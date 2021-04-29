DSE 2021｜ 中文作文卷考題　論富足物質條件是否有利成長

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-29 13:56

中學文憑試中文科筆試今日（4日）開考，卷二作文卷，考生可於三題之中，選答一題。有題目要求考生以「隱藏」為題撰文，也有考題談及「富足的物資條件有利孩子成長」，要求考生論述看法。

第一題：要求生代入情景，「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人」，試撰文一篇，記述事件經過，並抒發體會。

第二題：在生活中，人們有時會隱藏自己的秘密、情感、想法等等。試以「隱藏」為題，就個人思考或體會，寫作章一篇。

第三題：有人認為：「富足的物質條件有利孩子成長。」你同意嗎？試撰文一篇，論述你的看法。

考生張同學表示，寫作卷選答第一題，需要運用人物描寫，過往補習功課曾出現類似題目，故容易發揮。（胡家欣攝）

考生：閱讀卷比往年簡單 「可以背」

考生張同學表示，寫作卷選答第一題，需要運用人物描寫，過往補習功課曾出現類似題目，故容易發揮。她指，閱讀卷比往年簡單，長題目不難，「唔駛點諗，可以背。」她指，比較驚訝兩篇白話文類似，用不同敍事角度表達，令考生易作答。另外，她指，題目要比較兩篇白話文，需要花時間思考，有同學未能趕及完成試卷。

戴同學表示，寫作卷同樣選答第三題，主要寫經濟條件好，有助孩子全人發展，較適合自己作答。至於閱讀卷，她認為程度正常，首有翻譯文學，但不難理解，預期考到2至3級。