最新｜袁國勇︰基因分析東涌外傭染南非變種　與早前佐敦個案相同

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 歐陽德浩 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-01 17:19

本港出現首宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，暫未有擴散跡象。衞生防護中心今日（1日）公布，本港新增8宗確診個案，累計個案增至11,783宗，新個案全部都是外地輸入，今天不設疫情記者會。 接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，所有外傭未來在簽新約（包括續約）時，均需完成接種疫苗，否則不能在港任職。

▼4月30日公布強制檢測名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

+ 6 + 6 + 6

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

+ 10 + 10 + 10

【16:26】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，根據香港大學的基因排序分析，東涌外傭（#11773）與早前由杜拜抵港的印裔男子（#11643）一樣，都帶有南非變種病毒，而且兩者的病毒基因是相同。他認為，結果反映這款變種病毒已經在社區之中出現傳播，而南非變種病毒的傳播力是更高。

相關新聞︰檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

【16:10】政府日前宣布全港全傭需於5月9日前進行強制檢測，荔枝角公園的流動檢測站今日（1日）有數百位外傭排隊進行檢測。對於勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭表示希望選擇權可留在她們手中，但若需要接種疫苗才可工作，她們亦會跟從政府指示接種疫苗。

相關新聞︰變種病毒｜草地插針難 大批外傭逼爆添馬公園、遮打道：難得放假

【15:50】本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府昨日（4月30日）公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種則須於5月9日或之前接受檢測。不過今日（1日）仍有不少外傭無懼疫情，繼續於金鐘添馬公園、中環遮打道行人隧道公園等地聚會。



今午約12時許，勞工處及康文署於中環遮打道一帶巡查，並帶同長1.5米的尺，提醒聚集的外傭保持社交距離。有外傭認為，雖然擔心疫情，但因是難得的公眾假期，故與相熟朋友外出聚會，並強調會遵守政府規定。

+ 5 + 5 + 5

相關新聞︰新冠肺炎｜單日增8宗輸入個案 半數來自印尼 本地「零確診」

【15:19】衞生署衞生防護中心公布，截至5月1日零時零分，中心正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計11 783宗（包括11 782宗確診個案和一宗疑似個案）。

今天所有新增的個案均為輸入個案，年齡介乎26至56歲，當中7人無病徵，餘下一人於4月20日已經發病。這8宗個案當中，一半人來自印尼，其餘來自印度、菲律賓和柬埔寨。這8人都在檢疫期間確診，即8人都曾入住指定檢疫酒店，包括何文田九龍維景酒店、西營盤華美達海景酒店、灣仔華麗銅鑼灣酒店等等。

相關新聞︰政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件 外傭工會斥涉歧視不科學

【14:22】亞洲移居人士聯盟 （AMCB）及外勞事工中心（MFMW）今日（5月1日）召開記者會，批評港府強制外傭檢測及打針的建議不合理及充滿歧視，促港府撤回建議。外勞事工中心批評，本港疫情曾出現跳舞及健身群組的大規模爆發，反而外傭「聚會」在過去一年多並未造成爆發，批評香港政府因為一名外傭確診，就將37萬名外傭標籤為「高風險群體」是不公平及不科學，涉嫌歧視。

相關新聞︰變種病毒｜東涌現變種個案 放假市民未嚇怕 如常轉車離島遊

【14:15】今日（5月1日）為勞動節假期，東涌站外的檢測站有過千居民排隊檢測，但相隔數十米的巴士總站同樣人頭湧湧，繼續有大批市民不怕疫情，排隊上巴士前往大澳、梅窩等大嶼山景點遊樂，未有因東涌區內現變種個案而嚇怕。



與兒子到大澳遊玩的楊太太表示，假日總要找地方「唞唞」，但到達車站時，才得悉檢測站設在必經之路，「其實唔驚，但係知道咪行遠啲，兜路行過嚟！」

▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增8宗確診個案，至今本港個案累計11,783宗，所有新增的個案均為輸入個案。

