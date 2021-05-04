新冠肺炎．5.4｜薄扶林豪峰及康怡花園N2座凌晨封區檢測

撰文： 林穎嫺 麥凱茵 黃詠榆 孔繁栩 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 陳嘉慧 黃偉倫 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-05 01:03

新冠肺炎疫情又反覆，衞生防護中心今日（4日）公布新增4宗確診個案，其中3宗是輸入，1宗是未分類 ，有可能是本地個案，住荃灣荃威花園R座，由於驗出N501Y變種病毒，全幢大廈居民須強制檢疫。 初步確診少於10宗，包括一宗是東涌映灣園菲傭的女僱主，另有2宗是菲傭，分別住鰂魚涌康怡花園、薄扶林豪峰。

薄扶林豪峰、康怡花園N2座菲傭確診變種病毒 政府凌晨急封區檢測

5月5日【00:23】政府凌晨公布，自0時10分起將薄扶林道118號豪峰、及0時15分起將鰂魚涌康怡花園N2座列作指明「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。檢測將會於周三（5日）上午9時後開始，目標於今日內完成此行動。

當局指，兩大廈各發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

據昨日疫情記者會公布，兩大廈各有一名菲傭初步確診，二人為朋友，下午仍未檢驗出二是否感染變種病毒。根據連日來到出現有變種病毒個案的大廈，同幢居民會被撤離往檢疫中心隔離21日。

染變種病毒男女4.11訪東涌諾富特東薈城酒店 到愉景灣Zak's餐廳

【23:53】衞生署衞生防護中心昨日（3日）公布，早前確診的印度裔男子#11643、其女友人#11672於4月11曾到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge。中心在今日晚上（4日）再更新資料，修改指兩人到過東薈城及Curry Lounge日子為4月10日，未知會否影響昨晚公布強制檢測令。

中心增加二人行蹤，原來他們在4月11日也到東涌，曾到訪諾富特東薈城酒店，未知是否入住，同日再到愉景灣食肆D'Deck Zak's ，當局表示會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【22:56】政府公布種計劃開展68日以來，已為市民接種共約1,562,800劑疫苗。當中約989,700名市民已接種第一劑疫苗，包括約452,100名接種科興疫苗，約537, 600名接種復必泰疫苗；約573,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約324,800名接種科興疫苗，約248,200名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有33,100名市民接種了疫苗和約18,700名市民在網上預約接種疫苗。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為95%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

8人昨打疫苗後送院 3人臉部麻痺 少女出現唇疱疹

【22:50】政府公布昨有八宗接種疫苗後送院個案，其中5人已經出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院；6人接種復必泰疫苗、2人打科興疫苗。其中一名48歲男子在中山紀念公園體育館打第一劑復必泰後腦癇發作，經治療後已經出院；一名51歳婦人在元朗體育館打第一劑復必泰後右臉、上肢和下肢麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名39歲女子在龍琛路體育館打第一劑復必泰後左臉麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名46歲男子在伍若瑜夫人普通科門診診所打第一劑科興後，出現高血壓及左臉麻痺。

一名22歲少女在同地點打針後，因有唇疱疹而被送到北區醫院，經治療後已經出院。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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【22:00】荃威花園R座封區檢測，荃灣區議員趙恩來批評政府人員指引不清，未有與他溝通，直言居民「無所適從」，自中午議辦不斷接獲居民查詢，料全座有約600居民需要撤離檢疫，已成立通訊群組供居民加入，以助發放消息。趙其後指，收到政府通知，R座居民今晚完成檢測後，會待明日早上10時被送往檢疫。

新冠疫苗｜9宗死亡個案全與打針無關 3宗面癱缺臨床資料有待評估

【22:00】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會公布在4月19日至5月2日期間，衞生署共接獲醫管局呈報8宗有關曾接種新冠疫苗人士死亡的個案及1宗由公眾殮房處理的死因裁判官個案，涉及年齡介乎43至76歲的五男四女，所有接獲的報告並沒有臨床證據顯示有關事件由疫苗引起。

