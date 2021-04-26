荔枝角惠康超市急凍木棉魚　驗出「麗春紅4R」　食安中心下令停售

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-26 20:19

食物環境衞生署食物安全中心今（26日）公布，荔枝角惠康超級市場抽取的急凍海捕木棉魚樣本，驗出含有「麗春紅4R」，與其食物標籤「沒有添加任何人工色素」聲稱不符，當局已指令涉事商戶停售有關產品，調查仍然繼續。

涉事產品產品名為「急凍海捕木棉魚」，來源地為越南，分銷商是百利食品國際有限公司，每包兩條，最佳使用日期是2022年6月30日。



食安中心表示，透過恆常食物監測計劃，從荔枝角惠康超級市場抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含有麗春紅4R，與其食物標籤「沒有添加任何人工色素」聲稱不符。

發言人表示，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電分銷商熱線3568 9170，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源，如有足夠證據，會提出檢控。

涉事產品產品名為「急凍海捕木棉魚」，來源地為越南。（惠康超級市場圖片）

發言人續指，根據《食物內染色料規例》（第132H章），麗春紅4R在一些食物中准許使用，但不能用在未經烹煮及未經加工處理的鮮魚中。違例者一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

此外，《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為港幣5萬元及監禁6個月。