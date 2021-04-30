六四集會案　黃之鋒岑敖暉等4人認參與未經批准集結罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-30 10:49

支聯會去年申辦六四31周年晚會首遭警方反對，但仍有大批市民於維園聚集，事後壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤等26人，分別被控非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。其中被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴4人今（30日）於區域法院承認明知而參與一個未經批准集結罪。而早前表示將會認罪的朱凱廸，其案件則押後至6月11日再訊。

案件涉26名被告，他們分別被票控於2020年6月4日在維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。

案件今處理時，被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴承認明知而參與一個未經批准集結罪。此外，另一被告朱凱廸早前表示將會認罪，今透過律師申請其案件押後至6月11日，和另外19名被告的案件於西九龍法院再訊，獲法官批准，而朱凱廸暫毋須答辯。

其中支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌、常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、壹傳媒創辦人黎智英、工黨主席郭永健，及民陣召集人陳皓桓共13人，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。

除黎智英外上述的12人，連同13名民主派人士，即梁國雄、何秀蘭、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍、張崑陽、楊森，共25人被控明知而參與一個未經批准集結罪。李卓人另被控舉行未經批准集結罪。羅冠聰及張崑陽早前已缺席審訊。法官曾質疑該傳票案件交由區院審理耗用更多公帑，其餘各被告則押後至6月11日再訊。

案件編號：DCCC 857-893/2020