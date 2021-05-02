新冠肺炎・最新｜增2宗輸入個案　土耳其航空客機禁飛香港14日

撰文： 孔繁栩 朱海棋 陳嘉慧 黃穎津 黃偉倫 勞敏儀 陳淑霞 袁澍 麥凱茵 黃詠榆 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-02 14:35

本港出現首宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，暫未有擴散跡象。衞生防護中心周日（2日）公布，本港新增2宗確診，全屬輸入個案，累計個案增至11,785宗。 接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，新約或續約外傭均須完成接種疫苗，令本來已不勝負荷的檢測中心再添壓力，多區檢測中心持續逼爆。相關措施亦惹來外傭界別反響，菲律賓駐港總領事開腔，批評港府不應強迫菲傭接種疫苗，又指政府事前未有諮詢菲律賓領事。

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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【14:35】新加坡昨日（1日）公布，一名從香港前往當地的44歲男士確診，代表香港再有「輸出個案」。而新加坡近期疫情有輕微反彈，更出現醫院群組。

有專家表示，香港輸出個案顯示本地傳播鏈未斷，一旦短期內再有個案輸出，反映香港疫情非常嚴重。相反，新加坡當地未有本土變病毒個案，疫情較易控制。他又促請港府盡快圍堵變種病毒個案，形容現時是「防禦最低點」，變種病毒落地生根大爆發後，「唔單止影響旅遊氣泡，同澳門、內地通關都遙遙無期。」

旅遊氣泡｜新加坡疫情反彈錄香港輸入個案 專家：反映本地更嚴峻

【14:00】衞生護中心公布，截至5月2日零時零分，本港過去24小時新增2宗確診個，全部屬輸入個案，至今本港個案累計11,785宗。兩名新增患者都是由印尼抵港。

由於土耳其航空營運於4月27日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK083）有三名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止土耳其航空營運的客機在5月3日至16日期間從伊斯坦布爾着陸香港。

東涌映灣園11座有一名外傭確診，當局將東涌多地列入強檢名單。東薈城檢測站今日下午排隊人數減少。（陳嘉慧攝）

【13:59】東薈城外設有流動檢測站，今日（2日）是強制檢測最後一天，仍有大批市民到場排隊檢測。有年近七旬老翁表示，昨日（1日）在烈日下排隊接近5小時仍未獲檢測，身體不適只好放棄，今日由女兒幫忙排隊，他到場時直呼：「今日少咁多人，有冇搞錯！」



今早亦有市民原本於迎東邨附近檢測站排隊輪候，豈料等候逾1小時仍無寸進，遂轉戰東薈城。

東涌檢測｜七旬翁昨東薈城外排近5小時等到暈仍未檢測 今再排過

外傭強制檢測 ｜維園千人排隊暴曬5小時才完成 促政府予更多時間

【13:52】政府日前宣布全港外傭需於5月9日前進行強制檢測，適逢今日(2日)是星期日，正值不少外傭休假日，位於銅鑼灣維多利亞公園的流動檢測站今日有逾千名外傭排隊等候檢測。有外傭表示，政府應開放更多檢測站及給予更多時間讓她們接受檢測。



對於勞工及福利局局長羅致光早前表示，政府擬就外傭日後申請來港工作簽證和續約加入新要求，規定外傭接種認可新冠疫苗。有外傭表示樂於接種疫苗，以保障個人健康，但亦指年老的外傭未必適合接種疫苗，故對強制接種持保留意見。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

【13:47】本港有確診菲傭帶有變種病毒，政府要求全港37萬名家庭傭工強制檢測，勞工及福利局長羅致光日前透露，考慮將接種新冠疫苗列為外傭續約或申請工作簽證要求，更稱外傭非香港居民，可選擇不留港工作。

菲律賓駐港總領事Raly Tejada今日（2日）接受傳媒訪問時，促請港府切勿強迫外傭接種疫苗，強調港府不應具有歧視性，所有非本地勞工都要有相同安排，Raly Tejada又指政府事前沒有諮詢過意見，提醒打針並非僱傭合約一部份；他又指，若接種疫苗是工作規定，不能只限家傭，應包括所有海外僱員。

菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

【12:29】消息稱，今日新增2宗輸入個案，不設疫情記者會。

旅議會料母親節成本地團高峯 暑假會有新加坡旅行團

【11:15】本港新冠肺炎疫情放緩，旅行社可在「疫苗氣泡」下恢辦本地團，旅遊業議會主席黃進達指出，已接獲不少旅行社登記，相信最快本周末及母親節會成團。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，部份接待外地客的旅行社因缺乏本地客基本盤未必受惠，而旅遊巴司機疫苗接種不算理想。



至於本港與新加坡「旅遊氣泡」，黃進達相信初步以商務及探親旅客為主，旅行社料於暑假開辦旅行團，旅議會亦正與政府爭取，復辦郵輪遊，當中部份設有負壓病房及檢測設備。

【11:00】民政事務總署宣布，因應東涌居民在短時間內對區內檢測服務需求增加，民政事務總署委託中檢醫學檢驗有限公司，於今日（五月二日）在東涌達東路花園設置小型臨時流動採樣站，為需要接受強制檢測的市民提供服務。



達東路花園臨時流動採樣站的開放時間為今日下午二時至晚上八時。該站提供約540個服務名額，以先到先得方式提供。

外傭續約須接受疫苗注射 張建宗：勞工處及入境處正研究細節

【09:00】近日出現外傭在社區感染變種病毒的不明源頭個案，政務司司長張建宗於網誌表示，要求全港約37萬外傭在5月9日前進行強制檢測，旨在保護外傭自身、其僱主家庭包括長者及兒童等，並盡早找出變種病毒的源頭，以便有效切斷傳播鏈。

他指，強制檢測安排亦同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，並不涉及任何種族或身分歧視。

至於日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

檢測中心｜九龍公園增設外傭採樣點 36流動、21社區檢測中心一覽

新冠疫苗｜11人周五打針後送院 35歲男出現昏厥 逾3萬人預約

檢測中心｜外傭強檢添負荷 東涌檢測站千人排隊 頭位5時半到場

變種病毒｜理大基因排序分析 揭社區恐現兩條變種病毒傳播鏈

東涌菲傭與佐敦印裔男病毒基因相同 袁國勇：變種病毒於社區傳播

檢測中心｜港島、沙田七日全部爆滿 華大停賽 檢測商：近乎飽和

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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變種病毒｜勞福局解畫指外傭強檢非歧視 不宜接種疫苗者可豁免

外傭強檢｜中環逾千人排隊 外傭批採樣站不足：37萬人得幾個站

檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

變種病毒｜東涌現變種個案 放假市民未嚇怕 如常轉車離島遊

▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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五一勞動節｜市民假日群聚 康文署單日口頭勸諭2600次發告票2張

變種病毒｜草地插針難 大批外傭逼爆添馬公園、遮打道：難得放假

▼勞動節下西貢情況▼

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五一勞動節｜西貢逼爆 巴士排長龍 塞車一句鐘 船家生意增

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

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港島區4間檢測中心在未來7天的名額都已滿， （網頁截圖）

旅遊從業員首日接手疫苗接種中心 原有職員留守一星期望無縫交接

檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件 外傭工會斥涉歧視不科學

變種病毒｜東涌暫未有其他個案 陳肇始稱考慮新到外傭抵港後打針

新冠肺炎｜聶德權駁「谷針」論 須靠疫苗脫疫情 長期病患要打針

▼4月30日公布強制檢測名單▼

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

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▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

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▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.1｜增8宗確診0本地個案 無變種病毒 5宗初步確診

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