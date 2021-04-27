最新｜消息：卡拉OK可復業　員工、顧客打第一針可堂食至凌晨2點

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 林穎嫺 歐陽德浩 鄭翠碧 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-27 14:11

香港及新加坡旅遊氣泡下月底展開，但本港新冠肺炎仍然反覆。昨日（26日）新增4宗輸入個案，再次本地零確診，累計增至11,741宗。惟初步確診有約10宗，根據食物及衞生局昨晚深夜公布的強制檢測公告，紅磡黃埔花園銀竹苑第4座、荃灣海之戀第7座及尖東帝苑酒店都有初步確診者居住或到訪。

4人限聚令、食肆堂食限制等防疫措施實施兩周，將於明晚（28日）屆滿，行政會議今日料商是否全部延長或作出微調。消息指，政府准許卡拉OK恢復營業，但顧客及員工都要打第一劑新冠疫苗。而食肆如果想延長堂食營業時間，必須只准顧客使用「安心出行」APP，不准「填紙仔」，即可放寬堂食營業時間至午夜12時，並可由4人一枱改為6人一枱，但餐廳員工需要已接種第一劑新冠疫苗。倘食肆堂食時間想放延長至凌晨兩點，員工及食客都要已打第一針，並可放寬至8人一枱，但會留在第二階段實施。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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▼4.23堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace撤離檢疫▼

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【13:30】本港早前一名完成檢疫的菲傭確診新冠肺炎，並驗出帶有變種病毒。該菲傭居於半山堅尼地道8號豪宅Kennedy Terrace的僱主家中，因此上周五（23日）該大廈所有住戶須漏夜撤離，接受21天強制檢疫。

此舉引來居民不滿，報道指堅尼地道8號有住戶於上周六（24日）向衞生署發律師信，要求解釋強制檢疫的法律基礎；並指如沒有收到衞生署回覆，將考慮向高等法院申請緊急人身保護令，要求法庭頒令立即釋放相關住戶。衞生署回覆證實已收到有關受檢疫人士信件，現正在處理中，並指有需要時會徵詢律政司法律意見。

堅尼地道8號住戶向衞生署發律師信 促交代隔離理據

【13:00】消息指，今天新增8宗確診個案，當中3宗屬本地有關連，無源頭不明個案。

政府下午將公布「疫苗氣泡」為主放寬食肆防疫措施及恢復部份處所營業。

據了解，首階段即4月29日凌晨起至5月12日，倘若食肆全日只供顧客使用「安心出行」app及不准「填紙仔」，即可放寬堂食營業時間至午夜12時，並可由4人一枱改為6人一枱，但餐廳員工需要已接種第一劑新冠疫苗。倘食肆堂食時間想放延長至凌晨兩點，員工及食客都要已打第一針，並可放寬至8人一枱，但會留在第二階段實施。

此外，卡拉OK亦可恢復營業，但只限4人一房，而員工及顧客都要已接種一劑新冠疫苗。當局亦會放寬婚禮宴會出席人數，室內的上限是50人，室外則放寬至100人。政府亦會放寬重辦本地團，只要導遊已打疫苗，可以30人一團。遊客毋須強制打針，但必須戴口罩，並持有病毒檢測陰性結果證明。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，據他了解新措施會於周四凌晨正式推行，預計有關放寬對酒樓、主要為晚間經營的飯店有正面影響，對普遍的小型茶餐廳、麵店等經營分別不大。他又指，與政府討論過後，新措施可豁免15歲以下以及65歲以上人士使用「安心出行」程式，改為填寫個人資料代替，惟他們必須與一名使用「安心出行」app的同行人士一同到場用膳，若餐廳不跟從以上的新安排，只能營業至晚上10時及維持4人一枱。

黃家和又指，第二階段將於兩星期後，即5月13日凌晨實施，除因個別原因而不能接種疫苗的人士外，所有餐廳職員需要在兩個星期的「緩衝期」接種第二針疫苗；此外，進入餐廳的食客，若已接種第一針疫苗，可到有關餐廳逗留堂食至凌晨二時。港府將推出確認已接種疫苗的程式，餐廳掃描顧客「疫苗證書」上的二維碼以作核實，程式會顯示為不同顏色，以示有關人士接種疫苗情況，期間不用再次核實資料。

另外，餐廳入座率亦可放寬至75%，最多8人一枱，酒席、宴會人數最多可寬限至100人。問到若出席宴會人士當中，並非所有人客已經接種疫苗，黃家和指港府將推出寬限措施，未打針的出席者需要於入場前三日進行病毒檢測並得到陰性證明便可出席。

旅遊氣泡｜邱騰華指日後商討旅遊氣泡 要求先接種疫苗是保障市民

【12:11】本港新冠肺炎疫情有所緩和，港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，致計劃無奈緊急煞停。不過政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（周三）重啟旅遊氣泡。



商務及經濟發展局局長邱騰華今日（27日）於港台節目《千禧時代》表示，是次的旅遊氣泡，主要增加幾款雙方同意的協定，其中包括港人經旅遊氣泡計劃到新加坡前，須於14日前接種第二劑疫苗；並強調並非新加坡的要求，而是經港府同意。他亦承認，以接種疫苗為以後旅遊氣泡的前提，「暫時如果同其他地方傾係作為起點。」

