11人昨打復必泰疫苗後入院　38歲女子眼瞼腫脹、臉部出疹

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-25 23:25

新冠疫苗接種展開第59日，政府公布，截至今晚（25日）8時的過去24小時，約有2.21萬名市民接種疫苗，比昨日少8,000人。 而昨日共有11宗接種新冠疫苗後送院個案，全部皆是接種復必泰，其中一名38歲女子，出現臉部出疹、眼瞼腫脹，送往東區尤德夫人那打素醫院後情況穩定，經治療後已出院,另有一人接種後出現暈眩，需要留院觀察。

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▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

51歲男子暈眩需留院觀察

昨日11宗打針後不適送院個案中，全部人打復必泰，有一人需要留院觀察，情況穩定。其中51歲男子在西灣河體育館社區疫苗接種中心打復必泰後暈眩，送往東區尤德夫人那打素醫院，目前情況穩定，經治療後留院觀察。

一名接種首劑復必泰疫苗的38歲女子，出現臉部出疹、眼瞼腫脹，送往東區尤德夫人那打素醫院後情況穩定，經治療後已出院；一名45歲女子，則出現雙腳麻痺，送往律敦治醫院，目前已出院。

24歲女子接種後出現過度換氣

其他人士症狀包括有蕁麻疹、血管迷走神經性昏厥、血壓上升、心悸及胸部不適，一名24歲女子在中山紀念公園體育館接種後，有過度換氣情況，送瑪麗醫院治療後已經出院。

今日少8000人接種 累計84萬人已打疫苗

截至今晚8時的過去24小時，共有22,100名市民接種新冠疫苗，比昨日下跌8,000人，約有11,300人注射科興疫苗、10,800人接種復必泰疫苗。

政府指，至今累計有84.28萬名市民已接種首劑疫苗，包括40.54萬名市民（48.1%）接種科興疫苗，約43.73市民（51.9%）接種復必泰疫苗。

而今日有10,900名市民在網上預約接種疫苗，約2,600人預約打科興，8,300人預約打復必泰。