安老院命案｜曾紀南指人手不足問題存在已久　促政府盡快完成修例

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-26 13:09

屯門上周五（23日）一間安老院發生謀殺案，一名長期卧床、需用輸送管餵食的85歲男院友被職員發現昏迷，而且雙眼有傷痕及流血。老翁隨即送院搶救後離世。警方調查後發現疑兇為另一名身患柏金遜、妄想症及幻覺等問題困擾的70歲男院友。 社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南，今早（26日）於港台節目《千禧年代》表示，人手不足、安老院舍職員資格、院友病歷申報等問題存在已久，最後導致悲劇發生。雖然政府曾公布安排修例，但社會福利署至今仍未公布修例時間表。

曾紀南斥，政府曾公布安排修例，但社會福利署至今仍未公布修例時間表。（資料圖片／羅君豪攝）

曾紀南今日表示，該慘劇發生時間為晚上9點許，已是安老院夜間服務的時間。惟以現時的人手標準計算，一名職員應對逾60名院友，正是涉及到坊間一直擔心的安老院人手問題。他亦指，院友長期居於安老院，精神健康或行為或出現變化，質疑院舍有否做足預防措施，如幫助長者求醫。

警方檢獲一把染血的剪刀，相信是涉案兇器，用作刺傷死者。（資料圖片）

私營安老院不需安排註冊護士在場

曾亦指，一般津貼安老院會安排註冊護士監察情況，但私營安老院卻沒有安排，同時現時保健員的牌照，只須接受3個月的課程訓練便可領取。因此政府將修例規定院舍，最低限度須聘請登記護士；亦規定護士及保健員須持續進修，才可繼續工作。但他斥，政府的修例工作已拖延一段時間，社會福利署至今仍未公布修例時間表。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

籲院舍負責人切勿輕視長者精神健康

除此以外，曾亦指出長者入住安老院，未必要求全面申報病歷記錄，包括精神病歷記錄，因此該慘劇不定期發生，認為法例上有許多改善空間。他期望，院舍負責人在政府未修例前，要避免事故再次發生。他指，長者精神出現問題前會有先兆，「我相信一定有行為出現咗，可能有幻覺，可能無緣無故爭執係先兆，唔好以為老人家係咁，就輕視咗問題。」