過去14天（4月17日至30日）累計新增139宗個案，包括29宗本地個案（包括1宗可能本地個案），其中15宗源頭不明。

相關新聞︰外傭強檢｜中環逾千人排隊 外傭批採樣站不足：37萬人得幾個站

【13:09】本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，港府昨日（4月30日）公布，強制全港37萬名外傭，如未完成疫苗接種，須於5月9日或之前強制檢測。今日（1日）於中環的兩個檢測站，均大排長龍；而為外傭而設的遮打道行人專用區採樣站，估計逾千人排隊，有外傭等候近4小時才能完成檢測。



有外傭認為，政府要求強制檢測做法不公；亦有外傭表示，雖然樂意檢測，但批評要高達37萬人短時間內完成檢測，政府卻沒有足夠採樣站，令外傭須於假日期間，花極長時間排隊等候。對於政府同時要求外傭續約前，須完成疫苗接種，有外傭批評，打針由自願性質變強制，做法不合理。

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

+ 3 + 3 + 3

【12:18】消息指，本港今天新增8宗個案，全部都是輸入個案，今天不設疫情記者會。

相關新聞︰檢測中心｜外傭強檢添負荷 東涌檢測站千人排隊 頭位5時半到場

【11:49】今日（5月1日）為勞動節假期，大批東涌居民及要強檢的外傭，均趁假日一早前往區內多個檢測站及流動檢測車輪候檢測。其中設於東涌港鐵站外的流動檢測站，早上10時開放前，估計已有超過一千人排隊，現場所見，至少逾3成為外傭。排頭位的謝小姐於早上5時半到場，她直言，因昨日見檢測站逼爆，擔心難排隊，幾乎整晚失眠，想提早到場接受檢測後回家睡覺。



另外，有居民對於強檢要排長龍顯得鼓噪，指已經到過區内多個檢測站，全部大排長龍，「廁所都唔敢去！」質疑政府同時要求外傭強制檢測，卻未能大幅增加檢測站，「冇資源就唔好搞！」

東涌映灣園悅濤軒11座一名外傭確診變種新冠肺炎病毒，東涌多個地點被納入強制檢測，5月1日大批東涌居民及外傭在東涌站檢測車前大排長龍，等待檢測。(讀者提供)

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

+ 6 + 6 + 6

相關新聞︰疫苗氣泡｜陳肇始稱明白食肆需時理順 嚴肅調查華大基因檢測問題

【11:14】食物及衛生局長陳肇始今早於商台節目《政經星期六》表示，正研究接種疫苗後能否減免檢疫期，但時間長度仍在探討。她亦指，明白「疫苗氣泡」落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。「畀啲時間大家理順情況，未理解情況照舊絕對係可以。」

陳肇始出席港台另一節《星期六問責》時續說，上星期已要求華大交報告，但至今未看過相關報告，強調當局一定要嚴肅調查，但不代表華大永遠不能再協助檢測。

陳肇始表示，明白落實初期需要理順不少細節，稱會相對有彈性地處理。（資料圖片／余俊亮攝）

相關新聞︰變種病毒｜東涌暫未有其他個案 陳肇始稱考慮新到外傭抵港後打針

【10:38】東涌映灣園悅濤軒第11座一名外傭感染雙重變種病毒。食物及衞生局長陳肇始今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，逾900名住戶暫時的檢測結果為陰性。



早前當局指，外傭續約前須接種疫苗，至於新到外傭能否在抵港後打針，陳肇始表示，正在研究，但持開放的態度。「如果外面打唔到，係咪嚟香港打呢？我個人睇法比較開放，整體細節未落實去傾。」

相關新聞︰新冠肺炎｜聶德權駁「谷針」論 須靠疫苗脫疫情 長期病患要打針

【09:29】公務員事務局長聶德權今日（1日）於商台節目《政經星期六》表示，本港疫情一直反覆，「一波未平，一波又起」，需依靠疫苗脫離疫情。他亦指，長期病患者不適合打針的說法不正確。由於長期病患的長者感染風險較高，確診後的病情較為嚴重，所以世界各地均優先為長者接種。



對於有政黨早前質疑政府為「谷針」推出疫苗氣泡新措施，聶反駁，外界需反思該質疑是否正確，強調香港需依靠疫苗脫離疫情。

▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

+ 10 + 10 + 10

相關新聞︰外傭强制檢測｜37萬人限9日內進行 假日聚會4熱點設專屬檢測站

【05:00】政府周六（5月1日）凌晨刊憲強制檢測公告，要求任何未完成疫苗接種外籍家庭傭工，須於5月9日或之前接受檢測。勞工處與食物及衞生局於今明（1及2日）兩日，在外籍家庭傭工經常聚集的中環遮打道行人專用區、維園、荔枝角公園、荃灣公園設立流動採樣站，專為37萬名外傭提供免費病毒檢測服務。

