單日新增15宗確診　本地零感染　11宗來自同一尼泊爾抵港航班

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-29 16:12

新冠肺炎疫情持續，本港今天（29日）新增15宗確診個案，全部都是輸入個案，本地零確診，是自本周一（4月26日）以來再次本地零確診。 在15宗個案中，有13名患者都來自尼泊爾，當中11人同於4月20日乘坐同一航班抵港。不過，由於現時航班「熔斷機制」表明若一個航班有3人於抵港當天檢測確診，才會停飛該航班，該機制無包括在檢疫期間確診的人士，因此即使同機多達11人確診，這個航班也不會被禁飛。 另外，今天的初步確診個案少於5宗。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

衞生署衞生防護中心公布，截至4月29日零時零分，中心正調查15宗新增確診個案，至今本港個案累計11 771宗（包括11 770宗確診個案和一宗疑似個案）。

今天所有新增的個案均為輸入個案，除了一宗個案來自印尼（第11763宗，32歲女子，是外傭）、一宗個案來自印度（第11771宗，30歲女子）外，其餘13宗個案都來自尼泊爾。這13宗個案當中，有2人是4月27日乘坐尼泊爾皇家航空公司RA409航班抵港，其餘的11人都是4月20日乘坐RA409航班來港，當中2人驗出N501Y變種病毒，分別是第11767宗（44歲女子）、11770宗（47歲男子）。

該11宗尼泊爾輸入個案，有5人無病徵，餘下6人的發病日期介乎4月23至26日。這11人當中，只有2人住在西營盤華美達海景酒店，其餘9人都住在何文田九龍維景酒店。

新冠肺炎疫情持續，本港今天（29日）新增15宗確診個案，全部都是輸入個案。 (資料圖片)

衞生署稱，未知道11宗於同一天乘坐同一航班的確診者是否互相認識，而由於現時航班「熔斷機制」表明若一個航班有3人於抵港當天檢測確診，才會停飛該航班，該機制無包括在檢疫期間確診的人士，因此即使同機多達11人確診，這個航班也不會被禁飛。

過去14天（4月15日至28日）累計新增143宗個案，包括35宗本地個案（包括一宗可能本地個案），其中15宗源頭不明。

另外，衞生防護中心提醒市民，兩間服務供應商會於勞動節假期（5月1日）提供檢測上門收取樣本速遞服務（每個樣本的基本收費為100元）。家居檢疫人士可預約於上述日子安排速遞服務提交其深喉唾液樣本。