新冠肺炎．最新｜13人昨打疫苗後送院　打科興婦人上肢麻痺留院

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 孔繁栩 朱海棋 梁煥敏 麥凱茵 袁澍 最後更新日期： 2021-04-28 23:54

本港新冠肺炎仍然反覆，今（28日）屆滿的食肆堂食限制等，明（29日，星期四）起可因應「疫苗氣泡」放寬，合乎條件的食肆堂食營業時間延至午夜12時或凌晨2時，並可由4人一枱改為6人或8人一枱；卡拉OK、酒吧等6類場所可恢復營業，但顧客及員工都要打第一劑新冠疫苗（麻雀館顧客豁免），並使用安心出行作登記。 本港今日（28日）新增7宗確診個案，6宗輸入及1宗與本地個案有關連，累計增至11,756宗。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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疫苗氣泡｜16歲以下無針打不得去百人宴會? 食衞局：持3日內檢測

【23:03】政府明（29日）開始以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆堂食限制等社交距離措施，當中「D類食肆」要求員工完成接種兩劑疫苗，食客亦須打一針，才可參加超過20人、最多100人的宴會，未滿16歲的兒童及青少年無法接種疫苗，是否會被拒諸門外？食物及衞生局今晚公布相關措施的細節，6歲至15歲賓客只要出示3日內有效的的陰性檢測證明，便可出席。



至於下月底啟航的新加坡旅遊氣泡，在內地接種過國藥疫苗的市民是否能受惠？商務及經濟發展局表示，只要該疫苗受世界衞生組織或接種當地的政府認可，相關打針紀錄便可被接納。

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13人周二打疫苗後送院 2人需留院 20歲男接種後胸部疼痛、暈眩

【22:45】政府公布疫苗接種62日以來，已為市民接種共約1,351,800劑疫苗。當中約884,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約418,800名接種科興疫苗，約465,500名接種復必泰疫苗。約467,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約300,000名接種科興疫苗，約167,600名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有4,700名市民接種第一劑科興疫苗、5,100名市民接種第二劑；約有7,100名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑約有7, 900名。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

【22:35】政府公布昨日（27日，星期二）共有13人接種疫苗後不適送院，其中8人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院；他們10人打復必泰疫苗、3人打科興疫苗。

一名22歲青年在荃景圍體育館接種第一劑復必泰疫苗後暈眩、嘔吐及頭痛，經治療後已經出院；一名62歲婦人在官涌體育館接種第二劑科興疫苗後左上肢麻痺，經治療後留院觀察，另有一名58歲婦人在龍琛路體育館接種第二劑復必泰後胸部疼痛，經治療後留院觀察。

強制檢測｜愛暉樓第2座再上榜 聖三一中心幼稚園有上呼吸道感染

【21:20】食物及衞生局公布強制檢測公告，當局指屯門友愛邨愛暉樓（第2座）曾於4月16日被納入強制檢測公告，由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。任何在4月3日至28日期間曾身處該大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須本周五（30日）或之前接受檢測。

另外，九龍城馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。何在4月15日至28日期間曾身處該校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須本周五（30日）或之前接受檢測。如使用樣本瓶進行檢測，則須於5月2日（下周日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

疫苗氣泡｜頭頸痛食肆工索免打針證明 醫生判非疫苗禁忌拒絕

【19:24】政府要求酒吧、夜總會及卡拉OK場所等員工接種疫苗才可復業，食肆員工打針就可以擴大一枱人數及延長堂食時間，不適合打針的員工需要提供醫生證明。有私家醫生表示，今早（28日）已有兩名食肆員工希望索取醫生證明，一人有頭痛頸痛等被醫生拒絕，另一名曾3次通波仔的老翁，就有待新一次覆診才能判斷是否適合打針。另有醫生憂慮，不同業界都索取醫生證明，醫行又要緊守專業底線，容易破壞醫患關係，期望政府提供指引。

52歲女子檢疫期間兩度離家被判監21日 累計130人違檢疫令被定罪

【19:15】衞生署指，有兩人因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（28日）在裁判法院被判刑。其中一名52歲女子，於檢疫令未屆滿前，兩次離開檢疫地點，她被判處即時監禁21日，並就兩項罪行各被判罰款1,000元。

疫苗氣泡｜麻雀館明重開 業界：7成人打疫苗 月花60萬守牌照

【15:43】政府宣布以「疫苗氣泡」作為基礎，重開部份表列處所。停業多時的麻雀館可於明日（29日）重開，業界代表今（28日）召開記者會，表示業界現時有七成員工已接種疫苗，身體狀況不許可者會依例申報及每周檢測。



有麻雀館負責人表示，停業期間，麻雀館每月仍需花費約60萬元，以支付每月約25萬元的租金及員工基本生活費等費用，又慨嘆，停業期間出現不少非法麻雀館，料搶走不少客人。

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至4月28日零時零分，本港新增7宗確診個案，至今本港個案累計11 756宗（包括11 755宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中，6宗為輸入個案，３人由尼泊爾抵港，2人由菲律賓抵，1人印度抵港。一宗與本地個案有流行病學關連，住葵涌邨曉葵樓。

