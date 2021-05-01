新冠肺炎．最新｜變種病毒隨時引爆第五波　37萬外傭今起強制檢測

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 歐陽德浩 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-01 07:00

本港出現首宗源頭不明社區變種病毒個案！衞生防護中心昨日（4月30日）公布，本港有4宗確診個案，累計個案增至11,775宗，2宗本地個案，為居於東涌映灣園悅濤軒11座的患者，包括屬源頭不明帶雙重變種病毒的39歲菲傭，以及同住的僱主10個月大女嬰。

接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，所有外傭未來在簽新約（包括續約）時，均需完成接種疫苗，否則不能在港任職。

▼4月30日公布強制檢測名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

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▼4.30涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

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▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

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外傭强制檢測｜37萬人限9日內進行 假日聚會4熱點設專屬檢測站

【05:00】政府周六（5月1日）凌晨刊憲強制檢測公告，要求任何未完成疫苗接種外籍家庭傭工，須於5月9日或之前接受檢測。勞工處與食物及衞生局於今明（1及2日）兩日，在外籍家庭傭工經常聚集的中環遮打道行人專用區、維園、荔枝角公園、荃灣公園設立流動採樣站，專為37萬名外傭提供免費病毒檢測服務。

強制檢測學校│增11間 半山名校聖安多尼、嘉諾撒聖心私立部上榜

【04:35】政府周六（5月1日）凌晨發佈4月30日強制檢測公告，再有11間學校因爆發上呼吸道感染上榜，包括九龍灣基樂小學、中西區聖安多尼學校和嘉諾撒聖心學校私立部等5間小學，以及九龍界限街聖羅撒幼稚園等6間幼稚園。

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

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強制檢則｜堅尼地道8號再檢 海港城第三度 完成接種疫苗者豁免

【03:50】政府周六（5月1日）凌晨發布4月30日強制檢測公告，首宗變種病毒與密切接觸者曾到訪的海港城，長洲渡輪碼頭等地需要第三次強制檢測；第二宗變種病毒個案菲傭曾逗留的西環華美達酒店、灣仔入境事務大樓，全部住戶正在21日隔離中的半山豪宅堅尼地道8號 Kennedy Terrace ，訪客、員工也需要第二次檢測。4月19日前已經完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

政府今日會在中環5號碼頭外、灣仔告士打道花園（入境事務大樓外）、尖沙咀海洋中心地下停車場、長洲體育館，重開或增設流動採樣站，為須進行第三次檢測的人士提供服務。

映灣園悅濤軒千人漏夜撤離 疫廈一夜光明一夜黑暗見證病毒入侵

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▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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教育局去信全港學校索教職員打疫苗數字 須提供拒接種人數

【00:39】教育局周五（4月30日）向全港學校發信，提到有立法會議員曾向局方查詢學校教職員的接種疫苗概況，故為了收集相關數據回覆， 要求學校最遲於下月13日填妥附件，交代教職員接種人數，又稱接種名額有限，呼籲教職員「珍惜這得來不易的機會」；信中要求學校提供「無意接種」及「不願意披露接種意向或情況」人數，且需獨立列明教師及職員兩組數字，不可混合為一。

昨日總覽：新冠肺炎．4.30｜東涌外傭女嬰染變種病毒 採樣站不足居民排長龍

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