新冠肺炎．最新｜外傭續約須打針違自願？羅致光：他們可選不在港

撰文： 黃詠榆 林穎嫺 張嘉敏 李恩慈 鄭翠碧 孔繁栩 鄭秋玲 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-30 18:21

本港出現首宗無頭社區變種病毒個案！衞生防護中心公布，今日本港有4宗確診個案，累計個案增至11,775宗。新增個案中，有2宗外地輸入，分別由印度及尼泊爾抵港。另外兩宗本地個案，為昨日公布居於東涌映灣園悅濤軒11座的患者，包括屬源頭不明帶雙重變種病毒的39歲女菲傭，以及同住的10個月大女嬰，女嬰被列為關連個案。政府昨晚（29日）已圍封染疫外傭居住大廈，全幢居民須接受21天隔離檢疫。

【18:12】就為何強制檢測外傭而非僱主家庭，陳肇始表示，是因為已找到第兩個外傭出現感染變種病毒，且是在香港社區發現，而他們常有聚會及接觸，屬於高風險，所以要檢測。

羅致光表示，僱主超過100萬人，檢測是有挑戰性，比起37萬外傭檢測更難，而政府過去大半年有要求院舍員工做檢測，已經好多次，原因是考慮整體風險，而非針對個別群組。他強調外傭是要照顧人，很多是長者，外傭休息日又要見朋友，全是考慮風險，或者會出現跨家庭爆發，是次出現變種病毒，決定要求外傭檢測，會視乎未來幾天情況再決定是否安排下一輪檢測。

【17:44】外傭續約須接種疫苗，羅致光解釋，外傭申請續約或轉換僱主時的工作簽證要求方面，「因其工作性質主要是照顧體弱或年老長者，他們來香港的休息時，會與不少同鄉朋友在假期聚會，面對風險較高，作為工作簽證考慮，我們希望他們打針先。」

被問到會否日後擴大強制打針至其他行業，會否違反自願接種疫苗的原則？羅致光表示，37萬名外傭，每兩年一個合約，每天500多名外傭合約完結，可續約/換僱主/離港，「作為工作簽證條件，我哋唔認為係苛求，佢可以選擇唔喺香港做嘢，佢唔係香港居民，考慮整體防疫要求係有需要」，難估計香港疫情幾時退下來，此安排是有必要，他是有選擇，這情況與香港居民考慮是十分不同。

【17:32】衞生防護中心總監林文健表示，截至今日零時零分，本港錄得11775宗，死亡209宗。過去兩周共錄152宗個案，輸入佔約八成，本地則約兩成。本地個案中，約一半屬源頭不明，顯示社區仍有不少隱形傳播，若防疫措施鬆懈，疫情隨時會反彈。

變異新冠病毒情況方面，截至4月29日錄得約253宗變異病毒感染。當中129宗屬英國、43宗南非。

在變異病毒個案中，約75%病者無病徵，故社區出現須做足所有措施去防控。第一宗本地變種個案（11773個案），佢有兩個變異，包括N501Y及E484K。密切接觸者追蹤方面，檢疫超過300人，未有全部化驗結果，但確診東涌傭工感染了僱主10個月大嬰兒確診，而嬰兒的父母檢測結果是陰性。

【17:22】陳肇始強調，隨時有新一波疫情，規模可能更大都未定，要嚴陣以待，本港兩款疫苗對變種是有效，呼籲市民打針，是刻不容緩，就算明天打第一針，都要五周後先有效，「我勸大家不要再等啦」。

羅致光表示，外傭申請工作簽證中會有新要求，續約必須接受認可新冠病毒疫苗接種，勞工處在確定細節後會作詳細交代。明天、後天，勞工處在外傭經常聚集地方，呼籲佢地遵守規例。另外，因應外傭須強制檢測，明天、後天及法假，政府會盡量加大檢測量，由於香港有37萬個外傭，如全數在此兩天做檢測，會排長龍及混亂，故呼籲僱主協助外傭先在網上預約檢測。

【17:09】食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光、衞生署衞生防護中心總監林文健醫生、食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻交代最新疫情情況。



陳肇始：居東涌映灣園11座的確診39歲外傭非近期來港，相信是從本地社區感染，是第一宗本地感染，涉及變種病毒的無源頭個案，反映有隱性傳播鏈。政府就其所住的大廈「封區檢測」，昨日約950名居民檢測結果全屬陰性。



陳肇始表示，本港37萬名外傭5月9日前須強制檢測，若已接種兩針及14天過後的傭工可獲豁免，至於今天接受檢測者毋須再檢測。

另外，為應付未檢測外傭需求，政府著力加強各區社區檢測中心及流動採樣站檢測能力，與勞工處合作，在4個外傭聚集點設免費檢測服務，另加至少6個流動站，並正安排部份社區檢測中心未來兩天延長服務至晚上10時，希望大家預約檢測

4月中首次在社區發現N501Y確診個案，衞生防護中心嚴陣以待，推嚴格措施，政府會為初陽個案安排基因排序，密切接觸變種情況，目前香港有4宗N501Y變異個案，處理手法一致：

