新冠肺炎．最新｜印尼領事館批政府要求外傭強制打針　事前無諮詢

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 林穎嫺 孔繁栩 李恩慈 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-03 17:48

新冠肺炎疫情露曙光，衞生防護中心周一（3日）公布新增2宗輸入確診個案，連續3日本地零確診；累計個案增至11,787宗。

本港出現兩宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，全港37萬名外傭須最遲下周日（9日）強制檢測，至昨暫未發現確診個案；不過港府擬強制外傭未來簽新約或續約前，必須已完成接種疫苗，惹來菲律賓當局批評涉歧視。政務司司長張建宗表示，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

【17:40】印尼駐港總領事館今日（3日）回覆《香港01》亦「暗示」，港府事前無諮詢，更直言如疫苗接種變成在港工作的必要條件，應同樣要求所有非本地員工接受。（If vaccination becomes a necessity to work in HK, it should be applied also to other non-resident workers as well.）

外傭續約要打疫苗 印尼駐港領事館批事前無諮詢：海外僱員應睇齊

【17:00】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，初步陽性樣本會送到衞生署覆檢把關，但陰性樣本就不會覆檢，可能會出現「假陰性」，建議當局隨機抽樣外判商的陰性樣本，每1000個抽1個，檢查樣本帶有人體細胞的數量，一旦過低便反映樣本質素。

華大基因疑採樣走漏 袁國勇倡抽樣陰性樣本 確定外判檢測商質素

【16:30】兩位港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（3日）早出席醫管局年度研討大會，探討新冠肺炎疫情。

許樹昌指，七成半變種病毒患者入境時無病徵，難以確定染變種病毒的29歲印裔男子和39歲菲傭中間隔了幾多代傳播鏈，或涉及一至兩代傳播。

袁國勇則稱，現階段最重要是了解機場、交通及檢疫酒店是否有問題，才可防止第五、六波疫情出現。他建議當局為印裔男子所住的檢疫酒店，即尖沙咀華美達華麗酒店內職員和住客驗抗體，以了解是否有走漏個案。

變種病毒｜袁國勇促曾到華美達酒店人士驗抗體 防爆第5、6波疫情

【14:45】醫院管理局的「臨床資訊管理系統」（CMS）再度故障。據了解，CMS今日（3日）中午12時多故障，醫護人員因此未能翻查病人病歷，無法派藥等，現時系統已修復好。有工會批評，CMS是20多年前的古老系統，一旦故障只可以用人手翻查殘缺不全的紀錄，又稱系統去年故障後，當局都未有提出具體的後備方案。

另外，疫苗接種中心今早都曾經短暫故障，有接種中心一度暫停接種，最後要改為人手登記資料。

醫健通、醫管局電腦系統連環冧機 醫院停派藥 接種中心停打針

▼5.3西營盤檢測站人流▼

【14:30】位於西營盤社區綜合大樓的臨時檢測站今日（3日）中午12時至晚上8時將開放予外傭等強制檢測人士採樣，人流明顯較周日少，只有約50人在中心開門前排隊，檢測站開始運作5分鐘後人龍便已消失。有外傭指，僱主特地准許她在工作日外出檢測，令她不用大排長龍，對此感到開心。

外傭強制檢測｜西營盤加開臨時站 外傭：僱主允工作日檢測感開心

【14:00】衞生防護中心公布，截至今日凌晨零，本港過去24小時新增2宗確診個案，全部均是輸入個案，分別來自印尼及俄羅斯。本港至今已累計11,787宗個案。

增兩宗輸入個案 連續三日本地零確診

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

+ 11 + 11 + 11

【13:10】消息指，本港今日新增2宗輸入個案，沒有本地個案，連續3日本地零確診。

【12:35】政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時很難確定感染變種病毒的印度男子與居於映灣園的菲傭，中間相隔了幾多代傳播，但重申至少75%變種病毒患者都無病徵。

