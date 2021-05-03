觀塘音樂噴泉今日重開　康文署呼籲使用者著重公德

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-03 13:22

康文署今日（3日）宣布，觀塘海濱音樂噴泉，包括音樂噴泉及互動嬉水區經徹底清潔及完成池水水質測試後，已於今日重新開放。 康文署呼籲，市民使用遊樂場地設施時要著重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾。該署會繼續加強巡視場地，確保設施運作正常及適合市民使用。

▼4月26日，觀塘海濱音樂噴泉暫停開放▼

造價5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，4月22日正式啟用，連日來不少家長帶同小朋友來玩耍，曾被發現噴水池部份出水位未能如常運作，部份瓷磚開始鬆脫，瓷磚與瓷磚間的罅隙比較大。

《100毛》藝人「東方昇」在啟用後兩日（即4月24日），在噴泉直播時用梘液沖涼，康文署其後不點名批評會影響他人，籲着重公德。觀塘音樂噴泉在啟用第五日（即4月26日），康文署宣布懷疑噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，直至另行通告。

康文署其後再發聲明，指觀塘海濱花園音樂噴泉及互動嬉水區，近日有人在範圍內作出行為不當及使用梘液的行為，當局現已關閉音樂噴泉及互動嬉水區徹底清潔，並研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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▼4月24日觀塘海濱音樂噴泉開放翌日有損壞▼

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▼4月22日觀塘海濱音樂開放首晚▼