新冠肺炎・最新｜暫有五宗初步確診　九龍公園增設外傭採樣站

社會新聞
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本港出現首宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，暫未有擴散跡象。衞生防護中心昨（1日）公布，本港新增8宗確診，全屬輸入個案，累計個案增至11,783宗；另有5宗初步確診。

接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，新約或續約外傭均須完成接種疫苗，令本來已不勝負荷的檢測中心再添壓力，昨日多區檢測中心持續逼爆。相關措施亦惹來外傭界別反響，勞福局昨夜發稿反駁，其他行業同樣有強制檢測，不涉及歧視；外傭若因健康理由不能接種疫苗，可獲考慮豁免，但強調若外傭於受僱期間生病或受傷，僱主需要為其提供免費醫療。

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

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政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件　外傭工會斥涉歧視不科學

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▼4月30日公布強制檢測名單▼

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

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▼4.30東涌北公園設流動採樣站　大批市民檢測▼

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▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

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