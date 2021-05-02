新冠肺炎・最新｜消息：今日新增2宗輸入個案

撰文： 孔繁栩 朱海棋 陳嘉慧 黃穎津 黃偉倫 勞敏儀 陳淑霞 袁澍 麥凱茵 黃詠榆 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-02 12:39

本港出現首宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，暫未有擴散跡象。衞生防護中心昨（1日）公布，本港新增8宗確診，全屬輸入個案，累計個案增至11,783宗；另有5宗初步確診。 接連有兩個菲傭染變種病毒後，政府公布37萬外傭需於5月9日之前強制檢測，新約或續約外傭均須完成接種疫苗，令本來已不勝負荷的檢測中心再添壓力，昨日多區檢測中心持續逼爆。相關措施亦惹來外傭界別反響，勞福局昨夜發稿反駁，其他行業同樣有強制檢測，不涉及歧視；外傭若因健康理由不能接種疫苗，可獲考慮豁免，但強調若外傭於受僱期間生病或受傷，僱主需要為其提供免費醫療。

【12:29】消息稱，今日新增2宗輸入個案，不設疫情記者會。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

旅議會料母親節成本地團高峯 暑假會有新加坡旅行團

【11:15】本港新冠肺炎疫情放緩，旅行社可在「疫苗氣泡」下恢辦本地團，旅遊業議會主席黃進達指出，已接獲不少旅行社登記，相信最快本周末及母親節會成團。旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，部份接待外地客的旅行社因缺乏本地客基本盤未必受惠，而旅遊巴司機疫苗接種不算理想。



至於本港與新加坡「旅遊氣泡」，黃進達相信初步以商務及探親旅客為主，旅行社料於暑假開辦旅行團，旅議會亦正與政府爭取，復辦郵輪遊，當中部份設有負壓病房及檢測設備。

【11:00】民政事務總署宣布，因應東涌居民在短時間內對區內檢測服務需求增加，民政事務總署委託中檢醫學檢驗有限公司，於今日（五月二日）在東涌達東路花園設置小型臨時流動採樣站，為需要接受強制檢測的市民提供服務。



達東路花園臨時流動採樣站的開放時間為今日下午二時至晚上八時。該站提供約540個服務名額，以先到先得方式提供。

外傭續約須接受疫苗注射 張建宗：勞工處及入境處正研究細節

【09:00】近日出現外傭在社區感染變種病毒的不明源頭個案，政務司司長張建宗於網誌表示，要求全港約37萬外傭在5月9日前進行強制檢測，旨在保護外傭自身、其僱主家庭包括長者及兒童等，並盡早找出變種病毒的源頭，以便有效切斷傳播鏈。

