躁婦熱水淋子女 稱筋乏如壓死駱駝的最後一根稻草 囚2年半

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-04 17:05

家庭主婦與丈夫吵架，用熱水淋7歲兒子及10歲的女兒，更用電話向丈夫直播情況，兩童雖躲避及逃走，卻仍被燙傷，其兒子背部更有二級燙傷。主婦早前承認意圖傷人等罪，求情稱兩子女均要難照顧，連其丈夫也像個孩子要他妻當母職，她筋於奔命及受經濟壓力，已如壓死駱駝的最後一根稻草，當日淋子女只是想令二人靜下來，婦人今(4日)在區域法院被判入獄2年半。

法官勞潔儀斥被告行為惡毒，若被告的女兒Y沒用咕𠱸護頭，或會毀容，更指被告丈夫在其中一次事件中在場，但卻沒有盡責保護X，警告他如再有虐兒事件發生，他或會被檢控忽略兒童罪。

現年37歲女被告承認普通襲擊罪、有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪及企圖有意圖對他人身體造成嚴重傷害罪，案發時間為去年2月10日至2月12日，而事發時男事主X及女事主Y，分別是7歲及10歲。

37歲被告今在區域法院被判。

淋子後稱屋企有個鍾無艷

案情指，去年2月10日一家人在用膳時，被告罵X吃飯太慢，叫丈夫打X，否則她會向X淋熱水。於是其丈夫用玩具高爾夫球桿打X。不過，被告仍去廚房倒了一杯熱水，最終將熱水濺到X的前額及臉上，丈夫替X沖洗被燙傷的位置，被告更在洗手間外稱「屋企而家有個鍾無艷」。

被告於兩日後在電話中，與丈夫就金錢問題吵架及指控丈夫說謊，她接著又到廚房倒熱水，X及Y聽到倒熱水聲，便立刻躲進睡房，並用椅子擋著房門及躲在椅子下，X及Y更分別用薄被及咕𠱸蓋著自己。

鄰居聽到兩童求助聲報案

被告進入房間後，用電話鏡頭拍著Y，用熱水淋Y的頭，並問電話中的丈夫「喺咪仲要答同樣嘅答案」，由於Y用咕𠱸護著頭部，只有部分熱水滴到她的頭皮，而部分熱水則淋到X的肩膀。

被告又再到廚房拿熱水，並追著X欲用熱水淋他，最終淋到X的背部，令X感到極為疼痛。鄰居聽到兩童求助聲於是報案，兩名事主送院檢驗後，X被發現下背二級燙傷、頭皮一級燙傷，Y的頭皮也被燙傷。

求情指子女難教丈夫逃避工作

被告求情時稱，她與丈夫是奉子成婚，她未獲丈夫家人接納，二人婚後又常因錢銀問題吵架，一家每日只有100元維持生計，兩名子女中，女兒有讀寫障礙，兒子則有過度活躍症及自閉症，被告照顧兩子女己筋疲力竭，加上丈夫也像個小孩，被告在夫面前也扮演母親角色，她並有為當自僱司機的丈夫接單，丈夫卻諸多藉口逃避工作，常留在家中打機及睡午覺。

淋熱水想令子女安靜

被告又解釋案發當天，她與丈夫吵架時，原想喝水冷靜，子女卻在吵鬧，她想向子女淋水叫他們安靜，惟法官也稱淋熱水不會使孩子安靜。

成為壓死駱駝的最後一根稻草

被告的律師形容，被告因生活上得不到足夠的協助，成為壓死駱駝的最後一根稻草。她因事件與孩子已分開超過一年，已受到教訓，望能與家人早日團聚。

案件編號：DCCC772/2020