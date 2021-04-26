新冠肺炎．最新｜63歲高血脂男子亡　去世前曾接種第二劑科興疫苗

撰文： 黃詠榆 麥凱茵 孔繁栩 歐陽德浩 勞敏儀 朱海棋 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-26 18:25

本港新冠肺炎疫情在低位徘徊，本港今日新增4宗個案，全部屬於輸入個案，未有感染源頭不明患者，累計增至11,741宗。 16至29歲市民上周五（23日）起可預約接種新冠疫苗，首批新預約打復必泰市民，獲安排今起前往社區疫苗中心接種。政府今日（26日）公布與新加坡的「旅遊氣泡」計劃，所有參加的香港市民都要接種兩劑新冠疫苗並待14天後才可上機，而首航日則定於5月26日。

【18:25】衞生署公布，截至今日下午四時，過去24小時衞生署接獲醫院管理局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件。

根據醫管局提供的資料，該個案涉及一名63歲男子，本身患有高血脂症。他於今晨在家中抽搐後失去知覺，被送往廣華醫院急症室，搶救無效在同日早上離世。根據資料，他曾於離世前十日（即4月16日）在九龍醫院接種第二劑科興新冠疫苗，他在接種後逗留觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）進行因果關係評估。

新加坡旅遊氣泡｜四類人豁免接種疫苗可上機 不適合打針者點算？

【14:20】衞生防護中心公布，本港今日新增4宗確診個案，全部屬於輸入個案，未有本地個案或源頭不明個案。

4宗輸入個案分別來自肯雅、印度、日本及美國。衞生署表示，來自肯雅、日本、美國的輸入個案，都帶有N501Y變種病毒，而來自肯雅的患者是外傭，來目美的個案則是一名船員，另有約10宗初步確診個案。

本地零確診 增4宗全屬輸入個案 日本返港青年帶變種病毒株

【14:15】早前西營盤華美達海景酒店完成21日檢疫的菲傭，雖然在檢測期間檢測兩次，但後來確診N501Y變種病毒。當時華大基因負責該酒店的採樣和檢測服務。與此同時，華大基因的檢測服務亦懷疑出錯，導致28個樣本受污染出現「假陽性」。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，現時沒有一種方法能100%驗出病毒，認為不同因素導致菲傭驗出「假陰性」，強調「化驗室冇一個係完美。」他希望能夠繼續改善，呼籲大眾要公道看待，稱華大基因樣本受污染屬「系統性失誤」。他亦指，若本港沒有華大基因的檢測服務，其他承辦商的壓力將大增，導致錯誤的風險增加。

華大基因檢測出事 業界︰倘全停其服務其他承辦商壓力大增或出錯

【13:15】旅發局表示，歡迎政府與新加坡重啟雙邊「航空旅遊氣泡」，旅發局會繼續與旅遊相關行業合作提升防疫措施，冀能建立香港健康安全的旅遊形象。

主席彭耀佳表示，重啟「航空旅遊氣泡」代表本港重新開展國際旅遊的第一步，旅遊業界亦可藉此熱身，為稍後迎接更多旅客逐步重臨香港做好準備，預計旅遊氣泡開啟初段，主要客源是探親或有必須原因來港的旅客，度假旅客在稍後也會陸續到訪。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長柯淑丹表示，「航空旅遊氣泡」展開後，香港旅客將會是首批海外旅客之一，

新加坡在過去數月一直妥善控制疫情，社區感染病例持續維持於低水平。加上自2020年12月28日起，新加坡已進入解封第三階段，更多活動及業務已安全地逐步恢復，當中包括：

