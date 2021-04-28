放寬堂食｜員工拒打針須醫生紙　餐飲業詑異　酒吧復業條件苛刻

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-28 11:32

本港新冠肺炎疫情放緩，政府將於明日（29日）放寬防疫措施，食肆分為「A、B、C、D」四個方案，若員工或食客有接種疫苗，餐廳將獲准不同程度放寛，酒吧如要復業，員工及食客必須已經打針。 餐飲業界詫異，政府要求拒打針員工自費看醫生取證明，希望政府可以放寛處理，建議安排相關員工到不延長營業的分店工作；酒吧業界認為要食客打針才可復業條件苛刻，能否營業有賴政府的疫苗推廣。 「譽宴」集團早前被指迫員工打針，集團今日澄清沒有強迫，指已有七成員工打針，三成取得醫生紙，估計下月可以擴大飲宴，但由於條件是賓客要打針，估計難以執行。

政府將於明日（29日）放寬防疫措施，食肆分為「A、B、C、D」四個方案，若員工或食客有接種疫苗，餐廳將獲准不同程度放寛。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府就放寛食肆採取「A、B、C、D」四個方案組合，當中「C」類員工必須接種疫苗、食客全數使用「安心出行」，食肆可延長營業至凌晨12時及6人一枱；「D」類除員工打針，食客都要已接種第一劑疫苗，便可營業至凌晨2時及8人一枱。

可調至其他分店

稻苗學會主席徐汶緯在港台筤目《千禧年代》指出，業界有五至六成願意接種，部分集團有九成接種率，他理解會有員工不願意接種疫苗，但要自費看醫生取醫生紙，證明不宜打針，對此感到詑異，希望政府可以放寛處理。

徐又指，僱主不能強迫員工打針，但員工若不希望打針，建議僱主不要解僱，可以考慮調配至其他不延長營業的分店。徐又表示，不少細舖食肆難以劃分不同區域，日後又要安排員工帶位，工作量繁複，擔心一旦出錯會誤墮法例。

酒吧業憂復業無客

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，酒吧停工5個多月，形容今次是「文字上復業」，雖然暫時有85萬人接種疫苗，但當中只有半成是酒吧客人，同業都思考應否開門做生意，會否有顧客足以營運。

對於不宜打針的員工要自費交醫生紙，梁感到愕然，「要醫生證明，都唔知點寫」，梁又關注，員工拒打針僱主不能解僱，但逼於無奈下，最後可能會出現類似情況，令業界感到壓力。

譽宴七成員工打針

酒家「譽宴」早前指被要求員工打針，集團主席張家豪就指，七成員工已打針，會有2,000元獎金，其餘三成取得醫生紙，會有500元診費。張指酒家明日起可以6人一枱，估計下月底可以8人一枱，但他認為要食客打針後放寛婚宴難以執行，「客人係主人家請，無理由問有無打針先畀帖，唔會有人願意」，他又期望政府容許已注射兩針的食客，可以無上限一枱，即12人一枱。

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