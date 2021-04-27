酒吧、卡拉OK場所及夜總會等資助計劃　明日起接受申請

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-27 21:51

食環署今日（27日）宣布，第四輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃，適用於持有食肆牌照的酒牌處所、卡拉OK場所及夜總會，及商營浴室牌照持有人進一步資助計劃，將由明日（28日）起至下月27日接受申請。 另外，政府亦會向派對房間及遊樂船發放額外資助。每間合資格處所或每艘合資格遊船，將獲發一次過4萬元資助。

政府公布，周四（29日）凌晨起以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施，酒吧、派對房間、夜總會、卡拉OK等，如處所所有員工及訪客，均已接種至少一劑疫苗，並必須使用「安心出行」APP，才可重新開放。（資料圖片／高仲明攝）

按面積最多可獲50萬

食環署表示，酒吧／酒館、卡拉OK場所、夜總會及商營浴室去年11月底，受社交距離措施影響，而一直關閉至今，政府有意為上述行業提供進一步援助。

新一輪的餐飲處所資助計劃，會惠及持有食肆牌照的酒牌處所、卡拉OK場所及夜總會持牌人／持證人，若他們有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）發出的指示，整個處所在指示生效期間一直關閉，可按相關食肆牌照上所訂明的樓面面積，申請10萬元至50萬元的一次性資助。

新一輪資助計劃預計可惠及約1,100間酒吧／酒館、卡拉OK場所及夜總會，涉及資助款項約2.5億元。

另外，商營浴室牌照持有人進一步資助計劃，將為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性10萬元資助，預計可惠及約50間持牌商營浴室。

政府向派對房間發放額外資助。（資料圖片）

另外，政府向派對房間及遊樂船發放額外資助，合資格者將獲發一次過4萬元資助。派對房間毋須主動提出申請，秘書處會於下月10日起，陸續以郵遞方式，將計劃申請表格及聲明書，寄至在上一輪計劃成功獲批資助的派對房間地址，營運者於5月底前將填妥的表格交回計劃秘書處，便會視為符合申請資格。

至於遊樂船船東亦毋須主動提出申請，海事處會於5月初，安排發信通知所有合資格的遊樂船船東，並處理有關手續及發放資助。