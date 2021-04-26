新冠肺炎．最新｜邱騰華、聶德權將交代新加坡旅遊氣泡詳情

撰文： 黃詠榆 麥凱茵 孔繁栩 歐陽德浩 勞敏儀 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-26 11:00

本港新冠肺炎疫情在低位徘徊，昨新增6宗個案，本地個案只有兩宗，為坑口新寶城染疫幼稚園教師家人，未有感染源頭不明患者，累計增至11,737宗。

16至29歲市民上周五（23日）起可預約接種新冠疫苗，首批新預約打復必泰市民，獲安排今起前往社區疫苗中心接種。政府今日（26日）公布與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，參加條件是否包括必需接種疫苗，屆時將揭曉。

菲傭隔離後確診變種病毒 曾祈殷疑採樣出事︰有冇來回撩好多次【09:15】本港新冠肺炎疫情持續，早前西營盤華美達海景酒店完成21日檢疫的菲傭，雖然在檢測期間檢測兩次，但後來確診N501Y變種病毒。當時華大基因負責該酒店的採樣和檢測服務。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目表示，新冠患者基本上於第一周的病毒量最高，認為沒理由驗不出病毒，令人懷疑採樣的準繩度出現問題。「採樣員擺拭紙入去鼻咽、咽喉有冇來回好多次？有冇套取黏膜細胞？」

他建議，若患者來自變種病毒的高發病地，或須在隔離檢疫期間增加檢測次數，將更有效捕捉到潛在個案。

【09:00】商務及經濟發展局局長邱騰華和公務員事務局局長聶德權將於上午11時30分就香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃舉行記者會。旅遊事務專員沈鳳君和粵港澳大灣區發展專員袁民忠亦會出席。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事（去年11月方案）▼

+ 7 + 7 + 7

新增的兩宗本地個案居於將軍澳新寶城4座，潛伏期曾光顧樓下元朗正記茶餐廳。（資料圖片）

確診食肆｜新寶城幼稚園老師染疫家人曾光顧樓下元朗正記茶餐廳

【00:01】本港昨日（25日）新增6宗個案，4宗為輸入個案，2宗本地個案為早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師的同住家人。衞生署衞生防護中心早昨晚公布確診患者行蹤，60歲退休男子（編號：11735）及56歲家庭主婦（編號：11736），潛伏期曾光顧他們居住的將軍澳坑口新寶城「元朗正記茶餐廳」。

▼4.24 打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

昨日總覽：新冠肺炎・4.25｜增6人確診 誤檢確診2人出院 密切接觸者仍檢疫

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