相關新聞︰強制檢測學校│增11間 半山名校聖安多尼、嘉諾撒聖心私立部上榜

【04:35】政府周六（5月1日）凌晨發佈4月30日強制檢測公告，再有11間學校因爆發上呼吸道感染上榜，包括九龍灣基樂小學、中西區聖安多尼學校和嘉諾撒聖心學校私立部等5間小學，以及九龍界限街聖羅撒幼稚園等6間幼稚園。

▼4.19海港城外設流動採樣站▼

+ 5 + 5 + 5

相關新聞︰強制檢則｜堅尼地道8號再檢 海港城第三度 完成接種疫苗者豁免

【03:50】政府周六（5月1日）凌晨發布4月30日強制檢測公告，首宗變種病毒與密切接觸者曾到訪的海港城，長洲渡輪碼頭等地需要第三次強制檢測；第二宗變種病毒個案菲傭曾逗留的西環華美達酒店、灣仔入境事務大樓，全部住戶正在21日隔離中的半山豪宅堅尼地道8號 Kennedy Terrace ，訪客、員工也需要第二次檢測。4月19日前已經完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告規定。

政府今日會在中環5號碼頭外、灣仔告士打道花園（入境事務大樓外）、尖沙咀海洋中心地下停車場、長洲體育館，重開或增設流動採樣站，為須進行第三次檢測的人士提供服務。

映灣園悅濤軒千人漏夜撤離 疫廈一夜光明一夜黑暗見證病毒入侵

▼▼

▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

+ 16 + 16 + 16

▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

+ 15 + 15 + 15

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

+ 5 + 5 + 5

相關新聞︰教育局去信全港學校索教職員打疫苗數字 須提供拒接種人數

【00:39】教育局周五（4月30日）向全港學校發信，提到有立法會議員曾向局方查詢學校教職員的接種疫苗概況，故為了收集相關數據回覆， 要求學校最遲於下月13日填妥附件，交代教職員接種人數，又稱接種名額有限，呼籲教職員「珍惜這得來不易的機會」；信中要求學校提供「無意接種」及「不願意披露接種意向或情況」人數，且需獨立列明教師及職員兩組數字，不可混合為一。

昨日總覽：新冠肺炎．4.30｜東涌外傭女嬰染變種病毒 採樣站不足居民排長龍

東涌採樣站逼爆 有人轉到青衣 尚有呢個選擇 一文看清各途徑

東涌三個採樣站全逼爆 逾千居民曝曬候檢 居民質疑低估受檢人數

映灣園現變種病毒 東涌北公園近千人曝曬候檢 有人等足4小時

變種病毒｜東薈城傍晚500人排隊檢測 打工仔趕到撲空：應開通宵

變種病毒殺入東涌心臟 強檢居民恐達5.7萬 一圖睇清受影響範圍

強制檢測｜政府指令37萬外傭5月9日前進行 促有結果前勿聚會

變種病毒｜東涌延長強檢至周日 海港城等患者到訪場所須第3檢

變種病毒｜有外傭憂副作用仍會打疫苗 工會質疑有事邊個負責

變種病毒｜政府規定外傭簽新約須打疫苗 羅致光：可選擇不來港

變種病毒｜何栢良：應強制4月完成檢疫人士再做病毒、抗體檢測

變種病毒｜菲傭染南非變種病毒源於酒店鄰房開窗？專家指另有源頭

變種病毒｜理大基因排序揭香港首現印度雙重變種病毒 最少10宗

58歲曾患鼻咽癌婦肺部感染死亡 18日前接種第二劑復必泰

蘭桂坊旺食肆不旺酒吧 負責人指顧客嫌麻煩 盛智文對未來感樂觀

澳門特首賀一誠列探討港澳旅遊氣泡條件：起碼香港連續清零達指定

院舍探訪5月10日起放寬 打兩劑疫苗者 可僅做快速測試免檢測

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

+ 6 + 6 + 6