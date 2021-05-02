新冠肺炎・最新｜暫有五宗初步確診　九龍公園增設外傭採樣站

本港出現首宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，暫未有擴散跡象。衞生防護中心昨（1日）公布，本港新增8宗確診，全屬輸入個案，累計個案增至11,783宗；另有5宗初步確診。

接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，新約或續約外傭均須完成接種疫苗，令本來已不勝負荷的檢測中心再添壓力，昨日多區檢測中心持續逼爆。相關措施亦惹來外傭界別反響，勞福局昨夜發稿反駁，其他行業同樣有強制檢測，不涉及歧視；外傭若因健康理由不能接種疫苗，可獲考慮豁免，但強調若外傭於受僱期間生病或受傷，僱主需要為其提供免費醫療。