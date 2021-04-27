撰文： 黃詠榆 張嘉敏 林穎嫺 歐陽德浩 鄭翠碧 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

香港及新加坡旅遊氣泡下月底展開，但本港新冠肺炎仍然反覆。昨日（26日）新增4宗輸入個案，再次本地零確診，累計增至11,741宗。惟初步確診有約10宗，根據食物及衞生局昨晚深夜公布的強制檢測公告，紅磡黃埔花園銀竹苑第4座、荃灣海之戀第7座及尖東帝苑酒店都有初步確診者居住或到訪，本地零確診一日斷纜，即至少有兩宗，或屬源頭不明，詳情衞生署今日（27日）公布。

4人限聚令、食肆堂食限制等防疫措施實施兩周，將於明晚（28日）屆滿，行政會議今日料商是否全部延長或作出微調。按政府兩周前公布的「疫苗氣泡」計劃，食肆員工如已接種疫苗，准延長堂食時間，每枱人數也可增加；酒吧員工如全部已接種疫苗，周四（29日）起有望重開，但只可招待已接種疫苗顧客。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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新加坡旅遊氣泡｜4日旅程料需病毒檢測4次 費用要幾張「金牛」

【07:00】政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。計劃要求從香港出發人士必須完成第二劑疫苗外，登機前需出示72小時內兩地互認的PCR核酸檢測陰性結果，抵達後新加坡後再要進行一次檢測，如在檢測72小時後才返港，需要再於當地進行一次檢測，即至少付兩次200至300坡元（1,152元至1,728元）的檢測費用，連同在本港出發時最低240元檢測費用，以及回港後在機場的另一次檢測費用499元，一趟4日或以上旅程要進行4次病毒檢測，費用便達約3,000元。

強制檢測大廈｜海之戀7座、黃埔花園銀竹苑4座、帝苑酒店上榜

【00:01】食物及衞生局周一深夜公布，兩幢大廈及一間酒店新增一宗或以上初步確診個案：紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座、尖東麼地道69號帝苑酒店及荃灣海之戀第7座。強制檢測公告列明，4月13日至26日期間曾身處上述任何指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月28日或之前接受檢測。受檢人士若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（27日）中午12時起，會在荃灣海之戀第7座6樓平台對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

▼22間納強制檢測公告學校名單▼

強制檢測學校｜瑪利曼小學及國際英文幼稚園等22校爆上呼吸道感染

【00:01】食物及衞生局周一深夜公布，有22間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與2019冠狀病毒病相似，該22間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月13日至26日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月28日或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月30日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

有關學校包括：跑馬地瑪利曼小學、屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學，以及20間幼稚園如九龍塘國際英文幼稚園、將軍澳富康花園德寶英文幼稚園、北角號蘇浙幼兒園及幼稚園。

瑪利曼小學等22間學校爆上呼吸道感染須強制檢測。(資料圖片)

將軍澳醫院76歲翁周一晚死亡 三周前接種第二劑新冠疫苗

【00:01】將軍澳醫院發言人表示，一名76歲男病人於4月5日早上經該院急症室入住內科病房，診斷為中風，經治理後延至周一(26日)晚上不治。

紀錄顯示，病人分別於3月3日及31日接種2019冠狀病毒病疫苗，本院已於4月5日按機制向衞生署呈報個案。

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▼城巴4條新路線及轉乘優惠▼

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【00:01】新巴城巴早前獲批加價12%，特首林鄭月娥曾指巴士公司已「蝕到入肉」，若不批加價將會影響服務。新巴城巴管理層接受訪問時表示，加價後兩巴仍然蝕本，近月欠缺政府補貼，虧蝕更多於去年，不排除再申請加價。同時兩巴亦會嘗試走出港島，在新界及九龍的新發展區開拓本地路線，並料會整合近半港島路線，在港島4區設轉乘站，讓路線可精簡合併。

新冠肺炎．最新｜本地零確診斷纜 海之戀及黃埔花園有居民染疫

【00:01】近日本地疫情有所緩和，政府昨日（26日）宣布將於5月26日（星期三）重啟與新加坡的「旅遊氣泡」，新加坡旅遊當局表示熱切期待。自去年年底起，新加坡進入解封第三階段，更多活動及業務已安全地逐步恢復，如聚會人數由5人增加至8人、景點的接待人數上限，已從50%增至最高65%。

昨日總覽：新冠肺炎．4.26｜增4宗輸入3人帶變種病毒 本地零確診僅維持一日

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張宇人稱食肆員工自我申報不需醫生證明 曾祈殷指醫生提高可信性

本地零確診 增4宗全屬輸入個案 日本返港青年帶變種病毒株

回港易｜內地其他城市港人本周四起可免檢疫回港 周二零時起預約

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DSE 2021｜再多一名考生申請於竹篙灣應試 暫累計共2宗

▼竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼

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▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