專家委員會今日在會議上評估了上述九宗個案。當中四宗曾於死亡前超過14日接種新冠疫苗，專家委員會因應主診醫生所作的評估及診斷，總結其中兩宗個案與新冠疫苗接種並沒有因果關係；其餘兩宗則初步認為與疫苗接種無關。就五宗於接種新冠疫苗後14日內發生的個案，專家委員會基於臨床資料及初步解剖報告，初步認為個案與新冠疫苗接種無關。

外傭打疫苗｜菲傭接種科興盼可回鄉探子：菲律賓都用緊

【21:30】政府擬要求外傭強制接種疫苗，掀起爭議。有來港14年的菲傭表示，為自己及身邊人健康，更希望終有一天回家去跟兒子共聚天倫，因此已接種菲律賓有採用的科興疫苗，「我嘅選擇因為覺得科興（疫苗）已經足夠，同埋菲律賓都用緊。」

惟有同鄉持不同想法，有來港4年、已兩年沒有離港的外傭表示，香港政府根本沒有給予他們選擇，「你自己叫唔到香港人打針，就強迫我哋打針，好似歧視我哋咁。」她認為疫情以來與香港人共處一地生活，不明為何他們成為了「輸入個案」看待。

來港14年的菲傭Rebecca已接種科興疫苗，希望終有一天可回家跟兒子共聚天倫。（梁煥敏攝）

港府周五凌晨起撤銷對英國、愛爾蘭禁飛令 菲律賓等地禁令維持

【21:13】印度及菲律賓等地疫情愈趨惡化，港府今晚（4日）宣布將於周五（7日）凌晨起，撤銷對英國和愛爾蘭的禁飛令，大前提是本地和當地疫情未有重大轉變，意味着滯留當地的港人有望直航機返港，但當局強調，他們抵港後必須遵守最嚴格的強制檢疫及檢測安排，包括在指定酒店隔離21日後，再接受7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。



另外，本港對菲律賓、印度、巴基斯坦和尼泊爾等極高風險地區的禁飛令將會維持。

外國返港77歲老翁屢違強制檢疫被控8宗罪 判囚30日

【20:57】再有人士違反強制檢疫令被判監。兩名分別61歲及77歲男子，早前在檢疫令期間多次擅自脫下手環外出，其中一人試圖經深圳灣回內地時被截獲，另一人則多次離開檢疫酒店，一共被控8罪。兩人今日（4日）於裁判法院分別被判刑21日及30日。

初確診2菲傭周日光顧西九龍中心薩莉亞 經理：三分二客都係菲傭

【20:15】本港的新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上公布，新增初步確診個案當中，兩名初步確診外傭與其他個案無關，但未知道有否涉及變種病毒，而二人曾於本周日（2日）到訪深水埗西九龍中心4樓薩莉亞餐廳進食。

現時餐廳仍在營業，但食客人數不多，餐廳經理田先生表示，剛剛收到食環署電話，確定曾有到訪客人為今日的確診個案，正等待公司安排關門時間及消毒程序等。他表示，外傭不時假日結伴到來進食，「全場三分二食客都係菲傭姐姐，我諗係因為價廉物美。」餐廳的自助汽水吧疫情期間維持服務，經理表示食客需要戴上口罩才能使用，但沒有留意食客用同一個杯「添飲」。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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變種病毒│荃威花園R座先封區檢測 再撤離居民檢疫21日

【19:30】荃威花園R座今日發現一宗初步確診涉及變種病毒株，政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時半起限制荃灣荃威花園R座內的人士須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士如在5月2日至4日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

不過衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午已表示，荃威花園R座居民須撤離檢疫21日，據了解，會在完成檢測後，安排陰性結果居民撤離。

變種病毒｜荃威花園R座居民送檢疫21日前 急送寵物親友寄養

【19:09】本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，連續三日本地零感染後，荃灣荃威花園R座27樓一名菲傭今日（4日）確診，衛生防護中心記者會上指，所有居民須送檢疫21日。

