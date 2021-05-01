外傭强制檢測｜37萬人限9日內進行　假日聚會4熱點設專屬檢測站

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-01 05:02

政府周六（5月1日）凌晨刊憲強制檢測公告，要求任何未完成疫苗接種外籍家庭傭工，須於5月9日或之前接受檢測。勞工處與食物及衞生局於今明（1及2日）兩日，在外籍家庭傭工經常聚集的中環遮打道行人專用區、維園、荔枝角公園、荃灣公園設立流動採樣站，專為37萬名外傭提供免費病毒檢測服務。

▼針對外傭流動採樣站▼

政府強制檢測公告指針對最近有外籍家庭傭工確診並涉及N501Y變種病毒株，所有外籍家庭傭工須接受強制檢測。檢測期限為本月9日 ，若在昨日（4月30日）已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

全港有約37萬名外傭，業界估計只有2萬人已接種疫苗。當局規定在接種第二劑疫苗後14日起為完成新冠疫苗接種，可獲豁免這次強制檢測，即須在4月25或之前已經接種了第 2 劑新冠疫苗才符合規定。曾感染新冠病毒人士只需接種一劑，因此在4月25或之前已打，也毋須做檢測。當局表明，會在限期過後檢查外傭否有接種，違反公告可被罰款5,000元。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

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另外，政府於5月1日會在下列地點增設流動採樣站，為須進行強制檢測的人士提供服務，包括外傭：堅彌地城遊樂場、添馬公園、鰂魚涌社區會堂停車場、小西灣社區會堂、觀塘遊樂場、旺角上海街557號（朗豪坊對面）、長沙灣麗閣社區會堂、葵涌運動場、將軍澳香港單車館公園露天廣場、寶琳貿泰路花園。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

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▼4.30涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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東涌兩個採樣站延長服務

位於東涌東薈城及富東邨的採樣站會分別延長服務日期至5月2日（星期日）及4日（星期二）。位於深水埗楓樹街遊樂場的採樣站會延長服務日期至5月9日（星期日）。位於黃大仙廣場及沙田大會堂廣場的採樣站均會延長服務日期至5月16日（星期日）。