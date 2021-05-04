新冠肺炎．最新｜區議員指荃灣荃威花園一菲傭確診　曾做5次檢測

撰文： 林穎嫺 麥凱茵 黃詠榆 孔繁栩 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-04 13:45

新冠肺炎疫情又反覆，衞生防護中心昨（3日）公布新增2宗輸入確診個案，連續3日本地零確診，累計個案增至11,787宗。不過到了晚上，衞生署公布錄得本港第6宗社區變種病毒個案，患者為一名於4月4日乘搭「疫機」由印度德里飛抵香港的28歲家庭主婦，她在21日酒店檢疫期間檢測全屬陰性，之後返回尖沙咀金巴利道美園大廈住所居住，但在抵港後第26日、4月30日的檢測結果為「不確定」，於本周日（2日）獲安排入院接受進一步檢測，病毒檢測結果呈初步陽性，並對2019冠狀病毒病抗體呈陽性。衞生署即晚安排她所住大廈所有樓層約40個單位住戶送往檢疫中心進行21天強制檢疫。

衞生署又同時公布，日前確診變種病毒的東涌映灣園第11座菲傭（個案11773），與首兩宗變種病毒患者、居佐敦伯嘉士大廈的杜拜返港印度男子及菲律賓女友人（個案11643及11672)，在4月11日同日到過東涌東薈城，該對男女友人同日光顧有不少菲律賓及外籍食客的東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge，是二人由染疫至康復出院以來，首次披露的行蹤。食物及衞生局發強制檢測公告，要求當日曾到東薈城或該食肆的人士，最遲本周四（6日）前往進行病毒檢測。

▼5.4尖沙咀加連威老道流動檢測站▼

新冠肺炎｜荃灣荃威花園R座外傭確診 僱主一家四口送檢疫

【12:41】荃灣區議員趙恩來表示，荃威花園R座27樓一名外傭確診。她在3月底從菲律賓來港，曾接受至少五次病毒檢測，相信最近一次或為外傭強制檢測。她服務的家庭為一家四口，有長有幼，今早已被送往檢疫中心。他稱，衞生署正進行病毒基因排序，以確認外傭是否帶有變種病毒。

變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染 奇怪在3次檢疫採樣陰性【10:22】新冠肺炎變種病毒殺入社區，一名4月4日來港的28歲的印度家庭主婦，經多次檢測後一直呈陰性，至本周日（2日）再檢驗始發現呈陽性並帶有N501Y。政府專家顧問，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（4日）指出，印婦有可能在當感染，但認為有需要跟進她入住檢疫酒店期間採樣是否出問題，印婦離開酒店後走入社區，不排除有一定程度傳播性。

▼5月3日強制檢測學校及處所全名單▼

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▼5.3尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

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第五宗變種病毒患者、28歲印度婦人抵港後情況

【00:21】食物及衞生局公布周日（2日），全港21間社區檢測中心和36個流動採樣站共為超過115,000名市民採樣（當中包括超過70,000名外傭），創下本港社區檢測中心／流動採樣站單日採樣數字的新高。以全港37萬名外傭推算，5.2萬人周六檢測、7萬人周日檢測，即尚有約25萬人名外傭仍未檢測，他們需於在未來六天在各社區檢測中心及流動採樣站進行，當局指社區檢測中心的預約名額已整體提升至每日逾38,000個，同時亦已增加人手為市民提供服務，截至周一下午6時，全港21間社區檢測中心於未來六日（5月4日至9日），合共尚有約14,000個預約名額。

▼5.3西營盤檢測站人流▼

42學校爆上呼吸道感染及流感 師生強制檢測 停課5日(附全名單）

【00:14】42間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該42間學校亦被納入強制檢測公告。任何4月20日至5月3日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月6日或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月8日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

42間學校包括高主教書院小學部、聖嘉勒小學及幼稚園、塘窩打老道 111 號迦南幼稚園(窩打老道) /迦南幼兒園(窩打老道)、龍九龍塘窩打老道109號天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心、海濱南岸1樓國際英文幼兒園(紅磡校舍)、九龍塘多實街5-7號和根德道9號根德園幼稚園等。

強制檢測大廈｜涉變種病毒個案 興華(二)邨、東薈城上榜

【00:06】食物及衞生局公布強制檢測公告。

柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓或安興樓污水樣本檢測呈陽性，任何在4月20日至5月3日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若5月1日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

尖沙咀金巴利道美園大廈一名印度返港婦人染變種病毒，居民撤離檢疫。任何在4月20日5月3日期間曾身處當中，不論時間多久，須於5月6日或之前接受檢測。

首名本地變種病毒個案、杜拜返港印度男子及菲律賓女友人，終披露在4月11日曾身處東涌東薈城，映灣園染疫菲傭當日也到場。當日曾到商場人士須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在4月30日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由於該對男女在4月11日也到東涌海堤灣畔地下 S 舖 Curry Lounge ，同日到過的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月6日或之前接受檢測。

政府周二（4日）會於柴灣興華（二）邨為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至5月5日。連同21間社區檢測中心，全港各區明日合共有48個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務，檢測量足以應付需求。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月4日)▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.3｜42學校強制檢測 檢疫後返家印度少婦染變種病毒

上月初抵港印度婦染變種病毒 居尖沙咀美園大廈40戶今晚撤離

變種病毒｜袁國勇促曾到華美達酒店人士驗抗體 防爆第5、6波疫情

3變種病毒患者現共通點 東涌菲傭、印度男及菲女友4.11到東薈城

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▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼5月1日勞動節假期，東勞動節下西貢情況▼

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▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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