· 聚會人數從5人增加至8人。

· 新加坡的旅遊業已恢復營運，並採取了有效的安全管理措施。迄今為止，共46個景點、277間酒店和超過2,100個旅行團行程已獲准復辦。

o 獲准恢復營業景點的接待人數上限已從50% 增至最高65%。

o 當地的步行遊覽、划艇遊和單車遊的接待人數上限從20人，提高至最多可容納50人，而導賞團的舉辦時數不再受到限制。

o 自2021年4月24日開始，會議、獎勵旅遊、大型會議及展覽（MICE）活動的參與人數上限，從現時250人提高至最多750人。

【13:00】新冠肺炎疫苗接種計劃現正展開，16到29歲人士今日起可以接種復必泰。中山紀念公園體育館今早（26日）有不少市民排隊打針，28歲的英語教師以優先群組身份預約，但因準備到外國進修已離職，被指不符合資格被拒打針，她無奈指出，「明明都開放咗29歲以下，點解都唔畀我打？」

復必泰｜首日開放16至29歲打針 28歲前教師被指不符資格撲空

【12:20】聶德權指，希望港人可以回內地免檢疫，但前題是香港疫情要受控，指標包括確診個案要零或趨向零，尤其是無源頭個案。第二是疫苗接種率，香港是否仍然在內地眼中是「中、高風險地區」，「如果仍然係，要免檢疫相當有難度。」他又指，會繼續與內地商討如果香港疫情受控，已打疫苗的市民去內地會否在檢疫期有放寬空間，「我哋係探討緊嘅。」

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【12:15】邱騰華透露，今次與新加坡討論的旅遊氣泡，會成為與其他國家地區商討的基礎，例如新西蘭等，都會因應與新加坡建立的機制去決定其後的安排。他又指，澳洲與新西蘭極大機會是下一個可以建立旅遊氣泡的國家。

【12:00】邱騰華指，接種疫苗是保護自己的方法，因為香港本身有條件予居民接種，所以附加相關條款，而新加坡旅客則沒有這項要求。至於部份人士則可以豁免接種疫苗，例如16歲或以下人士因為未適合打針，另倘有醫生證明不適合打針亦可提交證明。

聶德權表示，回港易計劃有一項指明條件，參與港人必須在過去14天內無去過內地屬於中、高風險地區，國家衞健委會界定內地某一地區屬於哪種風險。

+ 2 + 2 + 2

回港易｜內地其他城市港人本周四起可免檢疫回港 周二零時起預約

【11:40】聶德權表示，回港易計劃在去年11月23日推出後運作暢順，他指，由於內地疫情緩和，決定將回港易計劃擴展，全個中國內地和澳門地區都適用，只要抵港前14無去過內地或澳門以外地區，只要持有病毒檢測陰性結果，就可回港免檢疫。至於配額方面，維持深圳灣每日3000個、港珠澳大橋關口每日2000個。另外亦新增機場抵港配額，每日名額1000個。

聶德權指，明日起會開放回港易網站預約系統，最早可選擇4月29日起免檢疫回港。他指，網站預約逢星期三開放未來一星期名額予市民申請，每名申請人最多可為3名家人申請，包括未成年小童及長者。而所有回港易入境人士，回港第2天及第12天須接受強制檢測。

新加坡旅遊氣泡｜ 5.26啟航 港人須打兩針滿14天 圖文解構詳情

【11:30】政府交代與新加坡旅遊氣泡及回港易計劃詳情，商務及經濟發展局局長邱騰華、公務員事務局局長聶德權、旅遊事務專員沈鳳君、粵港澳大灣區發展專員袁民忠出席記者會交代詳情。

政府公布，與新加坡的旅遊氣泡會於5月26日啟航，並要求旅客在出發前14天沒有外遊紀錄，新增要求是由新加坡前往香港的「氣泡」旅客須下載和使用「安心出行」，並把相關記錄在離港後保留31天。

此外，氣泡初階段即5月26日至6月9日，由新加坡到香港、香港到新加坡，每日各有一班機、每班機最多只容納200名旅客。而第二階段即6月10日起，由各日會增至2班機出發、每班仍維持200名旅客。

