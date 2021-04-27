涉姦分居妻　地盤工在錄影會面稱冤枉　指兩人為「生小孩」性交

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-27 15:34

地盤工涉恐嚇及強姦分居妻案今（27日）續，庭上播放被告的錄影會面，被告解釋強姦事件發生當日，他到涉案單位求女事主與他復合，當時事主稱「你成日煩，怕咗你」，於是同意復合，事主後來自行改發另一Facebook帖文稱已原諒被告，並會再與被告「生小孩」，被告於是問事主「係咪可以生小孩」，雙方便開始發生性行為，完事後事主亦同意撤銷分居協議書。對於強姦指控，被告直言「我喺冤枉」。

35歲被告被控刑事恐嚇和強姦兩罪。控罪指，被告於2019年3月15日，在屯門某單位威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年4月9日，在同一單位強姦X。

指兩人性交後 牽手外出食早餐 事主卻突然向保安稱被強姦

控方在庭上播放被告的錄影會面，他稱事發當日到女事主X的單位為求復合，二人傾談一會後，X向他表示「你成日煩，怕咗你」，並同意復合，於是被告便叫X刪除Facebook原本的帖文，並再問X是否真心復合，X於是改發另一帖文稱「我原諒老公了，會永遠同佢一齊，會生多個小孩，請大家祝福」。

被告及後問X「係咪可以生小孩」，並與X進行性行為，二人期間也有濕吻，事後被告亦曾問X是否可以撤回分居協議書，X同意，X沖身後二人一同去吃早餐，而他們乘升降機下樓時也有牽手。惟X到大廈地下時突然向保安稱遭他強姦，又指被他綁手及用刀指嚇，而保安曾說「你地夫妻嘅嘢傾下先啦」，也著他先離開。

被告返回涉案單位，見到洗手間有被剪斷的索帶，他擔心會遭X誣告，所以情急之下將索帶丟出窗外。及後他曾致電母親講述事件，母親當時叫他先去備案，但他表示「因為我好愛佢（女事主X），唔想咁做」。對於強姦指控，被告直言「我係冤枉」。

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指事主未正式離婚便另結新歡 被告感憤怒拿剪刀揮舞

至於刑事恐嚇的指控，被告在錄影會面稱當日回家後，見到X在電話中與人聊天，查問之下，X表示對方是一名富有的男子，並說「如果佢肯同我一齊，我會同佢一齊」。被告卻稱雙方未正式離婚，質疑X為何那麼快便另結新歡，X卻回道「遲早會離開你，識定先唔得咩？」

被告感到憤怒，於是拿剪刀在X面前揮舞，並說「點解俾綠帽我戴？」但他沒說過要殺死X。

案件編號：HCCC3/2020