華大誤檢幼園生致全校隔離 家長哭訴︰囝囝日日喊住問幾時可以走

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 12:17

本港新冠肺炎疫情持續，早前華大基因疑出錯致28個樣本受污染，出現「假陽性」的情況。衞生防護中心於4月23日確認，該28個「假陽性」人士當中，有27人入院後驗出為陰性，而他們的78名密切接觸者，都可離開檢疫中心。 不過「假陽性」人士出院後是否意味事情已宣告終結呢？今日（26日）有華大基因誤檢事件苦主在港台節目「千禧年代」表示，就讀幼稚園的兒子於21日初步陽性，而幼稚園全校學生及後要接受隔離。她亦質疑，為何華大基因仍然可維持檢測服務，指小孩不應獲得痛苦的經歷，「囝囝日日喊住問媽咪我幾時可以走，我依家雖然已經過咗，但仲好抽心。」

早前華大基因疑出錯致28個樣本受污染，出現「假陽性」的情況。 （資料圖片）

該華大基因事件苦主於節目上表示，由於其兒子所在幼稚園爆發上呼吸道感染，4月19日學校通知家長，學生須於20日接受強制檢測。其後，她於21日晚上收到短訊通知，指兒子的檢測結果為初步陽性，遂於22日安排入院治療。

苦主更一度哽咽說，由於兒子年紀尚幼，住院過程非常折騰。「囝囝日日喊住問媽咪我幾時可以走，我依家雖然已經過咗，但仲好抽心。」她更指，雖然全家3個人沒有病徵，但幼稚園全校學生亦要接受隔離，指事件牽連甚廣。她亦因要送兒子到醫院，導致不能回家接受家居隔離，在醫院等待8小時後才被送往隔離營。

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兒子誤檢確診︰我都唔知點解要畀錢

後來醫院致電通知苦主指，檢測結果為初步陰性。不過她指，「出院嗰陣收到張單，唔知幾多錢。我都唔知點解要畀錢，但冇人打嚟話道歉。」但她借此機會在大氣電波中感謝屯門醫院的醫護人員，尤其一名急症室男護士當時作出的安慰。

苦主續指，最後兒子於醫院逗留了兩日，直至23日晚上才可出院，她亦於24日才可離開隔離營。她斥責衞生署應及早完成文件相關的程序。她更聲稱自己亦在實驗室工作，質疑︰「 如果我公司發生咁嘅事一早畀人Delete咗啦！仲可能做測試？」

苦主更斥︰「小朋友唔應該經歷呢啲嘢，點解可以因為人為錯誤（華大）可以繼續做？ 我驚自己有事，我承受嘅壓力要睇精神科醫生，我喊到係癲咗！」