記者下午5時到達現場，目睹有居民拖篋離開，亦有居民將寵物送寵物店寄養，或託付給親友照料。

人可以走，我屋企還有養金魚，都唔知點算好。 荃威花園R座居民姚先生

【18:15】社區出現變種個案，追蹤患者行蹤，可以發現有不少共通點，當中3宗屬輸入個案，分別來自杜拜、菲律賓及印度，在完成檢疫走入社區後才發現確診，足跡亦遍布全港。

衞生署經連日追查，發現部份患者曾同日到過東涌。首宗個案印度商人，與其菲律賓女友人上月11日結伴到東薈城，事有湊巧，映灣園女傭同日到訪，她之後感染了其僱主10個月大的女嬰。

變種病毒｜社區屢現患者 圖表解構各人行蹤 東涌最多足跡

工會指有僱主自行替外傭預約打針 專家倡准七日一檢作替代

【17:20】變種病毒近日流入社區，有外傭中招，政府其後宣布全港外傭需強制檢測，並預告正研申請續約時，須接受認可新冠肺炎疫苗注射。行政長官林鄭月娥今日（4日）又表示目前未有定案，著勞工及福利局研究具體情況。

政府突然「彈弓手」，亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍指，已收到10多宗外傭求助，指僱主在政府預告外傭續約需要打針的消息後，隨即幫家中外傭預約疫苗接種，不少個案表示不清楚具體預約何種疫苗；亦有許多年長、有長期病的外傭打電話咨詢，想知自己是否適合接種疫苗。她呼籲公眾勿迫外傭接種疫苗。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，政府聽見外界聲音改變想法，屬於「德政」。有專家則指出，政府應同時為相關人士提供替代方案，如可以每周一次的強制檢測代替，取代不適合打針人士免去接種疫苗。

【17:13】劉家獻表示，堅尼地城賽馬會普通科門診診所職員昨天早上接到外判商報告，診所外工作枱有14個深喉唾液樣本，相信是市民於5月1至2日自行留低，樣本已不適合作化驗用途，職員聯絡到其中12個人重新提交樣本，另外兩人電話無效未能聯絡，已通知醫管局總辦事處 門診已審視程序 ，要求外判商在辦公時間後搬走工作枱，以免市民自行留低樣本 。正常交樣本有專人接收、發收據，確定收妥，市民不應自行放下收集包，致不能即時送往化驗室，呼籲2位未能聯絡的市民，自行決定是否再提交樣本。

荃威花園菲傭染變種病毒 行程遍荃灣及葵芳 R座住戶須檢疫

【17:00】張竹君表示，早前有新加坡輸出個案，香港去新加坡後確診的44歲男，10/2至12/3在杜拜工作，在杜拜確診過，26/2、8/3樣本陽性。3月9日陰性後回港，無確診，檢疫後與家人同住馬灣Park Island。他和家人在4月26日去了新加坡 ，其外傭留在港，現時去了檢疫中心。

本港輸出新加坡確診中年漢料屬復陽 在港居珀麗灣

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【16:54】初步確診少於10宗，東涌映灣園外傭（#11774）的僱主太太初步確診，在東涌靈糧堂秀德小學做教師，師生須停課強制檢測。東薈城會再出強制檢測公告。4月12日至4月24日、4月26日去過東薈城要強制檢測。

東涌靈糧堂秀德小學女教師染變種病毒 為映灣園確診菲傭僱主

另有2菲傭初步確診，住鰂魚涌康怡花園、薄扶林豪峰。第一個是住鰂魚涌康怡花園N2座，同僱主的家人一齊住；康怡花園菲傭的一名菲傭朋友亦初步確診，住薄扶林豪峰，她去堅尼地城街市多， 5月3日到過堅尼地城大快活。兩人亦曾於4月25日、5月2日去過中環行街，早上行到夜晚6點，有去過干諾道麥當勞， 5月2日去西九龍中心薩莉亞意式餐廳 。

https://media-cms.hk01.com/user-preference張竹君表示，涉及華大基因採樣的兩宗個案，#11701， #11702 內地來港人士，其他屋企人、鄰居一直陰性 。政府取了其樣本到港大做基因分析，他們的病毒量少，不能分析詳細，但同本地第四波的基因相似，應是本地個案。

