審計報告｜入境處回應婚姻登記罪行　「不懂刑事調查胡亂批評」

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-29 01:14

就審計署署長昨(28日)發表的第76號審計署報告書中「出生、死亡及婚姻登記的管理」，入境事務處深夜針對婚姻監禮人計劃、及逾期未辦理出生登記個案三項作出回應。就審計署提及調查有關婚姻登記之罪行一事，入境處發言人批評，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。

調查有關婚姻登記之罪行

發言人表示入境處一直對假結婚問題非常關注，並早於2006年已成立專案小組從不同途徑搜集情報重點打擊有關罪行，以防止有人透過假結婚或安排他人以假結婚方式申請來港。就審計署提及入境處處理「個案一」的調查手法，認為入境處需檢討個案，並汲取經驗，日後加強措施追查假結婚疑犯的下落。入境處發言人表示，對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。

發言人表示，入境處對於該蓄意規避調查的疑犯進行了多方面調查及追蹤，惟多次進行突擊家訪調查不果。該處亦把有關人士的資料存入電腦系統內，以待有關人士在使用入境處服務，即可獲得其聯繫方法，繼而對案件作出跟進。奈何疑犯一直未有使用入境處任何服務，最終從死亡登記系統發現疑犯已身故而有關個案未能繼續跟進調查。

入境處發言人又每宗假結婚個案皆有其獨特性，嚴謹精密的搜證程序需時，以及就每宗個案需要搜集的證據都不盡相同，調查時不能只考慮片面資料，更不能一概而論。調查人員因應每宗個案的背景及獨特性採取不同角度的調查手法，一向不遺餘力打擊涉及假結婚的罪行。

審計署昨日（28日）發表最新一份審計報告，其中關注入境處的出生、死亡及婚姻登記管理。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

婚姻監禮人計劃

就審計署報告提及入境處婚姻監禮人名單上有並非持有現行執業證書的律師或公證人，同時重申根據《婚姻條例》第5A條，婚姻登記官可委任合資格人士為婚姻監禮人。入境處發言人表示，根據《婚姻條例》第5H（2）條，若婚姻監禮人不再符合訂明條件，須在14天內以書面通知婚姻登記官。根據《婚姻條例》第31A（3）條，任何婚姻監禮人無合理辯解而違反第5H（2）條，即屬違法，可處第3級罰款，即港幣一萬元正。

入境處發言人表示 : 「律師作為專業人士，應有其專業操守，因此在廣大市民心中有著崇高的形象，深受社會大眾信賴。倘若律師亦知法犯法，將摧毀律師的專業形象，甚至令市民對律師失去信心，影響深遠，不能忽視。」發言人又指為更完善婚姻監禮人計劃，入境處會繼續加強與香港律師會和香港國際公證人協會溝通，並定期檢視獲委任的婚姻監禮人的專業資格，以確保獲委任的婚姻監禮人在整段委任期內皆合符相關法例要求。

逾期未辦理出生登記個案

入境處發言人指，對於有父母逾期未為子女辦理出生登記的事宜，入境處早於2010年5月修訂處理跟進機制，更在2018年成立專責小組，跟進所有出生後42天內仍未辦理出生登記的個案。根據現行機制，如父母逾期未有為其子女辦理出生登記，入境處會將備忘通知寄予父母，提醒他們應盡快為嬰兒辦理出生登記。如遇個別無法聯絡的個案，小組會突擊查訪。若上門查訪不果，入境處會把有關父母的資料存入電腦系統內，當他們使用入境處服務時即可確定其聯繫方法，以便交由調查科進一步跟進。

入境處發言人強調，按法例履行為子女辦理出生登記是父母的責任。若父母未有為子女辦理出生登記，更刻意規避入境處的有關調查，則會嚴重損害子女可得的醫療、教育和社會保障等相關權益，更令該處難以有效執法。「若任何人士刻意不依從有關法例為其嬰兒辦理出生登記，則屬違反相關法例，一經定罪，最高罰款為港幣2,000元或入獄六個月。」