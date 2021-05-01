港台將刪YouTube舊片　《鏗鏘集》《頭條新聞》等出街一年將下架

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-01 17:17

廣播處處長李百全治下，港台再有政策變動。《香港01》接獲消息指，港台計劃統一在不同平台保留自製節目政策，新安排擬與港台官網的做法看齊，即只會保留「已出街」節目一年。日後曾在Facebook或YouTube等平台分享的港台節目，亦需在相關集數出街一年後下架。港台回覆查詢證實有關消息。 有港台人員擔心，若新安排落實，變相將大量過去已在其他網上平台發佈的港台節目下架，意味部份網上「收視」高企的《鏗鏘集》、《頭條新聞》舊集數，恐會大批消失。

▼2020年港台《鏗鏘集》「721誰主真相」▼

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與官網看齊 出街一年後刪除

據了解，目前在港台官方網站的節目，只會保留一年「已出街」的節目，至於在Facebook或YouTube等渠道分享的節目，則未有設定任何下架的期限，市民可以隨意重溫舊節目。

《香港01》接獲消息指，港台計劃統一在不同平台保留自製節目政策。YouTube、Facebook上的影片，出街一年後將刪除。（勞顯亮攝）

港台員工：憂收視高企《鏗鏘集》、《頭條新聞》舊集數消失

有港台人員擔心，若新安排落實，變相將大量過去已在其他網上平台發佈的港台節目下架，亦意味部份網上「收視」高企的《鏗鏘集》、《頭條新聞》舊集數都會消失。

▼港台YouTube頻道部份影片▼

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YouTube頻道140萬人訂閱 鏗鏘集7800萬點擊

根據立法會文件，有約140萬人訂閱的港台YouTube頻道，由2016年7月1日至2021年2月28日期間，觀看次數最高是《鏗鏘集》，觀看次數達7,856萬，其次分別是《頭條新聞》 及《視點31》，觀看次數分別是2,591萬及2,426萬。

而有31年歷史的《頭條新聞》，早於去年6月19日後已暫停製作。被通訊局裁定投訴成立的集數，包括三集涉及諷刺警員的節目已下架。

政務官李百全3月出任廣播處長，多番整頓港台，引起員工不滿。（資料圖片 / 張浩維攝）