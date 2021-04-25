自訂車牌「1L0VE HK」9萬元成交　「B0SS 888」成惠18萬元

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-25 21:08

運輸署今日（25日）舉行自訂車輛登記號碼拍賣，共得款項320.8萬元。其中最高成功金額的車牌是與時裝品牌同名的「GU」，成交價51萬元，其次為「B0SS 888」的成交價為第二高，達18萬元。其他有趣的自訂車牌包括，「1L0VE HK」 成交價9萬元，另外還有「L0WKEY 」、「D0G 99」、「BEE BU BEE」、「DREAM1NG」以及「F00DF00D」等。

▼13個最高拍賣價車牌逐一數（由最低至最高）▼

+ 7 + 7 + 7

時裝品牌同名「GU」51萬成交

運輸署今日（25日）舉行自訂車輛登記號碼拍賣，共得款項320.8萬元。其中最高成功金額的車牌是與時裝品牌同名的「GU」，成交價51萬元，其次為「B0SS 888」的成交價為第二高，達18萬元。

▼3.7新春車牌拍賣競投單一字母「Ｗ」車牌▼

+ 4 + 4 + 4

至於第三及第四高的，「PLZ」以9.5萬元成功，「1L0VE HK」 的成交價則達9萬元。今次拍賣中也其他有趣的車牌，如「L0WKEY 」以1.1萬元成交價，「D0G 99」、「BEE BU BEE」、「DREAM1NG」以及「F00DF00D」等，則以4萬多至6,000元成交。