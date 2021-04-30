新冠肺炎．最新｜變種病毒殺入社區　確診外傭感染10月大女嬰

撰文：黃詠榆林穎嫺張嘉敏李恩慈鄭翠碧孔繁栩鄭秋玲勞敏儀
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本港出現首宗無頭社區變種病毒個案！一名外傭初步確診，被驗出帶變種病毒株，同住的10個月大女嬰亦遭受感染疫。政府昨日（29日）圍封染疫外傭居住的東涌映灣園悅濤軒第11座，居民並須接受檢疫。
▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼
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▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼
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▼4月24日，疫苗接種計劃擴大至16歲或以上人士▼
【00:30】政府周四晚上（29日）公布，該名外傭曾身處的5個指明地方，被納入強制檢測公告，包括富東廣場、青衣聖多默宗徒堂、文東路公園、東薈城及映灣坊1樓 Fusion。政府周五（30日）會在東涌富東邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。
另外，9間學校爆發上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測公告。
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