驗出變種病毒的患者曾去的地方，相關到訪人士做兩至三次強制檢測，今天的公告，會包括長洲、海港城，做第三次檢測，「明白有不便，但因有風險，宜緊不宜鬆」。

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

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映灣園現變種病毒 東涌北公園近千人曝曬候檢 有人等足4小時

【16:57】本港首現社區感染變種病毒個案，東涌映灣園一名39歲外傭確診，身上帶有N501Y及E484K兩種變種病毒株。政府昨晚圍封映灣園悅濤軒第11座，並將所有居民撤離檢疫21日。

位於映灣園對面的東涌北公園流動採樣站，今日（30日）下午有近千人排隊，大打蛇餅。有居民指出，由開始輪候至完成檢測，需時接近4小時；有輪候近3小時仍未做檢測的居民指出，東薈城是居民出入必經之路，當局的要求，等同要大部份居於東涌的居民都要接受強檢。

院舍探訪5月10日起放寬 打兩劑疫苗者 可僅做快速測試免檢測

【16:39】因應新冠肺炎疫情持續，院舍禁止探訪的安排已維持多時。社會福利署今日（30日）公布安老院及殘疾人士院舍探訪最新安排，新措施將於5月10日起實施。

於探訪前14日已接種兩劑疫苗的訪客可選擇提供於72小時內的檢測陰性結果證明或提供探訪前24小時內進行快速測試結果。而未有接種疫苗的訪客則只可提供探訪前72小時的檢測陰性結果。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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東涌三個採樣站全逼爆 逾千居民曝曬候檢 居民質疑低估受檢人數

【16:27】帶有雙重變異病毒株、居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭，潛伏期曾到訪東涌多處，當中4月25日曾到訪東薈城，該商場列入強檢名單。



位處東涌市中心的東薈城，似乎是區內居民往外區時的必經之地。位於商場外的流動採樣站，今日下午2時才開始運作，但未營運已有約500人排隊等候，部分是因富東商場採樣站人龍太長，而「轉場」的受檢人士，豈料轉地點後，同樣有長長人龍。



有東涌居民表示，今次強檢地點幾乎是當區居民必經之地，相信影響人數甚多，認為當局只在區內設３個採樣站，並不足以應付需求，促當局盡快增設服務站或延長服務時間。

東薈城外流動檢測站下午2時才開始運作，未營運已有約500人排隊等候。（勞敏儀攝）

變種病毒殺入東涌心臟 強檢居民恐達5.7萬 一圖睇清受影響範圍

【16:22】香港出現首宗本地感染源頭不明、帶有變種病毒株確診個案，涉及一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭。她到訪的多個地點亦納入強制檢測，包括富東廣場、東薈城等。有東涌的區議員指，相關地點尤其是商場，由於位於市中心，幾乎是「東涌人必去」。因此估計最起碼有20%至30%東涌居民須檢測，「誇張啲講都可能有一半人要做」。

根據土木工程拓展署2020年的《香港便覽》，東涌新市鎮現時人口約11.4萬；如一半居民須檢測，即已高達5.7萬人。

今增4宗確診少於5宗初確診 帶變種病毒菲傭傳10月大女嬰 昨發病

【15:03】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，本港新增4宗確診個案，至今本港個案累計11,775宗。新增個案中，2宗為輸入個案，2宗屬本地個案，當中一宗源頭不明。

該宗源頭不明本地個案涉及一名39歲菲傭（個案編號：#11773）。她於4月23日出現咳嗽，4月26日向一名私家醫生求醫，並於4月27日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名家庭傭工，居於東涌映灣園悅濤軒第11座，其同住的10月大女嬰亦告確診，有病徵。

由於確診無源頭的菲傭，涉及N501Y變種病毒株，當局採取審慎感染控制措施，昨晚已安排患者居住樓宇的全幢約400個單位住戶，接受21天強制隔離檢疫。此外，由於患者曾身處的5個指明地方，已被納入強檢公告，曾逗留相關地方人士，須按強檢公告接受檢測。

過去14天（4月16日至29日）本港累計新增152宗個案，包括33宗本地個案（包括1宗可能本地個案），其中15宗源頭不明。

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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雙重變種病毒更惡？ 專家解釋是統稱 關注傳播力及疫苗效力影響

【14:25】一名39歲女菲傭昨晚（29日）被驗出帶有雙種變種病毒，估計在本地感染，並已傳播給工作家庭中的女嬰。「雙重變種病毒」的說法感覺比變種病毒更麻煩，更難應對，惟香港大學公共衞生學院教授潘烈文指，「雙重」只是一個統稱，是指病毒內有兩個蛋白胺基酸的變異值得關注，是否比其他變種病毒有更高傳播性，或病情更嚴重仍要觀察。