【12:30】消息指，全港社區疫苗接種中心電腦系統疑一度出現故障，部份接種中心要改為人手輸入資料。

【12:11】港大微生物學系講座教授、政府抗疫專家顧問之一的袁國勇表示，至今未知道為何「走漏」變種病毒入社區，但現時最重要是快速追蹤與患者有接觸的人士。他又認為，可再找回曾有變種病毒患者入住的酒店，只要曾入住或工作，都要再接受檢測甚至做抗體測試。

【12:10】消息指，本港今日沒有未知源頭本地個案，不設疫情記者會。

【12:00】本港社區出現新冠肺炎變種病毒，政府計劃要求新聘或續約外傭接種新冠疫苗，勞工及福利局局長羅致光更指外傭不願打針「可以選擇唔喺香港做嘢」。香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理今日（3日）在電台批評言論令人反感，指若有一萬外傭拒打針要離開，「邊到搵返幾千人」，她指過往曾接獲僱主求助，新聘外傭不肯打針，造成磨擦；此外亦擔心僱主要承擔傭外打針後出現事故的責任，希望政府檢討。

外傭續約須打針 得成僱傭廖翠蘭斥：若不打針要離開邊到搵幾千人

【11:45】香港迪士尼迪士尼樂園行政總裁莫偉庭接受訪問時（Michael Moriarty )表示，樂園維持每星期開放五日，預約人流亦會維持大約最高人流量的一半，希望可以保持社交距離之外，入場人士可以有更好的遊玩體驗。

日前政府公布以「疫苗氣泡」作準則的食肆的放寬措施，莫偉庭表示，樂園決定只會維持方案B，即餐廳內「四人一枱」、營業至晚上10時半及結婚等宴會只會維持20人的措施，他表示，這個決定是為平衡入園人數及餐廳進餐人流，及會維持鼓勵員工去注射疫苗方案，不會強迫打針。

迪士尼復活節入場人數爆滿 疫苗氣泡餐廳續四人一枱 不強迫打針

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

+ 3 + 3 + 3

【11:30】行政長官林鄭月娥今（3日）早出席醫管局年度研討大會。她在開幕禮致辭表示，2019年反修例事件未平息，新冠肺炎疫情便出現，有人抹黑全民檢測及國產疫苗；部份醫護將抗疫工作政治化，發起罷工，並發放不實資訊，對此感到失望。她又稱，本港醫生人手不足，提倡引入海外醫生在港工作，相關草案本月稍後時間會提交立法會審議，冀得到醫護界支持。

林鄭月娥指醫生短缺 本月提交引入海外醫生草案 冀醫護界支持

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台表示，社區出現變種病毒是外防輸入未到位所致，上游堵截不足，現時才在下游作出補救。何認為港府太遲禁飛，熔斷機制日前才計及抵港檢疫人士，建議加密檢疫人士的檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。

變種病毒｜何栢良：外防輸入未到位 致出現社區感染

【10:00】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（3日）在電台節目指出，團隊經過基因排序後發現，佐敦印商與東涌映灣園外傭有100%相同之處，反映兩者有傳播性關係，可能已相隔兩至三代，但未知感染地方，須視乎37萬名外傭的強制檢測能否找出關連，強調：「一個個案可以令社區爆發。」

理大團隊指佐敦印商與東涌外傭基因排序相同 可能已隔兩至三代

▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

首兩個月騙案升8% 「廣州醫院」致電港人指確診 套取個人資料

5月3日【00:02】本港新冠肺炎疫情持續逾年，不少電騙案件應運而生。警方發現有假冒衞生署職員致電市民，指其曾到過「疫區」須隔離檢疫，從而套取個人資料；亦有「廣州醫院」致電港人，告知患上新冠肺炎，要提供個人資料核實。警方提醒市民切勿接聽可疑來電，及交出個人銀行資料。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.2｜外傭排長龍檢測 菲總領事轟強制打疫苗涉歧視

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▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

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