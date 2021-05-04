新冠肺炎｜42學校爆上呼吸道感染及流感　納強檢停課5日(附名單)

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-05-04 00:43

政府發聲明，因應五月三日錄得的一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的輸入確診個案及污水檢測結果，有兩個地方被納入強制檢測公告。此外，由於有42間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因症狀與新冠病毒病相似，該42間學校亦被納入強制檢測公告。

強制檢測公告指，任何在二○二一年四月二十日至五月三日期間曾身處涉事學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於二○二一年五月六日或之前接受檢測。如曾身處第(11)至(42)間學校的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於二○二一年五月八日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在二○二一年五月一日至五月三日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

42間被納入強制檢測公告學校

(1) 香港新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊新邨寶血會伍季明紀念學校

(2) 香港新界元朗媽廟路 15 號聖公會靈愛小學

(3) 香港九龍界限街 71 號新翼啟基學校

(4) 香港灣仔司徒拔道肇輝臺 1 號 E 高主教書院小學部

(5) 香港柴灣興華(二)邨聖保祿天主教小學

(6) 香港新界屯門兆康苑屯門官立小學

(7) 香港新界天水圍 3 區第 4 期伊利沙伯中學舊生會小學分校

(8) 香港新界天水圍天恒邨順德聯誼總會伍冕端小學

(9) 香港新界元朗建德街 68 號基督教宣道會徐澤林紀念小學

(10) 香港新界上水清城路 2 號東華三院馬錦燦紀念小學

(11) 香港中西區般咸道光景台 3-6 號聖嘉勒小學及幼稚園

(12) 香港九龍觀塘油塘道 1 號聖安當小學 / 聖安當幼稚園

(13) 香港九龍馬頭涌福祥街 3 號香港培道小學及幼稚園

(14) 香港新界屯門兆康苑商場 3 樓保良局田家炳兆康幼稚園

(15) 香港九龍黃大仙上邨倡善樓地下基督教恩苗東九龍幼稚園 / 基督教恩苗幼兒學校

(16) 香港九龍油尖旺海庭道 8 號富榮花園 12 座地下至 1 樓迦南幼稚園(富榮花園) /迦南幼兒園 (富榮花園)

(17) 香港九龍深水埗福榮街 168 號德貞幼稚園

(18) 香港新界荃灣海盛路 22 號祈德尊新邨 1 樓救世軍荃灣幼兒學校

(19) 香港新界上水彩園邨彩玉樓地下 107-120, 122 及 124 室仁濟醫院永隆幼稚園 / 幼兒中心

(20) 香港九龍九龍塘窩打老道 111 號迦南幼稚園(窩打老道) /迦南幼兒園(窩打老道)

(21) 香港新界元朗牡丹街 23 號康德閣地下及 1 樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

(22) 香港新界粉嶺嘉盛苑嘉耀閣地下九龍城浸信會嘉福幼稚園

(23) 香港新界將軍澳第 37 區常寧路天主教聖安德肋幼稚園

(24) 香港新界葵涌葵涌邨春葵樓地下 4 號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

(25) 香港新界沙田乙明邨乙明邨街 15 號平台二樓救世軍乙明幼兒學校

(26) 香港新界屯門田景路 38 號兆邦苑地下 1-10 號田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(27) 香港九龍深水埗怡靖苑閒靜閣 1-8 號地下香港基督教女青年會宏恩幼稚園

(28) 香港九龍觀塘牛頭角道 297 號花園大廈玉蓮台 2 座 2 樓37 室花園大廈浸信會幼兒校

(29) 香港華富邨華生樓 1 樓及 2 樓救世軍華富幼兒學校

(30) 香港九龍紅磡海逸豪園 23 座地下博愛醫院任永賢夫人幼稚園及幼兒中心

(31) 香港九龍觀塘秀茂坪曉麗苑曉安閣地下路德會陳蒙恩幼稚園

(32) 香港跑馬地樂活道 2 號 A 聖瑪加利大堂區中心 3 樓及 4樓天主教聖瑪加利大幼稚園

(33) 香港新界荃灣海盛路 22 號祈德尊新邨地下救世軍吳國偉紀念幼稚園

(34) 香港九龍九龍塘窩打老道 109 號天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心

(35) 香港新界粉嶺華心邨華冠樓地下香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校

(36) 香港新界粉嶺馬會道 301 號粉嶺神召會幼稚園

(37) 香港九龍紅磡愛景街 8 號海濱南岸 1 樓國際英文幼兒園(紅磡校舍)

(38) 香港新界沙田禾輋邨順和樓地下聖公會靈風堂幼稚園

(39) 香港新界元朗體育路 4 號元朗大會堂 4 樓 409 室新界婦孺福利會元朗幼兒學校

(40) 香港九龍九龍塘多實街 5-7 號根德園幼稚園

(41) 香港九龍九龍塘根德道 9 號根德園幼稚園

(42) 香港九龍觀塘牛頭角上邨第 1 期常滿樓地下平安福音堂幼稚園(牛頭角)

發言人表示，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，會要求學校即時停課五天，並向學校所有員工及學生發出2019冠狀病毒病強制檢測令，以及早發現潛在患者，從而減低在學校和社區傳播的風險。

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