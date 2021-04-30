男廚藏木棍上訴被駁回　官指地拖棍改裝木棍做瑞士卷　匪夷所思

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-30 19:01

前年11月大三罷行動期間，男廚師涉管有木棍及六角匙，就管有工具意圖作非法用途罪被判監9個月，早前申請上訴被駁回。法官在審理時並指，男廚師稱用木棍製作「瑞士卷」，其僱主卻稱是製作「蛋卷」，認為兩者是不同食品。高等法院法官今日（30日）頒判詞解釋駁回上訴的理據，指律師原審時沒向僱主澄清「瑞士卷」和「蛋卷」是否相同。除此之外，法官亦指廚師的證供充滿矛盾，認為他把由地拖棍改裝的木棍帶回工場使用，說法匪夷所思，若僱主真的容許這樣做，簡直完全沒有食物衛生意識。

上訴人葉耀民（30 歲，廚師），被控於前年11月12日在大埔安慈路管有一枝木棍及一包六角匙，意圖將其作非法用途。他在自辯時曾解釋，當日是帶木棍及六角匙回工作的麵包店使用，木棍是用來製造「瑞士卷」；六角匙用來拆開機器，清洗內裡的污垢。他最終被裁定罪成，判囚9個月。

指被告律師從沒有澄清「蛋卷」 是否與「瑞士卷」相同

法官潘敏琦指，被告僱主作為辯方證人作供時指，上訴人對他說要用木棍把「蛋卷」定形，但被告律師並沒向僱主澄清「蛋卷」是否與「瑞士卷」相同，但無論如何，僱主證供並未顯示上訴人當日會把涉案兩物帶會麵包店親手交給他，即使兩物適用於麵包工場，僱主也不能就當時上訴人的意圖作供。

潘官又認為上訴人證供充滿矛盾，他無法解釋當日要將兩個工具帶回麵包店的迫切性，他聲稱將家中地拖棍改裝，帶回製作食物工場的說法匪夷所思，僱主如果容許他這樣做，簡直完全沒有食物衛生的意識。

指案發地點一片頹桓敗瓦 警員清理路障有人叫囂

至於刑期上訴，潘官指法庭判刑時考慮案發處境及背景，是恆之已久的量刑原則，警員當日到達案發地點時已發生刑事毀壞、道路被堵塞、欄杆被拆去等，一片頹桓敗瓦的景象，警員清理路障時更有人叫囂及挑釁警員，有著非法集結的處境。

潘官稱，上訴人在有關處境中攜帶可非法使用的工具，再加上保護裝備一應俱全，防護裝備更與示威者相同，居心昭然若揭，上訴人沒作進一步挑釁、破壞行為非求情因素，刑期雖然嚴竣，但並非明顯過重。

潘官在上訴聆訊時曾質疑，為何上訴人自辯時稱用木棍製作「瑞士卷」，但其僱主作供卻稱是製作「蛋卷」，認為兩者是不同食品。

案件編號：HCMA254/2020