新冠肺炎．最新｜今增15宗確診全為輸入個案　連續5天沒源頭不明

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 黃詠榆 黃金棋 朱海棋 鄭翠碧 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-29 16:11

政府今（29日）起因應「疫苗氣泡」放寬食肆堂食限制等措施，合乎條件的食肆堂食營業時間延至午夜12時或凌晨2時，並可由4人一枱改為6人或8人一枱；卡拉OK、酒吧等6類場所可恢復營業，但顧客及員工都要已打至少一劑新冠疫苗（麻雀館顧客豁免），並使用安心出行作登記。 惟本港疫情仍然反覆，昨（28日）新增7宗確診個案，6宗輸入及1宗與本地個案有關連，累計增至11,756宗。昨初步確診逾20宗，但昨晚強制檢測大廈名單未有樓宇因有初步確診個案而上榜。

單日新增15宗確診 本地零感染 11宗來自同一尼泊爾抵港航班

【16:11】新冠肺炎疫情持續，本港今天（29日）新增15宗確診個案，全部都是輸入個案，本地零確診，是自本周一（4月26日）以來再次本地零確診。



在15宗個案中，有13名患者都來自尼泊爾，當中11人同於4月20日乘坐同一航班抵港。不過，由於現時航班「熔斷機制」表明若一個航班有3人於抵港當天檢測確診，才會停飛該航班，該機制無包括在檢疫期間確診的人士，因此即使同機多達11人確診，這個航班也不會被禁飛。



另外，今天的初步確診個案少於5宗。

資助5,000元裝八達通機等非接觸付款 第二輪持牌小販明起申請

【12:12】新冠肺炎之下，有不少市民會選擇八達通、信用卡等非接觸式付款，避免現金交易時傳播病毒。政府去年已向街市商戶推出資助計劃，無個檔位提供5,000元，鼓勵他們安裝非接觸式付款設備，而計劃第二輪推展至持牌小販，有興趣商戶可以於明日（30日）起申請，食環署預計，整個計劃可有9,000個食環署街市檔位租戶及5,700個持牌小販受惠。

街市的肉檔引入八達通收費。（資料圖片／鍾偉德攝）

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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疫苗氣泡｜前線衞生督察工會：自己都好多疑問 需時間消化新措施

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛，而食環署將巡查處所的執行情況。前線衞生督察工會主席阮佩卿今日指，相信前線工作會大增。



她強調，員工很多時與市民同步取得資訊，而「疫苗氣泡」措施非簡單工作，需要時間消化，直言「自己都好多疑問」，希望市民可包容前線員工。她又坦言，不少同事亦很無奈，但希望可幫忙抗疫。

疫苗氣泡｜旅遊業料行內僅30%人已打針 本地遊最快下周才出團

旅遊業促進會總幹事崔定邦指，跨境直通巴士業界聽到行政長官林鄭月娥昨日（28日）表示會分別與澳門和內地探討及研究「港澳旅遊氣泡」及前往內地的「商務氣泡」安排感到開心，認為澳門是港人常去的旅行地點，如啟動「旅遊氣泡」相信可鼓勵更多市民接種疫苗。



另外，在「疫苗氣泡」下，本地遊旅行團今日起有條件恢復，當中要求旅行社員工要完成接種第一劑疫苗。崔定邦則指，由於旅行社出團要向旅遊業議會登記，故或最快要至下周才有本地團出團。他估計，現時業界整體接種情況一般，約有30%人士接種第一劑疫苗。

疫苗氣泡｜蔡堅指政府不適合接種疫苗指引不清晰 促提供統一格式

【09:00】政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛；如員工身體不適宜接種疫苗，則需取得醫生證明。醫學會會長蔡堅今日指，雖然政府約一周前提供指引，加上多個專科意見，然而仍有不少不清晰之處，舉例如慢性病不穩定到甚麼程度，才屬不適合接種疫苗。他指醫學會已去信政府，要求提供證明病人不適合接種疫苗的統一格式。

▼譽宴集團宣布旗下酒樓達到C類要求▼

強制檢測｜愛暉樓第2座再上榜 聖三一中心幼稚園有上呼吸道感染

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，當局指屯門友愛邨愛暉樓（第2座）曾於4月16日被納入強制檢測公告，由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。任何在4月3日至28日期間曾身處該大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須本周五（30日）或之前接受檢測。

另外，九龍城馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。何在4月15日至28日期間曾身處該校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須本周五（30日）或之前接受檢測。如使用樣本瓶進行檢測，則須於5月2日（下周日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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