新冠肺炎．最新｜增4宗確診2輸入　染變種病毒菲傭及同住女嬰確診

撰文： 黃詠榆 林穎嫺 張嘉敏 李恩慈 鄭翠碧 孔繁栩 鄭秋玲 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-30 15:27

本港出現首宗無頭社區變種病毒個案！衞生防護中心公布，今日本港有4宗確診個案，累計個案增至11,775宗。新增個案中，有2宗外地輸入，分別由印度及尼泊爾抵港。另外兩宗本地個案，為昨日公布居於東涌映灣園悅濤軒11座的患者，包括屬源頭不明帶雙重變種病毒的39歲女菲傭，以及同住的10個月大女嬰，女嬰被列為關連個案。政府昨晚（29日）已圍封染疫外傭居住大廈，全幢居民須接受21天隔離檢疫。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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【15:03】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計11,775宗。新增個案中，2宗為輸入個案，2宗屬本地個案，當中一宗源頭不明。

該宗源頭不明本地個案涉及一名39歲菲傭（個案編號：#11773）。她於4月23日出現咳嗽，4月26日向一名私家醫生求醫，並於4月27日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名家庭傭工，居於東涌映灣園悅濤軒第11座，其同住的10月大女嬰亦告確診，有病徵。

由於確診無源頭的菲傭，涉及N501Y變種病毒株，當局採取審慎感染控制措施，昨晚已安排患者居住樓宇的全幢約400個單位住戶，接受21天強制隔離檢疫。此外，由於患者曾身處的5個指明地方，已被納入強檢公告，曾逗留相關地方人士，須按強檢公告接受檢測。

過去14天（4月16日至29日）本港累計新增152宗個案，包括33宗本地個案（包括1宗可能本地個案），其中15宗源頭不明。

雙重變種病毒更惡？ 專家解釋是統稱 關注傳播力及疫苗效力影響

【14:25】一名39歲女菲傭昨晚（29日）被驗出帶有雙種變種病毒，估計在本地感染，並已傳播給工作家庭中的女嬰。「雙重變種病毒」的說法感覺比變種病毒更麻煩，更難應對，惟香港大學公共衞生學院教授潘烈文指，「雙重」只是一個統稱，是指病毒內有兩個蛋白胺基酸的變異值得關注，是否比其他變種病毒有更高傳播性，或病情更嚴重仍要觀察。

潘烈文指，雙種變種病毒只是統稱，即病毒內有兩個蛋白胺基酸變異值得留意。（資料圖片）

李偲嫣鳏夫謝鋮浚 染疫被歧視自嘲似異形 康復後已打齊兩針科興

【13:56】新冠肺炎襲港至今共發現一萬多個個案，這個傳播性高的疾病令人人自危，「正義聯盟」創黨主席李偲嫣染疫過身，其夫謝鋮浚同樣確診，被送到亞博治理數日後驗出抗體康復出院。面對最愛的「小女孩」離世，謝感到難過，面對網友的「祝賀」、鄰居的歧視，他默默接受，慨歎自己為「生化異形」但失去至愛的傷痛蓋過憤怒。

然而，言談間，他說自己有抗體好「安全」，但記者也感受他「自我歧視」，擔心回家面對父母造成「兩次悲劇」，又於康復後90日內即時接種兩劑科興疫苗，擔心影響他人。然而，根據衛生防護中心表示，新冠肺炎康復者僅需接種一劑疫苗。

東涌映灣園外傭確診 富東廣場檢測站逾百米人龍 居民預等2小時

【13:22】衞生防護中心昨晚（29日）公布，一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭帶有雙重變毒病毒株個案，平日會到富東街市買菜，整個富東廣場列入強檢名單。



記者今早到富東廣場外視察，政府在商場外安排三部檢測車，圍繞東涌健康中心現長長「人龍」，估計至少數百米長，不少剛到場市民大為驚嘆，在陽光普照下有人大呻辛苦，有人撐起雨傘遮陽。

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疫苗氣泡｜擺酒容易請客難 業界斥難要求賓客打針︰辛苦個新人囉

【09:45】政府的「疫苗氣泡」計劃昨日（29日）生效，除了放寬酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所外，婚禮等儀式的參與人數亦獲放寬。婚禮顧問歐惠芳今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示「疫苗氣泡」計劃造成混亂，認為本來邀請賓客已經困難，現在更要求參加者接種疫苗，「辛苦個新人囉。」

她建議新人先完成「接新娘」及註冊兩個步驟，至於擺酒等待至年底，因屆時接種的人數或較多。

疫苗氣泡｜首日酒吧生意慘淡 業界︰毋須打針「餐廳酒吧」搶生意

【09:30】政府的「疫苗氣泡」計劃昨日（29日）生效，已接種第一劑疫苗的市民可光顧酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所。蘭桂坊協會總監張素媚今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示，計劃生效首日，酒吧的人流明顯疏落，「可能成間酒吧得10幾20個人，有啲可能得幾個人。」

張亦指，政府為食肆、酒吧等處所提供的手機應用程式，僅適用於安卓系統的手機上，下周才可在IOS系統的手機安裝。她亦接觸一至兩間酒吧會員反映，手機程式出現故障，畫面顯示「掃瞄器不斷停止運作」。

首現本地雙重變種病毒 曾祈殷籲為所有外傭檢測︰否則爆家庭群組

【09:00】本港新冠肺炎疫情反彈，社區首現感染雙重變種病毒個案，一名39歲外傭檢測後發現確診，政府昨（29日）晚突然圍封東涌映灣園悅濤軒第11座。而該名外傭早於前年抵港近日並無外遊記錄。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（30日）於港台節目《千禧年代》表示，變種病毒株已流入社區，甚至已於社區出現隱形傳播鏈。他更指，本港不少家庭聘用外傭，若外傭群組內出現隱形傳播，「可能會造成家庭群組爆發沒完沒了。」

他又建議，為該名外傭的朋友作檢測，亦應與菲律賓及印尼領事館聯絡，讓他們幫忙傳播消息，提醒外傭於周末活動時加強自身防護。

變種病毒殺入映灣園 檢疫者憂家中動物無人理 屋苑鄰居仗義照顧

【08:45】香港出現首宗本地感染源頭不明、帶有變異病毒株確診個案，涉及一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭，同住一名10個月大女嬰亦中招。政府昨晚突擊在大廈圍封強檢，全幢約400戶居民要撤離檢疫21日。



前往檢疫的居民陸續帶同行李離開，但家中小動物無人照顧，昨晚在網上求助。有其他座數居民願伸出援手，昨晚起陸續接收貓狗，甚至兩棲類動物，為小動物暫時提供安樂窩。

▼4月24日，疫苗接種計劃擴大至16歲或以上人士▼

【01:00】11座的居民分批帶同行李下樓，登上當局安排的旅遊巴士，準備前往接受21日隔離檢疫。根據該區區議員透露，正在應試期間的DSE 考生同樣不能豁免隔離，隔離營會有場地供考生考試，民政署已經登記他們資料優先檢測。另外，據悉受影響居民家中寵物原本稱會由漁農處接手，而多數居民選擇由親友接走照顧 。

【00:30】政府周四晚上（29日）公布，該名外傭曾身處的5個指明地方，被納入強制檢測公告，包括富東廣場、青衣聖多默宗徒堂、文東路公園、東薈城及映灣坊1樓 Fusion。政府周五（30日）會在東涌富東邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。



另外，9間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告。

強制檢測名單｜變種病毒患者曾訪5處所 東薈城、富東廣場上榜

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