潘烈文指，雙種變種病毒只是統稱，即病毒內有兩個蛋白胺基酸變異值得留意。（資料圖片）

李偲嫣鳏夫謝鋮浚 染疫被歧視自嘲似異形 康復後已打齊兩針科興

【13:56】新冠肺炎襲港至今共發現一萬多個個案，這個傳播性高的疾病令人人自危，「正義聯盟」創黨主席李偲嫣染疫過身，其夫謝鋮浚同樣確診，被送到亞博治理數日後驗出抗體康復出院。面對最愛的「小女孩」離世，謝感到難過，面對網友的「祝賀」、鄰居的歧視，他默默接受，慨歎自己為「生化異形」但失去至愛的傷痛蓋過憤怒。

然而，言談間，他說自己有抗體好「安全」，但記者也感受他「自我歧視」，擔心回家面對父母造成「兩次悲劇」，又於康復後90日內即時接種兩劑科興疫苗，擔心影響他人。然而，根據衛生防護中心表示，新冠肺炎康復者僅需接種一劑疫苗。

東涌映灣園外傭確診 富東廣場檢測站逾百米人龍 居民預等2小時

【13:22】衞生防護中心昨晚（29日）公布，一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭帶有雙重變毒病毒株個案，平日會到富東街市買菜，整個富東廣場列入強檢名單。



記者今早到富東廣場外視察，政府在商場外安排三部檢測車，圍繞東涌健康中心現長長「人龍」，估計至少數百米長，不少剛到場市民大為驚嘆，在陽光普照下有人大呻辛苦，有人撐起雨傘遮陽。

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疫苗氣泡｜擺酒容易請客難 業界斥難要求賓客打針︰辛苦個新人囉

【09:45】政府的「疫苗氣泡」計劃昨日（29日）生效，除了放寬酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所外，婚禮等儀式的參與人數亦獲放寬。婚禮顧問歐惠芳今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示「疫苗氣泡」計劃造成混亂，認為本來邀請賓客已經困難，現在更要求參加者接種疫苗，「辛苦個新人囉。」

她建議新人先完成「接新娘」及註冊兩個步驟，至於擺酒等待至年底，因屆時接種的人數或較多。

疫苗氣泡｜首日酒吧生意慘淡 業界︰毋須打針「餐廳酒吧」搶生意

【09:30】政府的「疫苗氣泡」計劃昨日（29日）生效，已接種第一劑疫苗的市民可光顧酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所。蘭桂坊協會總監張素媚今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示，計劃生效首日，酒吧的人流明顯疏落，「可能成間酒吧得10幾20個人，有啲可能得幾個人。」

張亦指，政府為食肆、酒吧等處所提供的手機應用程式，僅適用於安卓系統的手機上，下周才可在IOS系統的手機安裝。她亦接觸一至兩間酒吧會員反映，手機程式出現故障，畫面顯示「掃瞄器不斷停止運作」。

首現本地雙重變種病毒 曾祈殷籲為所有外傭檢測︰否則爆家庭群組

【09:00】本港新冠肺炎疫情反彈，社區首現感染雙重變種病毒個案，一名39歲外傭檢測後發現確診，政府昨（29日）晚突然圍封東涌映灣園悅濤軒第11座。而該名外傭早於前年抵港近日並無外遊記錄。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（30日）於港台節目《千禧年代》表示，變種病毒株已流入社區，甚至已於社區出現隱形傳播鏈。他更指，本港不少家庭聘用外傭，若外傭群組內出現隱形傳播，「可能會造成家庭群組爆發沒完沒了。」

他又建議，為該名外傭的朋友作檢測，亦應與菲律賓及印尼領事館聯絡，讓他們幫忙傳播消息，提醒外傭於周末活動時加強自身防護。

變種病毒殺入映灣園 檢疫者憂家中動物無人理 屋苑鄰居仗義照顧

【08:45】香港出現首宗本地感染源頭不明、帶有變異病毒株確診個案，涉及一名居於東涌映灣園悅濤軒11座的菲傭，同住一名10個月大女嬰亦中招。政府昨晚突擊在大廈圍封強檢，全幢約400戶居民要撤離檢疫21日。



前往檢疫的居民陸續帶同行李離開，但家中小動物無人照顧，昨晚在網上求助。有其他座數居民願伸出援手，昨晚起陸續接收貓狗，甚至兩棲類動物，為小動物暫時提供安樂窩。

▼4月24日，疫苗接種計劃擴大至16歲或以上人士▼

【01:00】11座的居民分批帶同行李下樓，登上當局安排的旅遊巴士，準備前往接受21日隔離檢疫。根據該區區議員透露，正在應試期間的DSE 考生同樣不能豁免隔離，隔離營會有場地供考生考試，民政署已經登記他們資料優先檢測。另外，據悉受影響居民家中寵物原本稱會由漁農處接手，而多數居民選擇由親友接走照顧 。

【00:30】政府周四晚上（29日）公布，該名外傭曾身處的5個指明地方，被納入強制檢測公告，包括富東廣場、青衣聖多默宗徒堂、文東路公園、東薈城及映灣坊1樓 Fusion。政府周五（30日）會在東涌富東邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。



另外，9間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告。

強制檢測名單｜變種病毒患者曾訪5處所 東薈城、富東廣場上榜

昨日總覽：

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