他指，強制檢測安排亦同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，並不涉及任何種族或身分歧視。

至於日後外傭申請續約時須接受認可新冠疫苗注射的安排，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

檢測中心｜九龍公園增設外傭採樣點 36流動、21社區檢測中心一覽

新冠疫苗｜11人周五打針後送院 35歲男出現昏厥 逾3萬人預約

檢測中心｜外傭強檢添負荷 東涌檢測站千人排隊 頭位5時半到場

變種病毒｜理大基因排序分析 揭社區恐現兩條變種病毒傳播鏈

東涌菲傭與佐敦印裔男病毒基因相同 袁國勇：變種病毒於社區傳播

檢測中心｜港島、沙田七日全部爆滿 華大停賽 檢測商：近乎飽和

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

+ 3 + 3 + 3

變種病毒｜勞福局解畫指外傭強檢非歧視 不宜接種疫苗者可豁免

外傭強檢｜中環逾千人排隊 外傭批採樣站不足：37萬人得幾個站

檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

變種病毒｜東涌現變種個案 放假市民未嚇怕 如常轉車離島遊

▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

+ 7 + 7 + 7

五一勞動節｜市民假日群聚 康文署單日口頭勸諭2600次發告票2張

變種病毒｜草地插針難 大批外傭逼爆添馬公園、遮打道：難得放假

▼勞動節下西貢情況▼

+ 4 + 4 + 4

五一勞動節｜西貢逼爆 巴士排長龍 塞車一句鐘 船家生意增

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月1日)▼

+ 6 + 6 + 6

港島區4間檢測中心在未來7天的名額都已滿， （網頁截圖）

旅遊從業員首日接手疫苗接種中心 原有職員留守一星期望無縫交接

檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件 外傭工會斥涉歧視不科學

變種病毒｜東涌暫未有其他個案 陳肇始稱考慮新到外傭抵港後打針

新冠肺炎｜聶德權駁「谷針」論 須靠疫苗脫疫情 長期病患要打針

▼4月30日公布強制檢測名單▼

▼4.30東涌富東邨富東廣場地下對出空地檢測長龍▼

+ 10 + 10 + 10

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

+ 6 + 6 + 6

▼4月30日，東涌市民排隊檢測▼

+ 16 + 16 + 16

▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼

+ 15 + 15 + 15

▼4月30日，蘭桂坊Happy Friday周五夜▼

+ 10 + 10 + 10

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

+ 5 + 5 + 5

昨日總覽：新冠肺炎・5.1｜增8宗確診0本地個案 無變種病毒 5宗初步確診

新冠疫苗｜11人周五打針後送院 35歲男出現昏厥 逾3萬人預約

變種病毒｜勞福局解畫指外傭強檢非歧視 不宜接種疫苗者可豁免

檢測中心｜港島、沙田七日全部爆滿 華大停賽 檢測商：近乎飽和

變種病毒｜理大基因排序分析 揭社區恐現兩條變種病毒傳播鏈

五一勞動節｜市民假日群聚 康文署單日口頭勸諭2600次發告票2張

旅遊從業員首日接手疫苗接種中心 原有職員留守一星期望無縫交接

70歲居愛暉樓3座退休婦 4月初跌倒入院後確診 今於屯門醫院離世

五一勞動節｜西貢逼爆 巴士排長龍 塞車一句鐘 船家生意增

東涌菲傭與佐敦印裔男病毒基因相同 袁國勇：變種病毒於社區傳播

東涌菲傭確診回帶48小時 檢測中心處處迫爆 映灣園11座全陷漆黑

變種病毒｜草地插針難 大批外傭逼爆添馬公園、遮打道：難得放假

檢測中心｜荔枝角檢測站數百人打蛇餅 外傭稱為保飯碗會屈服打針

新冠肺炎｜單日增8宗輸入個案 半數來自印尼 本地「零確診」

變種病毒｜東涌現變種個案 放假市民未嚇怕 如常轉車離島遊

檢測中心｜中環逾千人排隊 外傭批採樣站不足：37萬人得幾個站

政府強制外傭檢測、擬將打針列簽證條件 外傭工會斥涉歧視不科學

檢測中心｜外傭強檢添負荷 東涌檢測站千人排隊 頭位5時半到場

疫苗氣泡｜陳肇始稱明白食肆需時理順 嚴肅調查華大基因檢測問題

變種病毒｜東涌暫未有其他個案 陳肇始稱考慮新到外傭抵港後打針

新冠肺炎｜聶德權駁「谷針」論 須靠疫苗脫疫情 長期病患要打針

強制檢測｜堅尼地道8號再檢 海港城三度上榜 已打足疫苗者豁免

外傭強制檢測｜37萬人限9日內進行 一覽各區檢測站包括4聚會熱點

強制檢測學校│增11間 半山名校聖安多尼、嘉諾撒聖心私立部上榜

疫苗氣泡緩衝期 可揀定C或D類再打針 填紙須跟範本假資料罰5000

變種病毒｜何栢良：應強制4月完成檢疫人士再做病毒、抗體檢測

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

+ 6 + 6 + 6

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

▼4.19海港城外設流動採樣站▼