放寬堂食｜員工拒打針須醫生紙 餐飲業詫異 酒吧復業條件苛刻

【12:46】本港新冠肺炎疫情放緩，政府將於明日（29日）放寬防疫措施，食肆分為「A、B、C、D」四個方案，若員工或食客有接種疫苗，餐廳將獲准不同程度放寛，酒吧如要復業，員工及食客必須已經打針。

餐飲業界詫異，政府要求拒打針員工自費看醫生取證明，希望政府可以放寛處理，建議安排相關員工到不延長營業的分店工作；酒吧業界認為要食客打針才可復業條件苛刻，能否營業有賴政府的疫苗推廣。

「譽宴」集團早前被指迫員工打針，集團今日澄清沒有強迫，指已有七成員工打針，三成取得醫生紙，估計下月可以擴大飲宴，但由於條件是賓客要打針，估計難以執行。

政府將於明日（29日）放寬防疫措施，食肆分為「A、B、C、D」四個方案，若員工或食客有接種疫苗，餐廳將獲准不同程度放寛。（資料圖片/廖雁雄攝）

放寬堂食｜員工不願打針 食環署署長：醫生有專業判斷簽發證明

【12:43】政府推出「疫苗氣泡」，食肆明日（29日）起可採取「A、B、C、D」四個方案組合，員工和食客接種疫苗後，可獲不同程度的放寛。食物環境衞生署署長楊碧筠今日（28日）指出，政府需在安全及有秩序下恢復食肆營業，因此借助疫苗建立安全屏障。外界關注員工不願意打針或會被解僱，楊未有正面回應，僅多次重申，員工如不宜打針要獲得醫生證明，醫生會有專業判斷。至於負責巡查的食環署執法人員是否同樣要打針，楊指交由公務員事務局安排。

【12:02】消息稱，今日新增數宗新冠肺炎確診個案，不設疫情記者會。

確診碼頭理貨員入院後樣本呈陰性 檢疫同事質疑華大再涉假陽性

【08:00】華大基因爆出樣本受污染導致假陽性事件，葵涌貨櫃碼頭宏記港務理貨員日前確診。其正在竹篙灣隔離的同事向《香港01》投訴，指該文員的檢測樣本由華大化驗，入院後再取樣檢測時，兩個呼吸道樣本、抗體測試都呈陰性，醫院已經容許他出院，不過其餘40多名同事仍然被衞生署隔離，質疑樣本若涉及假陽性，密切接觸者都應該獲解除隔離令。



有醫生表示，醫院容許該文員短短幾日便出院，未必代表證實已屬假陽性，認為3周後其抗體測試仍然呈陰性，才有較高機會是假陽性。

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天水圍醫院推新平台「智慧諮親」 家屬可即時了解病人手術進度

【08:00】新冠肺炎疫情下，病人家屬無法探病，即使親人需做手術，也無法在手術室外守候。天水圍醫院即將推出一個新平台「智慧諮親」（Family Link），方便家屬即時了解親人手術的進度，冀令家屬更為安心。

強制檢測學校｜又一村學校等6校上榜 基法小學3學生有上呼吸感染

【00:01】本港周二（27日）新增8宗確診個案，政府於晚上刊憲，6間學校因爆上呼吸道感染，被納入強制檢測，包括蘇浙小學校的小學部及國際班、九龍塘又一村學校等。學校的全職、兼職和替假員工、學生及訪客等，若於4月14日至27日期間於校內逗留超過兩小時，最遲於周四（29日）接受檢測。

受檢學校之一的中華基督教會基法小學發通告指，校內有一班於4天內累積3位學生有上呼吸管道感染症狀。

確診食肆｜帝苑酒店患者到5餐廳 與海之戀患者光顧海天花園酒家

【00:01】新冠肺炎疫情持續，本港周二（27日）新增8宗確診個案，當中有3宗為本地感染個案，3人均與居於將軍澳坑口新寶城4座的60歲男患者有流行病學關連。

衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，當中報稱居於尖東帝苑酒店的51歲男患者（個案編號：11744），曾往荃灣、天水圍及油尖旺5間餐廳，包括周日（22日）與居海之戀7座的39歲男患者，光顧海之戀商場內的海天花園酒家，又曾到兩間太興，他亦曾到嘉湖山莊樂湖居10座。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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昨日總覽：新冠肺炎．4.27｜增3本地關連確診個案 中年漢打疫苗急性腦中風

10人昨打疫苗送院 中年漢當場疑急性腦中風 兩30歳以下人士抽搐

堅尼地道8號住戶向衞生署發律師信 促交代隔離理據

復必泰｜74歲女周日離世 死前18日曾打第二針 衞生署今日始公布

海之戀、黃埔花園及帝苑酒店各一居民確診 為新寶城男患者友人

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疫苗氣泡｜接種疫苗、嘟安心出行市民 「尊享」放寬措施總覽

疫苗氣泡｜無打針就不可外出用膳、消遣？ 選擇原來得呢啲

食肆周四起可放寬6人一枱 須嘟安心出行 下月宴會放寬至100人

疫苗氣泡｜張宇人預計已打針員工不多 酒吧業料生意跌剩一成

放寬堂食｜食肆設ABCD四級制最多8人一枱 員工須打疫苗才可升級

疫苗氣泡｜酒吧卡拉OK等六類場所重開 惟須打疫苗、用安心出行

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▼22間納強制檢測公告學校名單▼

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▼竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