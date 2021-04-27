DSE 2021｜英文閱讀卷一開考　主題談及健康飲食、太空議題

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-27 11:53

新冠肺炎疫情下，中學文憑試英文科閱讀及作文卷今日開考。甲部必答部分的文章主題圍繞健康飲食趨勢；乙部文章主旨則關於綠化屋苑及太空議題。有考生表示，試卷程度與去年相若，題目類型多選擇題，較易作答。

文憑試英文閱讀卷一設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成續最高只可獲4級。

甲部設有三篇短文章，主題圍繞健康快餐、包裝食物爭霸戰、新加坡星級度假區的可持續發展計劃。

至於乙部B1有兩篇閱讀材料，內文以網上討論區的形式，談及屋苑入口應否種植的問題。至於乙部B2三篇文章，主題與太空有關，提及首位登陸月球太空人岩士唐（Neil Armstrong)的事蹟，又講述改造火星為適合人類居住地的方法，和討論太空探索及改造行星的倫理爭議。

考生： 多MC題易答

考生劉同學表示，試卷程度與去年相若，選答的B1部分，閱讀文章「唔會太難或太易」。他指，以往卷一較多長題目，今年則多選擇題，「即使唔識都易中。」他續指，原校考試感覺猶如與應考模擬試，越做越順利，能如常發揮，能準時完成試卷，目標考獲2至3級。

至於另一位李同學表示，卷一甲部文章用字較深，花較多時間理解，故選答較程度較淺的B1，而該部分閱讀材料反而容易掌握，冀卷一可考獲3級。

中學文憑試英文科閱讀及寫作卷周二（27日）開考。

《2021年DSE試場疫情預防措施》