旅遊氣泡｜新加坡商會稱有會員立即買機票 縱橫遊料機票將回落

【12:00】本港新冠肺炎疫情有所緩和，港府去年與新加坡達成協議建立「航空旅遊氣泡」，惟啟航前本港突然爆發第四波疫情，致計劃無奈緊急煞停。不過政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟旅遊氣泡。



新加坡香港商會會長陳文平今日（27日）於港台節目《千禧時代》表示，目前會員的反應熱烈，甚至立即購買機票。不過普羅大眾方面，因初時機票價格較高，估計新加坡居民考慮假期才起程。「好話唔好聽，邊度開咗去就去住先啦。」



縱橫遊執行董事袁振寧亦預料，隨著其後的機票價格回落，團費由10,000元以上，將調整至10,000元以下。但他估計暑假後訪港人數會逐步減少，希望政府透過成功例子，與其他地區，尤其日本、南韓、台灣等地商討。

旅遊氣泡｜廠商會倡「商務氣泡」 打兩針免隔離可自駕到內地廠房

【11:56】身處澳門及廣東省的香港居民，現時可透過「回港易」計劃回港，獲豁免14天的檢疫。公務員事務局局聶德權昨天（26日）公布擴展「回港易」計劃的細節，本周四（29日）起，身處其他內地城市的港人都可經計劃回港，均豁免檢疫。

廠商會會長史立德今日（27日）於港台節目《千禧時代》中，建議港府向中央爭取「商務氣泡」，認為由香港直接駕車至內地廠房，亦能方便當局追蹤。至於放寬的條件可參考旅遊氣泡，以及現時中港運輸物流的司機，如接種兩劑疫苗等。

新加坡旅遊氣泡｜4日旅程料需病毒檢測4次 費用要幾張「金牛」

【07:00】政府昨日（26日）宣布，將於5月26日（星期三）重啟與新加坡的「旅遊氣泡」計劃。計劃要求從香港出發人士必須完成第二劑疫苗外，登機前需出示72小時內兩地互認的PCR核酸檢測陰性結果，抵達後新加坡後再要進行一次檢測，如在檢測72小時後才返港，需要再於當地進行一次檢測，即至少付兩次200至300坡元（1,152元至1,728元）的檢測費用，連同在本港出發時最低240元檢測費用，以及回港後在機場的另一次檢測費用499元，一趟4日或以上旅程要進行4次病毒檢測，費用便達約3,000元。

強制檢測大廈｜海之戀7座、黃埔花園銀竹苑4座、帝苑酒店上榜

【00:01】食物及衞生局周一深夜公布，兩幢大廈及一間酒店新增一宗或以上初步確診個案：紅磡黃埔花園第12期銀竹苑第4座、尖東麼地道69號帝苑酒店及荃灣海之戀第7座。強制檢測公告列明，4月13日至26日期間曾身處上述任何指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於4月28日或之前接受檢測。受檢人士若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（27日）中午12時起，會在荃灣海之戀第7座6樓平台對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。

▼22間納強制檢測公告學校名單▼

強制檢測學校｜瑪利曼小學及國際英文幼稚園等22校爆上呼吸道感染

【00:01】食物及衞生局周一深夜公布，有22間學校爆發上呼吸道感染個案，由於徵狀與2019冠狀病毒病相似，該22間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月13日至26日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於4月28日或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於4月30日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在若在4月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

有關學校包括：跑馬地瑪利曼小學、屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學，以及20間幼稚園如九龍塘國際英文幼稚園、將軍澳富康花園德寶英文幼稚園、北角號蘇浙幼兒園及幼稚園。

瑪利曼小學等22間學校爆上呼吸道感染須強制檢測。(資料圖片)

將軍澳醫院76歲翁周一晚死亡 三周前接種第二劑新冠疫苗

【00:01】將軍澳醫院發言人表示，一名76歲男病人於4月5日早上經該院急症室入住內科病房，診斷為中風，經治理後延至周一(26日)晚上不治。

紀錄顯示，病人分別於3月3日及31日接種2019冠狀病毒病疫苗，本院已於4月5日按機制向衞生署呈報個案。

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▼城巴4條新路線及轉乘優惠▼

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【00:01】新巴城巴早前獲批加價12%，特首林鄭月娥曾指巴士公司已「蝕到入肉」，若不批加價將會影響服務。新巴城巴管理層接受訪問時表示，加價後兩巴仍然蝕本，近月欠缺政府補貼，虧蝕更多於去年，不排除再申請加價。同時兩巴亦會嘗試走出港島，在新界及九龍的新發展區開拓本地路線，並料會整合近半港島路線，在港島4區設轉乘站，讓路線可精簡合併。

新冠肺炎．最新｜本地零確診斷纜 海之戀及黃埔花園有居民染疫

【00:01】近日本地疫情有所緩和，政府昨日（26日）宣布將於5月26日（星期三）重啟與新加坡的「旅遊氣泡」，新加坡旅遊當局表示熱切期待。自去年年底起，新加坡進入解封第三階段，更多活動及業務已安全地逐步恢復，如聚會人數由5人增加至8人、景點的接待人數上限，已從50%增至最高65%。

昨日總覽：新冠肺炎．4.26｜增4宗輸入3人帶變種病毒 本地零確診僅維持一日

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