邱騰華指，「爆泡」後重啟機制亦會調整，兩地的無源頭個案除了在七天平均數不超過5宗外，倘超出範圍而重啟，亦須滿足其後連續三日無關連本地個案數字、每日維持在3宗或以下，而第三日無關連本地個案七天移動平均數字亦不可超過5宗，才可重啓「航空旅遊氣泡」安排，以確保疫情處於平穩和下行的走勢。

邱騰華指，按照原來的安排，由香港前往新加坡的「氣泡」旅客須下載並登記使用當地的「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式。隨着香港的「安心出行」手機應用程式逐漸普及和廣泛應用於不同處所，新增要求是由新加坡前往香港的「氣泡」旅客須下載和使用「安心出行」，並把相關記錄在離港後保留31日。

邱又指，為鼓勵市民盡早接種疫苗，確保在出行時有更佳的自身保護，參加香港與新加坡「航空旅遊氣泡」的香港居民，須在完成接種兩劑疫苗最少14天後，方可乘搭專屬航班出發前往新加坡。此外，參加計劃的旅客仍要在出發72小時前，持有兩地互認的病毒檢測陰性結果。

【10:30】醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（26日）於港台節目《千禧年代》表示，員工自我申報確實為最簡便的方法，但他認為問題在於政府如何去核實，否則市民將會產生質疑，建議政府規定需提供醫生證明以提高可信性。

而食肆主管則反駁曾祈殷指，自我申報不會被濫用，因接種疫苗後可安心工作，避免檢測帶來的麻煩。「點會有人想唔打？我哋要搵食，得休息嗰日先可以做採樣。」

同時，飲食界立法會議員張宇人於同一節目稱，填寫聲明表格申報的員工暫時不需提供醫生證明，但強調若政府感覺做法被濫用，不排除會收緊。

張宇人稱食肆員工自我申報不需醫生證明 曾祈殷指醫生提高可信性

【10:00】今日（26日）有華大基因誤檢事件苦主在港台節目「千禧年代」表示，就讀幼稚園的兒子於21日初步陽性，而幼稚園全校學生及後要接受隔離。她亦質疑，為何華大基因仍然可維持檢測服務，指小孩不應獲得痛苦的經歷，「囝囝日日喊住問媽咪我幾時可以走，我依家雖然已經過咗，但仲好揪心。」

華大誤檢幼園生致全校隔離 家長哭訴︰囝囝日日喊住問幾時可以走

菲傭隔離後確診變種病毒 曾祈殷疑採樣出事︰有冇來回撩好多次【09:15】本港新冠肺炎疫情持續，早前西營盤華美達海景酒店完成21日檢疫的菲傭，雖然在檢測期間檢測兩次，但後來確診N501Y變種病毒。當時華大基因負責該酒店的採樣和檢測服務。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目表示，新冠患者基本上於第一周的病毒量最高，認為沒理由驗不出病毒，令人懷疑採樣的準繩度出現問題。「採樣員擺拭紙入去鼻咽、咽喉有冇來回好多次？有冇套取黏膜細胞？」

他建議，若患者來自變種病毒的高發病地，或須在隔離檢疫期間增加檢測次數，將更有效捕捉到潛在個案。

【09:00】商務及經濟發展局局長邱騰華和公務員事務局局長聶德權將於上午11時30分就香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃舉行記者會。旅遊事務專員沈鳳君和粵港澳大灣區發展專員袁民忠亦會出席。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事（去年11月方案）▼

+ 7 + 7 + 7

新增的兩宗本地個案居於將軍澳新寶城4座，潛伏期曾光顧樓下元朗正記茶餐廳。（資料圖片）

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【00:01】本港昨日（25日）新增6宗個案，4宗為輸入個案，2宗本地個案為早前確診的日出康城綠茵英文（國際）幼稚園老師的同住家人。衞生署衞生防護中心早昨晚公布確診患者行蹤，60歲退休男子（編號：11735）及56歲家庭主婦（編號：11736），潛伏期曾光顧他們居住的將軍澳坑口新寶城「元朗正記茶餐廳」。

▼4.24 打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

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