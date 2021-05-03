新冠肺炎．最新｜消息：增2宗輸入個案　連續3日本地零確診

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 林穎嫺 孔繁栩 李恩慈 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-03 13:11

新冠肺炎疫情露曙光，衞生防護中心昨日（2日）公布新增2宗輸入確診個案，連續2日本地零確診；累計個案增至11,785宗，昨初步確診少於5宗。不過，新加坡公布一名由香港抵達的新加坡籍居民確診，成為香港輸出個案，本港衞生署未公布其在港行蹤。

本港出現兩宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，全港37萬名外傭須最遲下周日（9日）強制檢測，至昨暫未發現確診個案；不過港府擬強制外傭未來簽新約或續約前，必須已完成接種疫苗，惹來菲律賓當局批評涉歧視。政務司司長張建宗表示，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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【13:10】消息指，本港今日新增2宗輸入個案，沒有本地個案，連續3日本地零確診。

【12:35】政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時很難確定感染變種病毒的印度男子與居於映灣園的菲傭，中間相隔了幾多代傳播，但重申至少75%變種病毒患者都無病徵。

【12:30】消息指，全港社區疫苗接種中心電腦系統疑一度出現故障，部份接種中心要改為人手輸入資料。

【12:11】港大微生物學系講座教授、政府抗疫專家顧問之一的袁國勇表示，至今未知道為何「走漏」變種病毒入社區，但現時最重要是快速追蹤與患者有接觸的人士。他又認為，可再找回曾有變種病毒患者入住的酒店，只要曾入住或工作，都要再接受檢測甚至做抗體測試。

【12:10】消息指，本港今日沒有未知源頭本地個案，不設疫情記者會。

【12:00】本港社區出現新冠肺炎變種病毒，政府計劃要求新聘或續約外傭接種新冠疫苗，勞工及福利局局長羅致光更指外傭不願打針「可以選擇唔喺香港做嘢」。香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理今日（3日）在電台批評言論令人反感，指若有一萬外傭拒打針要離開，「邊到搵返幾千人」，她指過往曾接獲僱主求助，新聘外傭不肯打針，造成磨擦；此外亦擔心僱主要承擔傭外打針後出現事故的責任，希望政府檢討。

外傭續約須打針 得成僱傭廖翠蘭斥：若不打針要離開邊到搵幾千人

【11:45】香港迪士尼迪士尼樂園行政總裁莫偉庭接受訪問時（Michael Moriarty )表示，樂園維持每星期開放五日，預約人流亦會維持大約最高人流量的一半，希望可以保持社交距離之外，入場人士可以有更好的遊玩體驗。

日前政府公布以「疫苗氣泡」作準則的食肆的放寬措施，莫偉庭表示，樂園決定只會維持方案B，即餐廳內「四人一枱」、營業至晚上10時半及結婚等宴會只會維持20人的措施，他表示，這個決定是為平衡入園人數及餐廳進餐人流，及會維持鼓勵員工去注射疫苗方案，不會強迫打針。

迪士尼復活節入場人數爆滿 疫苗氣泡餐廳續四人一枱 不強迫打針

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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【11:30】行政長官林鄭月娥今（3日）早出席醫管局年度研討大會。她在開幕禮致辭表示，2019年反修例事件未平息，新冠肺炎疫情便出現，有人抹黑全民檢測及國產疫苗；部份醫護將抗疫工作政治化，發起罷工，並發放不實資訊，對此感到失望。她又稱，本港醫生人手不足，提倡引入海外醫生在港工作，相關草案本月稍後時間會提交立法會審議，冀得到醫護界支持。

林鄭月娥指醫生短缺 本月提交引入海外醫生草案 冀醫護界支持

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台表示，社區出現變種病毒是外防輸入未到位所致，上游堵截不足，現時才在下游作出補救。何認為港府太遲禁飛，熔斷機制日前才計及抵港檢疫人士，建議加密檢疫人士的檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。

變種病毒｜何栢良：外防輸入未到位 致出現社區感染

【10:00】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（3日）在電台節目指出，團隊經過基因排序後發現，佐敦印商與東涌映灣園外傭有100%相同之處，反映兩者有傳播性關係，可能已相隔兩至三代，但未知感染地方，須視乎37萬名外傭的強制檢測能否找出關連，強調：「一個個案可以令社區爆發。」

理大團隊指佐敦印商與東涌外傭基因排序相同 可能已隔兩至三代

▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

首兩個月騙案升8% 「廣州醫院」致電港人指確診 套取個人資料

5月3日【00:02】本港新冠肺炎疫情持續逾年，不少電騙案件應運而生。警方發現有假冒衞生署職員致電市民，指其曾到過「疫區」須隔離檢疫，從而套取個人資料；亦有「廣州醫院」致電港人，告知患上新冠肺炎，要提供個人資料核實。警方提醒市民切勿接聽可疑來電，及交出個人銀行資料。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.2｜外傭排長龍檢測 菲總領事轟強制打疫苗涉歧視

外傭強制檢測｜菲傭荔枝角公園排6小時始採樣：僱主不允平日檢測

外傭強制檢測 ｜維園千人排隊暴曬5小時才完成 促政府予更多時間

勞動節11.3萬人採樣 不足一半有檢測結果全屬陰性 再爆滯後威脅

東涌檢測｜七旬翁昨東薈城外排近5小時等到暈仍未檢測 今再排過

菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

肥胖及慢阻肺病中年漢凌晨街上暈倒猝死 6日前打科興疫苗

10人周六接種疫苗後送院 31歲男子打科興後針筒未能移除要入院

新冠肺炎｜院舍員工14天前已接種兩劑疫苗 明日起可豁免定期檢測

75%攻港變種病毒患者無病徵 專家：因抵港者頻檢測、較年輕

旅遊氣泡｜新加坡疫情反彈錄香港輸入個案 專家：反映本地更嚴峻

衞生署明禁土耳其航班來港14日 上周已符熔斷機制惟延遲6日執行

變種病毒｜衞生署發文指潛伏期長 住戶檢疫21日為阻截擴散

變種病毒入社區 4000檢疫單位使用率近三成 不排除啟用其他中心

變種病毒｜市民照去東涌Staycation、行Outlet：病毒周圍有無得驚

旅議會料母親節成本地團高峯 暑假會有新加坡旅行團

新巴城巴3個月蝕2.21億元 機場、陸路口岸線失九成客

▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

▼5月1日勞動節假期，東勞動節下西貢情況▼

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▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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