康怡花園及薄扶林豪峰菲傭初確診 一人勞動節曾去維園附近小公園

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

張竹君：今日新增4宗確診，其中3宗輸入，唯一1宗未分類，可能本地個案，是菲律賓籍44歲女，住荃威花園，4月21日由中介接到入境處8樓，其後去了銅鑼灣診所做體檢，4月22日入住荃灣花園R座，多帶小朋友去天主教領報幼稚園，驗出N501Y變種病毒。菲傭有去荃威花園惠康超市、荃威花園天韻琴行、荃威花園公園玩，另有到葵芳新都會廣場的葉氏兒童音樂實踐中心、到愉景新城行街。

其餘三名輸入個案：

11788 印尼 GA876 機場陽性

11790 印尼 GA876 25/4到港 第7日樣本確診

11789是住尖沙咀美園大廈患者，正懷孕，曾到伊利沙伯醫院求診，病毒檢測呈陰性。

印度患者曾到東涌Curry Lounge 鄰舖職員稱商場共用廁所憂感染

【16:19】衞生防護中心昨日（3日）突然披露，早前帶變異病毒的確診患者，一名來自印度的男子及其菲律賓籍女友（編號11643和11672），4月11日曾到訪東涌海堤灣畔地舖餐吧Curry Lounge。

有在附近商舖工作的市民指，餐廳食客會與商場員工共用廁所，怕有感染風險，亦擔憂會被送往隔離。而現場可見，海堤灣畔地下約有10間商舖，包括多間餐吧、教育中心及物理治療中心等，估計若商戶未設獨立廁所，便需共用商場地下的廁所。

變種病毒｜專家促設入境人數上限 一輸入個案足以引起新一波疫情

【14:55】新冠肺炎變種病毒襲港，昨晚再有一宗涉及N501Y的變種病毒初步確診個案流入社區，有份參與病毒基因排序的理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，估計該患者染上的是英國變種病毒，但仍有待詳細分析。

他又指，由以往經驗發現，每次香港有大量輸入個案時，往往緊接著就會出現社區爆發，第四波疫情更顯示一宗輸入個案已可把病毒傳遍社區，引起新一波，建議政府考慮設每天入境人數上限，阻截病毒攻港的風險。

吸姜糖打新冠疫苗？何栢良倡政府邀姜濤呼籲打針 可在IG呼籲

【14:39】本港市民對新冠肺炎疫苗反應一般，政府使出「疫苗氣泡」等招數吸引接種。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（4日）建議，政府可仿效內地做法，邀請受歡迎的藝人鼓勵市民打針，「姜濤呀，政府可以呼籲呢啲人出嚟講兩句，又或者喺IG（Instagram）講兩句呼籲市民打疫苗。」

▼5.4尖沙咀加連威老道流動檢測站▼

新冠肺炎｜荃灣荃威花園R座外傭確診 僱主一家四口送檢疫

【12:41】荃灣區議員趙恩來表示，荃威花園R座27樓一名外傭確診。她在3月底從菲律賓來港，曾接受至少五次病毒檢測，相信最近一次或為外傭強制檢測。她服務的家庭為一家四口，有長有幼，今早已被送往檢疫中心。他稱，衞生署正進行病毒基因排序，以確認外傭是否帶有變種病毒。

變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染 奇怪在3次檢疫採樣陰性【10:22】新冠肺炎變種病毒殺入社區，一名4月4日來港的28歲的印度家庭主婦，經多次檢測後一直呈陰性，至本周日（2日）再檢驗始發現呈陽性並帶有N501Y。政府專家顧問，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（4日）指出，印婦有可能在當感染，但認為有需要跟進她入住檢疫酒店期間採樣是否出問題，印婦離開酒店後走入社區，不排除有一定程度傳播性。

