴奏合唱團在小學並不常見，因此學校在找合適導師時十分困難。最後，經過多番轉折和介紹，終於找來一位專業的無伴奏歌手，教授一班有音樂天賦但自信心不足的學生，組成無伴奏合唱團Acababy，希望透過認識和運用自己的聲音，提升技巧和自信心。

油基一直重視資優教育，發展學生多元潛能。該校資優教育統籌李嘉俊老師說:「這是一個結合了情意教育的資優課程。他們跟專業的歌手練習和創作，整個過程看到他們由細細聲到慢慢加入自己的台風和意見，自信心明顯提升。然後，我們決定行多一步，教導他們運用自己的才能，做有意義的事。」適逢今年遇著停課，學生的情緒或多或少都受到影響，於是他們到專業的錄音室一嘗當歌手的滋味，錄製音樂特輯，於校內播放，為校內學生打氣。

正向思維互相影響

音樂特輯播放當天，學生們都很興奮和驚喜，有的跟著拍子擺動身體，有的扭著一班合唱團成員拍照，但最開心的其實是一班無伴奏合唱團的成員，由腼腆的笑容，到洋溢著自信和喜悅。王彩娣校長指出：「不論任何活動或課堂，必須讓學生感受到愛。當感到被愛，他們同時也學會去愛。」

資優訓練勿忽略情意教育

這班Acababy讓李老師想起電影《天聲男孩》中的男主角。他是一個擁有天籟聲音的男孩，卻從沒有受過任何音樂訓練，被推薦到殿堂級的合唱團訓練，但他一開始覺得其他貴族學生唱得比自己好，感到自卑，拒絕試音和訓練；幸好最後在指揮家的鼓勵下，男主角找到自己的聲音，成為首席男聲。資優生雖然優秀，但他們的情意發展有著不一樣的挑戰，甚至影響他們的表現，造成潛能未展的現象(underachievement)。例如有些資優生好像電影《天聲男孩》中的主角，天生較敏感，常與人比較，缺乏自信，情願留在自己的舒適區中。「我們老師就像電影中那指揮家，幫學生發現他們天賦的美，盡展潛能。情意教育的目的正是培養學生正向信念、情緒管理等軟實力。」李老師說。「我對這群學生的期望是，不用追求飆到最高那一粒音，如果能唱出溫暖世界的歌聲反而更美。我們的資優教育也一樣，希望培育學生發揮自己的天賦，為社會作出貢獻。」

（內容由聖公會油塘基顯小學提供）

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