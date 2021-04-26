民建聯姚銘辦事處前年兩遭縱火　15歲學生認罪　求情指一時貪玩

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-26 19:01

民建聯前北區區議員姚銘位於粉嶺的辦事處，在前年區議會選舉前遭兩度縱火，兩名男學生在現場被拘捕，遭控以兩項縱火罪。其中一名28歲被告未有出席聆訊，法官就他棄保潛逃發出拘捕令。另一名15歲男學生今（26日）於區域法院認罪，須還柙候判。辯方求情指被告案發時只有14歲，是一時貪玩犯案，法官練錦鴻反問被告兩次犯罪，如何談得上是「一時貪玩」。

被告李欣樺（28歲，大專生）及15歲男學生被控兩項縱火罪。二人涉於2019年11月17日及23日，在粉嶺華心邨華勉樓地下姚銘區議員辦事處，用火損壞該辦事處的財產。

首被告李欣樺今未有出席聆訊，其母親稱本月18日和他失去聯絡並報警。就他棄保潛逃，法庭已發出拘捕令通緝他，及充公他的保釋金。

辦事處牆壁均被熏黑 佈告板和閉路電視等被燒毀

次被告15歲男學生則承認兩項縱火罪。案情指，民建聯前區議員姚銘的辦事處，於前年區議會選舉前一個周日及前夕凌晨遭到縱火，閉路電視拍攝到首次縱火經過，戴黑色面巾的次被告和另一男子搬發泡膠盒到辦事處門口，另一男子放火焚燒它們。辦事處職員翌日發現牆壁被熏黑，佈告板和閉路電視等被燒毀，損失約1.4萬元。

第二次事發時，閉路電視亦拍攝到戴黑色面巾的次被告同樣和另一男子，將發泡膠盒搬到辦事處門口，由另一男子燃燒。警方於清晨拘捕兩人，從次被告身上搜出一雙白手套和黑色頸巾，警誡下他表示只是一時貪玩，和另一男子放火焚燒辦事處，請求給予機會。該次導致較首次輕微的牆壁熏黑，另一男子被搜出兩個打火機和一罐打火機油。

被告在求情信中稱感後悔 向事主道歉

辯方求情指，次被告案發時為14歲，他沒有案底，亦坦白認罪。此外，案中沒有造成人命傷亡，他亦願意賠償涉案15,500元。辯方指，被告是一時貪玩犯案，法官練錦鴻隨即反問：「兩次喎，點一時貪玩？」，又說「你有無問過佢？」律師回應稱「無咩好解釋」，被告明白是次縱火是嚴重罪行，但他只有搬過發泡膠盒而不是點火，形容他的行為是愚蠢和協助性質。

辯方續透露，被告現讀中三，打算修讀汽車維修，在求情信中提到他已感後悔，並向事主道歉。其患病的媽媽本月情況好轉可離開宿舍，他同住的外祖父母和姨媽表示會支持他面對法律責任，他們在庭上一度向法官鞠躬。社工稱他當時誤交損友，現已斷絕來往。被告知道難以避免被判禁閉式刑罰，但望法庭念在他認罪輕判，相信家人亦會對循循善誘。

練官決定待索取背景報告、勞教中心和教導所報告後，於5月17日判刑，期間被告須還柙。

案件編號：DCCC 627/2020