▼5月3日強制檢測學校及處所全名單▼

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▼5.3尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

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第五宗變種病毒患者、28歲印度婦人抵港後情況

【00:21】食物及衞生局公布周日（2日），全港21間社區檢測中心和36個流動採樣站共為超過115,000名市民採樣（當中包括超過70,000名外傭），創下本港社區檢測中心／流動採樣站單日採樣數字的新高。以全港37萬名外傭推算，5.2萬人周六檢測、7萬人周日檢測，即尚有約25萬人名外傭仍未檢測，他們需於在未來六天在各社區檢測中心及流動採樣站進行，當局指社區檢測中心的預約名額已整體提升至每日逾38,000個，同時亦已增加人手為市民提供服務，截至周一下午6時，全港21間社區檢測中心於未來六日（5月4日至9日），合共尚有約14,000個預約名額。

▼5.3西營盤檢測站人流▼

42學校爆上呼吸道感染及流感 師生強制檢測 停課5日(附全名單）

【00:14】42間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該42間學校亦被納入強制檢測公告。任何4月20日至5月3日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月6日或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月8日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

42間學校包括高主教書院小學部、聖嘉勒小學及幼稚園、塘窩打老道 111 號迦南幼稚園(窩打老道) /迦南幼兒園(窩打老道)、龍九龍塘窩打老道109號天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心、海濱南岸1樓國際英文幼兒園(紅磡校舍)、九龍塘多實街5-7號和根德道9號根德園幼稚園等。

強制檢測大廈｜涉變種病毒個案 興華(二)邨、東薈城上榜

【00:06】食物及衞生局公布強制檢測公告。

柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓或安興樓污水樣本檢測呈陽性，任何在4月20日至5月3日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若5月1日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

尖沙咀金巴利道美園大廈一名印度返港婦人染變種病毒，居民撤離檢疫。任何在4月20日5月3日期間曾身處當中，不論時間多久，須於5月6日或之前接受檢測。

首名本地變種病毒個案、杜拜返港印度男子及菲律賓女友人，終披露在4月11日曾身處東涌東薈城，映灣園染疫菲傭當日也到場。當日曾到商場人士須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在4月30日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由於該對男女在4月11日也到東涌海堤灣畔地下 S 舖 Curry Lounge ，同日到過的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月6日或之前接受檢測。

政府周二（4日）會於柴灣興華（二）邨為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至5月5日。連同21間社區檢測中心，全港各區明日合共有48個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務，檢測量足以應付需求。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月4日)▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.3｜42學校強制檢測 檢疫後返家印度少婦染變種病毒

上月初抵港印度婦染變種病毒 居尖沙咀美園大廈40戶今晚撤離

變種病毒｜袁國勇促曾到華美達酒店人士驗抗體 防爆第5、6波疫情

3變種病毒患者現共通點 東涌菲傭、印度男及菲女友4.11到東薈城

理大團隊指佐敦印商與東涌外傭基因排序相同 可能已隔兩至三代

變種病毒｜何栢良：外防輸入未到位 致出現社區感染

外傭續約要打疫苗 印尼駐港領事館批事前無諮詢：海外僱員應睇齊

外傭簽新約須打新冠疫苗被斥歧視 平機會、律師：不構成歧視

外傭續約須打針 得成僱傭廖翠蘭斥：若不打針要離開邊到搵幾千人

外傭強制檢測｜西營盤加開臨時站 外傭：僱主允工作日檢測感開心

經營爆疫大埔外傭宿舍 香港僱傭中心被釘牌 勞工處：非適當人選

周日6人打疫苗後送院 49歲女子心悸及高血壓要留醫

迪士尼復活節入場人數爆滿 疫苗氣泡餐廳續四人一枱 不強迫打針

華大基因疑採樣走漏 袁國勇倡抽樣陰性樣本 確定外判檢測商質素

醫健通、醫管局電腦系統連環冧機 醫院停派藥 接種中心停打針

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼5月1日勞動節假期，東勞動節下西貢情況▼

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▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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