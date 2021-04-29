新冠肺炎．最新｜疫苗氣泡今啟動　未打針可入雀館不能到酒吧飲酒

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 黃詠榆 黃金棋 朱海棋 鄭翠碧 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

政府今（29日）起因應「疫苗氣泡」放寬食肆堂食限制等措施，合乎條件的食肆堂食營業時間延至午夜12時或凌晨2時，並可由4人一枱改為6人或8人一枱；卡拉OK、酒吧等6類場所可恢復營業，但顧客及員工都要已打至少一劑新冠疫苗（麻雀館顧客豁免），並使用安心出行作登記。 惟本港疫情仍然反覆，昨（28日）新增7宗確診個案，6宗輸入及1宗與本地個案有關連，累計增至11,756宗。昨初步確診逾20宗，但昨晚強制檢測大廈名單未有樓宇因有初步確診個案而上榜。

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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▼譽宴集團宣布旗下酒樓達到C類要求▼

強制檢測｜愛暉樓第2座再上榜 聖三一中心幼稚園有上呼吸道感染

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，當局指屯門友愛邨愛暉樓（第2座）曾於4月16日被納入強制檢測公告，由於病毒潛伏期有機會較長，因此有關人士須進行第二次檢測。任何在4月3日至28日期間曾身處該大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須本周五（30日）或之前接受檢測。

另外，九龍城馬頭涌道聖三一中心幼稚園及幼兒園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校亦被納入強制檢測公告。何在4月15日至28日期間曾身處該校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須本周五（30日）或之前接受檢測。如使用樣本瓶進行檢測，則須於5月2日（下周日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在4月26日至28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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