廉政公署反貪民調4.30開始　料訪問1700港人、受訪人口首擴至74歲

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-27 17:32

廉政公署（ICAC）公布，本周五（30日）起展開周年民意調查，收集公眾對廉署肅貪倡廉工作的意見及對貪污問題的態度。訪問獨立專業研究機構派出訪問員上門進行，被選中的約1,700名港人會接到廉署通函。 廉署稱，因香港人口年齡分布的轉變，是次周年調查對象涵蓋15至74歲人士，不再以64歲為上限，期望收集不同年齡習意見，協助制訂及調整反貪工作策略。

2021年廉政公署周年民意調查將在4月30日開始，是次民調的訪問對象為15至74歲居港人士。（資料圖片）

廉署表示，多年來均委託獨立專業研究機構進行周年民意調查，今年將繼續以隨機抽樣方式，選出約1,700名港人參與訪問。獲選住戶即日起將接到廉署通函，

廉署發言人稱，因香港人口年齡分布轉變，2021年廉署周年民意調查的訪問對象將涵蓋15至74歲人士，不再以64歲為上限，期望收集不同年齡層意見，協助制訂及調整反貪工作策略。

廉政公署表示，廉署和研究公司絕不會向其他政府部門或機構披露民調所收集的個人資料及意見。（廉署網頁圖片）

獨立研究公司訪問員會持廉署委任信及研究公司工作證，在上午10時至晚上9時45分到訪，進行約10至15分鐘的面對面訪問。疫情下，訪問員出勤前會量體溫，全程訪問戴上口罩，每次訪問前後均會消毒雙手。

廉署重申，是次民調收集的所有個人資料及意見，只用作是次調查的綜合分析，絕不會向其他政府部門或機構披露民調所收集的個人資料及意見。問卷會在調查完成後銷毀。